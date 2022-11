Rodrigo González lamenta actitud de Gian Marco con su reportero: “Es una falta de respeto”

Rodrigo González lamenta actitud de Gian Marco con su reportero. (Willax TV)

Rodrigo González decidió iniciar su programa este 07 de octubre mostrando su indignación por la reacción que tuvo el cantante Gian Marco con uno de los reportero de ‘Amor y Fuego’, que lo abordó el último fin de semana para preguntarle sobre su vida sentimental a la salida de un bar. Según se ve en las imágenes, el artista peruano se burló de los conductores del magazine de Willax TV asegurando que “viven de la gente y que debe ser lindo ganar plata con sus críticas”.

El popular ‘Peluchín’ lamentó la actitud del productor musical, pues señaló que nunca lo había visto de dicha forma y contó que las cámaras de su espacio televisivo lo buscaron porque quisieron conversar con el compositor, luego de que él mismo diera a conocer dónde estaba. Además, defendió su trabajo en el rubro del entretenimiento y la farándula, que fue minimizado por el popular ‘Pelado’.

“Gian Marco creo que no tiene mucha paciencia. Dijimos que como está saliendo de un bar y está enamorado pensamos que iba a estar de buen humor. Me da pena, es innecesario, totalmente evitable. Quedemos en que no digas nada, ignóranos... pero¿ minimizar al reportero?”, dijo Rodrigo González, para luego recalcar que no tiene su número de celular para llamarlo. Esto luego que, Gian Marco Zignago le dijera a González que si quiere saber sobre su vida, que lo llame por teléfono.

“No tengo tu teléfono porque no somos amigos, nunca hemos intercambiado teléfono. Nos sentimos bien por eso, ni más ni menos que otros, esta es nuestra vocación, somos comunicadores, este es nuestro rubro, específicamente el espectáculo. Que aquí hayamos puesto algo que no te ha gustado, seguro, para nosotros también es incómodo ver este tipo de imágenes, con nuestro reportero donde lo minimizas y minimizas nuestro trabajo. ¿Te parece que es una fea manera de ganarse la vida? (…) Que se minimice nuestros trabajo porque puede no gustarte, porque no estás de acuerdo, no lo aceptamos, es una falta de respeto”, agregó

En otro momento, el presentador recalcó que no tiene ningún problema personal con el interprete de ‘Canción de amor’ y calificó sus respuestas como una falta de respeto. Además, el conductor recordó el cariño que tiene por Regina Alcóver y que es incómodo estar respondiéndole a su hijo.

“No solamente no te parece que te hagamos preguntas que no están a tu nivel intelectual, si no que te parece que es una fea manera de ganarse de la vida (...) Así como a ti te dicen que tus canciones le hicieron superar alguna etapa difícil, a Gigi y a mí mucha gente nos dicen que le hacemos su día un poco mejor (...) No lo aceptamos, es una falta de respeto y así te ves. Lo vamos a llamar, ojalá que podamos conversar con él que nos diga si tiene algo contra nosotros (...) A su madre, la gran Regina Alcóver, para mí es incómodo, le tengo cariño y admiración, sé cómo se maneja, impecable, debe ser muy incómodo para ella. Me sorprende”, sentenció.

Rodrigo González condena respuestas de Gian Marco a reportero de Amor y Fuego. (Captura / Instagram)

SEGUIR LEYENDO