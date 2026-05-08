Perú

Recibo de agua potable: ¿qué debe informar y cómo reclamar si hay errores?

La Sunass estableció que los recibos de las empresas prestadoras deben incluir datos claros sobre consumo, plazos, tarifas y deudas. Los usuarios podrán acceder a canales directos de consulta y simuladores para verificar sus pagos y resolver dudas

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Ejecutivo regula fraccionamiento del incremento tarifario en servicios de agua potable y saneamiento. (Foto: Agencia Andina)
Ejecutivo regula fraccionamiento del incremento tarifario en servicios de agua potable y saneamiento. (Foto: Agencia Andina)

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) planteó a las empresas prestadoras de agua potable nuevas medidas para mejorar la claridad y transparencia en la facturación. El objetivo es que los recibos de agua sean comprensibles y permitan a los usuarios identificar con precisión los conceptos que abonan cada mes.

Según la Sunass, los recibos de agua y saneamiento deben detallar el consumo mensual en metros cúbicos, mostrar las lecturas actual y anterior del medidor, e indicar el monto total a pagar junto con el plazo límite para realizar el pago. Además, deben incluir el desglose de los cobros por cada servicio (agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales), cargo fijo, impuestos y otros conceptos, así como la estructura tarifaria según la categoría del usuario. El comprobante debe informar sobre los aportes a mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (Merese-h) y alertar sobre deudas pendientes y fechas de posible suspensión del servicio.

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La Sunass precisó que los usuarios tienen derecho a conocer el significado de cada concepto facturado y a acceder a canales de atención para consultas o reclamos, tanto en la empresa prestadora como en el propio regulador. La entidad recomienda revisar los recibos periódicamente para controlar el consumo, identificar deudas y recibir alertas a tiempo. Para facilitar este proceso, la Sunass ofrece el aplicativo Yakumetro, que permite simular el pago mensual de acuerdo con la categoría del usuario, disponible en https://apps.sunass.gob.pe/simulador-tarifario/#/home.

Recibo de agua: cómo leerlo
Recibo de agua: cómo leerlo

¿Qué información mínima debe contener un recibo de agua potable?

Los recibos deben incluir detalle del consumo mensual, lecturas del medidor, monto total a pagar, plazo de pago, desglose de cobros por servicios, cargo fijo, impuestos, estructura tarifaria, información sobre aportes ambientales, mensajes informativos y alertas sobre deudas o suspensión del servicio. Esta información es obligatoria para todas las empresas prestadoras a nivel nacional, según la Sunass.

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Canales de consulta y reclamo ante la Sunass

Los usuarios pueden comunicarse con la Sunass a través del Fono Sunass 1899 para recibir orientación sobre la lectura de recibos y otros aspectos relacionados con los servicios de saneamiento. Asimismo, pueden presentar reclamos y consultas mediante los canales oficiales de atención del regulador.

Foto: Sunass
Foto: Sunass

La Sunass dispone del aplicativo Yakumetro, que permite simular el pago mensual del servicio según la categoría del usuario. Esta herramienta está disponible en línea y busca facilitar la gestión del consumo y los pagos por parte de la población.

Acciones en Paita

La Sunass ha demandado acciones urgentes a la EPS Grau, la Municipalidad Provincial de Paita y las autoridades de salud ante el grave desborde de aguas residuales que afecta a diversos sectores de la ciudad. Las labores de supervisión identificaron daños en 323 predios, registrándose los casos más críticos en tres viviendas de la calle Nueva Esperanza en Paita Alta, donde las aguas servidas ingresaron al interior de los domicilios.

La emergencia, originada durante trabajos de rehabilitación vial ejecutados por la municipalidad, ha generado condiciones de alto riesgo sanitario y obligó a la evacuación preventiva de una institución educativa. Ante este escenario, el organismo supervisor exige la inmediata limpieza y desinfección de las áreas afectadas, la reparación de la infraestructura dañada y el suministro alternativo de agua potable para garantizar la salud pública de la población damnificada.

Video relacionado

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ha confirmado un incremento en las tarifas del agua potable que afectará a los ciudadanos de Lima y Callao. Conoce los detalles de esta medida y cómo impactará en tu economía familiar.
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