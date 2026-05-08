Retiran cartel en Miraflores que equiparaba mascotas y drogas en parque María Reiche

Cartel de Miraflores generó polémica: tuvo que ser retirado

Un cartel que prohibía el ingreso de mascotas en el parque María Reiche de Miraflores generó una ola de reacciones en redes sociales y cuestionamientos hacia la gestión municipal. El aviso, que también restringía bicicletas, scooters y el consumo de alcohol o drogas, fue retirado tras la polémica y la aclaración oficial de la Municipalidad de Miraflores.

La imagen del cartel comenzó a circular ampliamente después de que Paco Flores, periodista, publicara la fotografía en X.com y responsabilizara directamente a Carlos Canales, alcalde del distrito. “Una más del alcalde de Miraflores: Prohibe las mascotas en el parque María Reiche. (Y los pone al mismo nivel que las drogas (?))”, escribió Flores, generando una cascada de respuestas y críticas.

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Al debate público se sumó Beto Ortiz, quien mencionó a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Nacional y líder del partido de Canales, cuestionando la medida: “Oye @rlopezaliaga1 con todo cariño: ¿Sabías que tu alcalde Carlos Canales @MuniMiraflores está prohibiendo los perros? No drogas. OK. Pero... ¿no perros? RT si prefieres mil veces a tu perro que a Canales”.

Así lucía el parque María Reiche en Miraflores a fines del año pasado en la previa a la final de Copa Libertadores, repleto de hinchas de Flamengo. Captura video

El episodio escaló cuando usuarios propusieron acciones colectivas, como una marcha con perros en el parque María Reiche. “Vamos 500 a ver si nos sacan”, publicó un usuario, reflejando el grado de descontento entre los vecinos y visitantes de Miraflores.

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La comuna del distrito respondió mediante un breve pronunciamiento señaló: “La Municipalidad de Miraflores informa que debido a un error operativo involuntario se colocó el referido cartel en el parque María Reiche. Apenas se detectó el hecho se procedió a su retiro, porque la comuna miraflorina siempre ha promovido la recreación de las familias y visitantes, en especial a los niños y mascotas, en esta emblemática zona del distrito”.

Cabe recordar a los ciudadanos la importancia de mantener normas mínimas de convivencia. En los parques, los perros deben portar correa para evitar el ingreso a áreas restringidas, como las zonas de riego tecnificado. Además, los dueños están obligados a recoger las excretas de sus mascotas para evitar sanciones. Debemos tener presente que estos espacios son de uso público y común.

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El incidente evidenció la sensibilidad de las normas que afectan la vida diaria en Lima y la rápida reacción ciudadana ante medidas percibidas como restrictivas. La gestión de espacios públicos y el respeto por los animales continúan como temas de debate en la agenda local.

Mantenimiento de vías en el distrito

La Municipalidad de Miraflores ejecuta un plan de mantenimiento vial en las zonas 8 y 11 del distrito, interviniendo calles clave como Lord Cochrane, Elías Aguirre y Enrique Palacios. Los trabajos consisten en el fresado de la capa asfáltica dañada y la colocación de una nueva mezcla en caliente para mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad de los residentes.

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Estas labores forman parte de una recuperación integral del espacio público que incluye la señalización horizontal de cruceros peatonales y líneas de división de carril. Con estas intervenciones, la gestión municipal busca optimizar la transitabilidad en sectores de alto flujo vehicular y elevar la calidad de vida de los vecinos mediante una infraestructura urbana renovada.