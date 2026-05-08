Perú

Retiran cartel en Miraflores que equiparaba mascotas y drogas en parque María Reiche

La municipalidad admite error tras la difusión de la imagen en redes sociales, vecinos y figuras públicas expresan rechazo y exigen criterios claros para el uso de parques

Guardar
Google icon
Cartel de Miraflores generó polémica: tuvo que ser retirado
Cartel de Miraflores generó polémica: tuvo que ser retirado

Un cartel que prohibía el ingreso de mascotas en el parque María Reiche de Miraflores generó una ola de reacciones en redes sociales y cuestionamientos hacia la gestión municipal. El aviso, que también restringía bicicletas, scooters y el consumo de alcohol o drogas, fue retirado tras la polémica y la aclaración oficial de la Municipalidad de Miraflores.

La imagen del cartel comenzó a circular ampliamente después de que Paco Flores, periodista, publicara la fotografía en X.com y responsabilizara directamente a Carlos Canales, alcalde del distrito. “Una más del alcalde de Miraflores: Prohibe las mascotas en el parque María Reiche. (Y los pone al mismo nivel que las drogas (?))”, escribió Flores, generando una cascada de respuestas y críticas.

PUBLICIDAD

Al debate público se sumó Beto Ortiz, quien mencionó a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Nacional y líder del partido de Canales, cuestionando la medida: “Oye @rlopezaliaga1 con todo cariño: ¿Sabías que tu alcalde Carlos Canales @MuniMiraflores está prohibiendo los perros? No drogas. OK. Pero... ¿no perros? RT si prefieres mil veces a tu perro que a Canales”.

Miles de hinchas del Mengao tomaron el parque María Reiche en Miraflores.
Así lucía el parque María Reiche en Miraflores a fines del año pasado en la previa a la final de Copa Libertadores, repleto de hinchas de Flamengo. Captura video

El episodio escaló cuando usuarios propusieron acciones colectivas, como una marcha con perros en el parque María Reiche. “Vamos 500 a ver si nos sacan”, publicó un usuario, reflejando el grado de descontento entre los vecinos y visitantes de Miraflores.

PUBLICIDAD

La comuna del distrito respondió mediante un breve pronunciamiento señaló: “La Municipalidad de Miraflores informa que debido a un error operativo involuntario se colocó el referido cartel en el parque María Reiche. Apenas se detectó el hecho se procedió a su retiro, porque la comuna miraflorina siempre ha promovido la recreación de las familias y visitantes, en especial a los niños y mascotas, en esta emblemática zona del distrito”.

Cabe recordar a los ciudadanos la importancia de mantener normas mínimas de convivencia. En los parques, los perros deben portar correa para evitar el ingreso a áreas restringidas, como las zonas de riego tecnificado. Además, los dueños están obligados a recoger las excretas de sus mascotas para evitar sanciones. Debemos tener presente que estos espacios son de uso público y común.

Miraflores Lima
Grosby

El incidente evidenció la sensibilidad de las normas que afectan la vida diaria en Lima y la rápida reacción ciudadana ante medidas percibidas como restrictivas. La gestión de espacios públicos y el respeto por los animales continúan como temas de debate en la agenda local.

Mantenimiento de vías en el distrito

La Municipalidad de Miraflores ejecuta un plan de mantenimiento vial en las zonas 8 y 11 del distrito, interviniendo calles clave como Lord Cochrane, Elías Aguirre y Enrique Palacios. Los trabajos consisten en el fresado de la capa asfáltica dañada y la colocación de una nueva mezcla en caliente para mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad de los residentes.

Estas labores forman parte de una recuperación integral del espacio público que incluye la señalización horizontal de cruceros peatonales y líneas de división de carril. Con estas intervenciones, la gestión municipal busca optimizar la transitabilidad en sectores de alto flujo vehicular y elevar la calidad de vida de los vecinos mediante una infraestructura urbana renovada.

Google icon

Temas Relacionados

MascotasPerrosDrogasMirafloresperu-noticias

Más Noticias

Día de la Madre: ¿Cómo el ideal de la “mamá perfecta” quiebra emocionalmente a muchas mujeres?

Especialistas recomiendan visibilizar la carga emocional que enfrentan muchas madres para prevenir problemas de salud mental y desgaste psicológico

Día de la Madre: ¿Cómo el ideal de la “mamá perfecta” quiebra emocionalmente a muchas mujeres?

“La reducción de la pobreza no depende solo del crecimiento, sino de más empleo formal”: avances y retos tras su descenso en el Perú

La pobreza en el país cayó a 25,5% en 2025, pero aún supera niveles prepandemia. “Es fundamental consolidar políticas públicas sostenidas para cerrar brechas sociales”, subraya la directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la UCV, doctora Raquel Godoy

“La reducción de la pobreza no depende solo del crecimiento, sino de más empleo formal”: avances y retos tras su descenso en el Perú

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitvamente

Sala Suprema ratifica que el Parlamento sancionó arbitrariamente a la exfiscal de la Nación por una discrepancia jurídica y vulneró la independencia fiscal

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitvamente

Precio del dólar se desploma en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 8 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar se desploma en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 8 de mayo

Nueva devolución del Fonavi se paga el 14 de mayo: Beneficiarios, rango de edad y más

Fecha de pago del Reintegro 5 será desde el jueves 14 de mayo, para lo que el Banco de la Nación publicará un cronograma según el DNI

Nueva devolución del Fonavi se paga el 14 de mayo: Beneficiarios, rango de edad y más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitvamente

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitvamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

DEPORTES

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Orgullo del Perú: Kimberly García se proclama bicampeona en el Poděbrady Race Walking de República Checa

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027