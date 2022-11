Rodrigo González responde a Dalia Durán por cuestionar su entrevista a John Kelvin | Willax/Amor y Fuego

Rodrigo González evidenció su fastidio contra Dalia Durán, luego de que la cubana usara sus redes sociales para pronunciarse por la entrevista que tuvo John Kelvin en ‘Amor y Fuego’ tras ser puesto en libertad. La modelo se mostró indignada y dejó entrever que los conductores del programa de Willax no le habrían hecho buenas preguntas e incluso los comparó con Magaly Medina.

En el post publicado por Durán, lamentó que su expareja no se haya sentado en el set de la ‘Urraca’ asegurando que ella así habría hecho un mejor trabajo. Además, que la figura de ATV le hubiera sacado todas las pruebas del caso para evitar que se excusara. Esta actitud fue criticada por Rodrigo González, quien decidió responderle.

“Con esa psicología tan infantil, pensando que le ibas a pasar la mano a la Magaly. ¿Qué faltó que le preguntemos?, ¿qué quieres?, que fusilemos al invitado, pensabas que íbamos a hacer lo que no has hecho en este tiempo. Ni Gigi ni yo nos mostramos en algún momento a favor de él, es más, me molestaba más que a ti tenerlo en frente”, comentó al inicio el popular ‘Peluchín’ en defensa de su trabajo.

Rodrigo González responde a Dalia Durán.

Además, le recalcó la cita que tuvo con su verdugo en una cena luego de su conciliación. En aquella ocasión, Dalia se mostró muy contenta junto al cantante, pese a que luego lo tildó de mentiroso y maltratador. “Verte a ti tan cerquita, coqueteando y jugando de manos con tanto disfuerzo con tu verdugo, es lo lamentable, es lo que te tiene que preocupar, no como Gigi y yo entrevistamos. Pasándole la mano a Magaly pensando en que me llama y me va a pagar para que me siente. Te puso en tu lugar como te merecías porque ahí todos vimos y nos sentimos burlados”, agregó indignado.

Finalmente, Rodrigo González, remarcó que la única responsable de sus acciones es ella misma. “No busques responsables, aquí la única responsable de lo que está ocurriéndole ahora eres tú, consecuencia de tu inestabilidad, consecuencia de tus payasadas”, sentenció el conductor.

Rodrigo González se negó a recibir regalos de John Kelvin

En otro momento, el presentador de Willax reveló que, tras la entrevista, John Kelvin se le acercó para ofrecerle de regalo los productos de su marca. Mientras estuvo en prisión, el cantante comenzó un emprendimiento de accesorios de cuero en el que trabajó junto a otros reos.

Ante ello, Rodrigo González aseguró que se negó a recibirlos debido a que marca distancia de una persona que ha sido juzgada por golpear a una mujer. “Cuando terminó el show se ofreció a regalarme los bolsos, los maletines y todo lo que habían hecho con los reos a lo que me negué. Mándale saludos a los internos, pero yo no voy a andar por la vida con un maletín que tiene tus iniciales porque no me sentiría orgulloso. Y me fui, ni tampoco le di la mano”, confesó.

