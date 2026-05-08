Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneiera atraviesan una fuerte crisis matrimonial.

Zumba, el conocido bailarín y exintegrante de Combate, sorprendió al confirmar que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial.

Durante su visita al set de ‘Q’Bochinche’, Zumba compartió detalles inéditos sobre el momento que vive el piloto, desmintiendo rumores de romance con Paloma Fiuza y asegurando que Mario actualmente vive solo con sus mascotas en Punta Hermosa y visita a sus hijos solo los fines de semana.

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Estas revelaciones ponen fin a semanas de especulaciones sobre el estado sentimental de la pareja y explican el bajo perfil que ambos han mantenido en redes sociales, así como su decisión de evitar declaraciones directas sobre el tema.

La reunión que desató los rumores y la verdad detrás del encuentro

Zumba relató que la polémica reunión con Mario Hart, Diana Sánchez y Paloma Fiuza se realizó en la casa del piloto en Punta Hermosa, donde actualmente reside solo.

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“No creo que suceda nada entre Mario y Paloma porque Palomita viene de una relación con el uruguayo, y Mario está viviendo solo con sus perros en Punta Hermosa”, afirmó.

El bailarín fue enfático al descartar cualquier acercamiento romántico entre Mario y Paloma durante la reunión, asegurando que la relación entre ambos es solo de amistad y que cualquier rumor surgido es producto de la especulación mediática.

Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart. Captura: TikTok.

Crisis confirmada: Mario Hart vive solo y ve a sus hijos los fines de semana

En la conversación con los conductores de ‘Q’Bochinche’, Zumba confirmó que Mario Hart está atravesando una crisis en su matrimonio con Korina Rivadeneira.

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“Está en un proceso y es un tema que solamente a él le compete y lo respetamos”, comentó, dejando claro que el piloto ha decidido mantener la situación en privado por respeto a su familia y, sobre todo, a sus hijos.

El bailarín detalló que Mario pasa tiempo con sus hijos los fines de semana y que la prioridad del piloto es su familia, más allá de los rumores que circulan sobre su vida sentimental.

“Lo veo ocupado, lo veo metido en sus cosas, con sus hijos, con sus proyectos. Se queda con sus hijos los fines de semana, pasean cuando está él de viaje haciendo sus carreras”, añadió Zumba.

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Zumba durante su visita a ‘Q’Bochinche’ revelando detalles de la crisis entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. YouTube: ‘Q’Bochinche’

¿Por qué Mario y Korina no hablan abiertamente de su crisis?

El panelista Samuel Suárez preguntó por qué Mario y Korina no han confirmado públicamente su distanciamiento. El influencer respondió que ambos prefieren proteger a su familia y evitar exponer a sus hijos a la opinión pública.

“Quizás quieren proteger a su familia. Han sido tan expuestos desde que iniciaron en televisión y saben cómo es este mundo. Creo que lo hacen más por sus hijos, para no exponerlos”, explicó.

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Zumba también descartó que la causa de la crisis sea una infidelidad por parte de Mario Hart. “No, no. Lo conozco hace muchos años y lo veo ahora muy maduro, enfocado en su familia y sus negocios”, enfatizó.

Korina Rivadeneira y Mario Hart publican tierno momento familiar y despejan rumores de crisis. IG

Rumores, respeto y la decisión familiar

El bailarín insistió en que cualquier decisión sobre el futuro de la pareja es solo competencia de Mario y Korina, y que los amigos cercanos solo pueden desearles lo mejor. “Son personas adultas y por el amor a uno mismo y a sus hijos, creo que van a tomar la mejor decisión. A ellos les compete”, señaló.

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Zumba recalcó que la pareja ha optado por el silencio mediático precisamente para evitar que sus hijos sean parte del escándalo y para gestionar la situación de una manera más íntima y responsable.

¿Qué sigue para Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Por el momento, ni Mario Hart ni Korina Rivadeneira han emitido un comunicado oficial sobre su situación, pero las palabras de Zumba confirman que la pareja está viviendo una etapa de distanciamiento y reflexión.

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El piloto se dedica a sus proyectos personales y a compartir tiempo de calidad con sus hijos, mientras Korina mantiene un perfil bajo en redes y se enfoca en el bienestar familiar.

El futuro de la relación dependerá de las decisiones que ambos tomen en privado, priorizando siempre el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo.

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Zumba confirma crisis en la relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira y aclara rumores sobre acercamiento con Paloma Fiuza. YouTube: ‘Q’Bochinche’