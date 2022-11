Rodrigo González y Gigi Mitre explotan contra Dalia Durán por su encuentro con John Kelvin

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados por actitud de Dalia Durán | Amor y Fuego

No se guardaron nada. Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su molestia, luego de ver las imágenes del encuentro entre John Kelvin y Dalia Durán en un centro de conciliación. La expareja volvió a reunirse para dejar en claro el régimen de visita de los hijos que tienen en común, además de la pensión de alimentos. Incluso, aprovecharon para iniciar los trámites de divorcio.

Pero, lo que al inicio parecía ser solo una cordialidad, tomó otro rumbo cuando ambos dieron unas palabras. Kelvin agradeció a Dios por la oportunidad y aseguró que todo lo que hacía era por sus hijos. Por su parte, Dalia expresó lo mismo dejando abierta la posibilidad de llevar una relación sana.

Sin embargo, el cantante sorprendió a la cubana al darle un beso y un abrazo en medio de la conciliación. Aunque al inicio se mostró un poco escueta, lo recibió sin problemas. Pero, lo que más llamó la atención llegó después. Los aún esposos salieron cada uno por su lado, pero se encontraron en un restaurante para compartir una cena.

Allí, el expresidiario le cantó dos canciones a la exintegrante de ‘El Gran Show’, mientras le tomaba la mano. Además, hicieron un brindis delante de un grupo de personas que los acompañó a cerrar la velada. Esta situación indignó a Gigi Mitre y Rodrigo González, quienes dieron su opinión.

“Da tristeza, da rabia, da frustración, sobre todo por las mujeres que pasan por situaciones similares y ni siquiera las escuchan o nunca denuncian y siguen recibiendo agresiones. Yo entiendo que quiera tener cordialidad, pero irse al otro extremo de irse a tomar a brindar a agarrarle la mano, no”, señaló la presentadora.

Por otro lado, criticó que la modelo se luciera como si saldría a una reunión de diversión y aseguró que aún tiene apego emocional. “Se fue vestida como si iba a verse con un saliente, me parece triste para esa persona que le ayudó, a quien le buscó ayuda psicológica que, no se si siga llevando. Ese apego emocional no se le ha quitado, pero como dije, no solamente es apego emocional, acá hay apego económico también”, sentenció indignada.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que esta situación es favorable para el cantante, pues de esa forma puede evidenciar que lo dicho anteriormente por su esposa no es verdad ya que se luce nuevamente junto a él. “Esto le beneficia a él. John con el comportamiento de ella está diciendo: miren yo no soy lo que ella pinta. Esta es la mejor manera para él de recuperar su carrera. Esta es una estrategia bien pensada, bien manipulada y seguramente bien sustentada económicamente”, agregó el conductor.

Finalmente, Gigi Mitre reafirmó que en más de una ocasión había vaticinado que esta situación iba a ocurrir tarde o temprano. “Yo lo dije en variaas oportunidades que ella iba a volver con él, por eso es que no me ha sorprendido tanto. Más bien me ha dado hasta rabia, pena, una mujer a lo que se tiene que rebajar”, expresó.

