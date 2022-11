Rodrigo González acepta disculpas de Patricia Barreto tras desplante a reportero de ‘Amor y Fuego’ | Willax

Rodrigo González tomó unos minutos del programa ‘Amor y Fuego’ para referirse a las disculpas de Patricia Barreto hacia su programa. La actriz peruana lamentó la actitud que tuvo con el reportero del magazine cuando intentó entrevistarla, hecho que fue duramente criticado por el presentador.

La popular ‘Maricucha’ compartió en su Instagram un video en el que se encontraba con el hombre de prensa del programa, quien nuevamente fue a entrevistarla. En ese momento, decidió pedirle disculpas ante las cámaras del espacio de Willax y lo hizo público en su red social.

Tras oír las declaraciones de la figura de América Televisión, ‘Peluchín’ se pronunció. Al inicio, volvió a lamentar la actitud de la artista, quien le hizo un desplante al reportero. Incluso, dio algunos ejemplos de los que se debería hacer en caso no concuerdes con un programa de televisión.

“El tema de casi discriminar a alguien por lo que hace, simplemente no respondo. Yo no paro para ofender a alguien que no me gusta, para discriminar un rubro que no comparto, me sigo mi camino o digo no gracias o no digo ni gracias, ni no. Pero, no te ofendo, no te minimizo a un reportero que está cumpliendo con su trabajo”, expresó al inicio el conductor.

Rodrigo González acepta las disculpas de Patricia Barreto. (Willax)

Tras ello, bromeó un poco con el nombre del personaje de Patricia y aclaró que no tiene nada en contra de ella, ni mucho menos si no quiere declarar a su programa, es una decisión que respeta. Sin embargo, señaló que aceptaba las disculpas y que cerraba allí lo sucedido.

“Estaba poseída con la Maritrucha dice, no sabía. Las disculpas de Patricia Barreto, que es su verdadero nombre, son disculpas aceptada, dejamos este episodio ahí y lo valoramos”, expresó Rodrigo González.

Por otro lado, señaló que él si cree en que su versión sea sincera. Además, agradeció que se haya tomado el tiempo de hacer este mea culpa ante una situación incómoda como la que vivió. “Independientemente del espectáculo, si reconozco a la gente que se disculpa. Si es falso o es estrategia, eso no nos corresponde analizar. Dicen que uno no es lo que dice, sino lo que hace y lo que ella hizo ayer fue humillante, fue feo, fue innecesario, pero hoy no dijo, sino que también hizo otra cosa, nos quedamos con eso”, finalizó González Lupis.

