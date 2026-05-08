PUCP anuncia nuevo sistema de pensiones y becas desde 2027: conoce las nuevas escalas y apoyos económicos

El nacimiento de la PUCP significó el inicio de un proyecto académico que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la educación superior en el país. (Andina)

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) pondrá en marcha un nuevo sistema de pensiones y becas, que redefine por completo la estructura de financiamiento para los estudiantes que ingresen desde ese año. El modelo establece solo cuatro escalas regulares de pago, junto con un esquema renovado de becas parciales orientado a fortalecer el acceso a la educación superior.

Este cambio tendrá carácter exclusivo para los ingresantes de 2027 en adelante, por lo que los estudiantes que ya forman parte de la universidad mantendrán las condiciones vigentes de su sistema actual. De acuerdo con información difundida por la propia PUCP y recogida por Vocacción Podcast en su canal de TikTok, la medida busca simplificar el esquema de costos y reforzar las oportunidades de acceso y permanencia en la vida universitaria.

PUBLICIDAD

La PUCP implementará desde el semestre 2027-1 un nuevo sistema de pensiones y becas que modifica la estructura de financiamiento para los ingresantes. El modelo reduce las escalas de pago a cuatro niveles y establece nuevos montos mensuales, además de incorporar programas de becas orientados a estudiantes con alto rendimiento académico y necesidades económicas. El cambio será exclusivo para quienes inicien estudios desde 2027, mientras que los alumnos actuales mantendrán su régimen vigente. Fuente: TikTok / Vocacción Podcast

Así quedan las nuevas escalas de pensiones en la PUCP para 2027

Hasta el ciclo 2026, la PUCP aplicaba nueve escalas para el pago de pensiones, con cuotas que iban desde S/ 1.218 hasta S/ 4.656 mensuales, en una estructura que diferenciaba valores según criterios socioeconómicos y dejaba las tres primeras escalas para casos excepcionales. Desde 2027, este modelo se reemplaza por únicamente cuatro escalas regulares, denominadas E1 a E4. De acuerdo con los datos publicados por la universidad y citados por Vocacción Podcast, el valor del crédito y los pagos mensuales para las nuevas escalas en 2027 serán:

E1 : Crédito S/ 673, matrícula S/ 269, pago mensual S/ 2.692

: Crédito S/ 673, matrícula S/ 269, pago mensual S/ 2.692 E2 : Crédito S/ 819, matrícula S/ 327, pago mensual S/ 3.276

: Crédito S/ 819, matrícula S/ 327, pago mensual S/ 3.276 E3 : Crédito S/ 987, matrícula S/ 395, pago mensual S/ 3.948

: Crédito S/ 987, matrícula S/ 395, pago mensual S/ 3.948 E4: Crédito S/ 1.097, matrícula S/ 439, pago mensual S/ 4.388

PUBLICIDAD

Estas cifras corresponden al año 2027 y estarán sujetas a modificaciones anuales según la inflación, según lo informado por la PUCP. La comparación directa muestra que pertenecer a la nueva escala uno desde 2027 equivale, en términos de cuota, a la escala cinco del sistema anterior. Este ajuste implica un cambio en la estructura de acceso para los ingresantes, reforzado por el hecho de que la actualización no será retroactiva.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) detalla las escalas de pensiones para el año 2027, aplicables únicamente a los nuevos ingresantes a partir de ese periodo académico.

Para quienes cursan estudios de pregrado regular, las cuotas se calculan sobre una base de 20 créditos. Al respecto, la universidad aclaró que el Plan Adulto tendrá un sistema de cálculo distinto, manteniendo así la diferenciación para modalidades específicas.

PUBLICIDAD

En respuesta directa al nuevo esquema, el cambio más destacado consiste en que el pago mensual mínimo para los nuevos alumnos en 2027 será de S/ 2.692, una cifra notablemente más alta que la del sistema anterior y que iguala el monto de la escala cinco previa. Esta reconfiguración elimina las categorías de menor cuota, concentrando el sistema en cuatro rangos definidos.

Becas Lucet de la PUCP: requisitos, cronograma y etapas

Las Becas Lucet de la Pontificia Universidad Católica del Perú estarán dirigidas a escolares que culminen el quinto año de secundaria en 2026 y sean admitidos por cualquiera de las vías de ingreso ofrecidas para iniciar estudios en el ciclo 2027-1. El programa busca reconocer el alto rendimiento académico y el talento durante la etapa escolar, según la información oficial de la PUCP.

PUBLICIDAD

El concurso para asignar las becas Lucet se desarrollará en varias etapas. Primero, la inscripción estará abierta entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre de 2026. Los postulantes deberán demostrar haber mantenido excelencia académica durante los cuatro primeros años de secundaria: se exige pertenecer al décimo superior de sus promociones para carreras generales y al quinto superior para áreas artísticas, educativas y turísticas. Los estudiantes de Colegios de Alto Rendimiento (COAR) estarán exonerados de esta constancia.

El proceso de evaluación comenzará con una prueba escrita y presencial en el campus, seguida de una entrevista presencial para quienes sean finalistas. Los resultados se publicarán en diciembre de 2026 y el beneficio se hará efectivo tras formalizar la matrícula en 2027-1.

PUBLICIDAD

Las Lucet contemplan dos variantes: BL1 cubre aproximadamente el 80% del costo real de los estudios; BL2 otorga un 50% de cobertura. Para ambos casos, el pago mensual estimado para una carga de 20 créditos es de S/ 800 en BL1 y S/ 2.080 en BL2, según datos oficiales de la PUCP. Los beneficiarios serán incorporados a la comunidad de becarios, contarán con acompañamiento psicoeducativo y accederán a actividades complementarias.

La Universidad PUCP detalla los valores de crédito, derecho de matrícula y pago mensual para sus becas de excelencia académica Lucet (BL1, BL2) y de apoyo socioeconómico Mac Gregor (B1, B2).

Becas Mac Gregor de la PUCP: cómo funcionarán los nuevos apoyos económicos

Como parte de su política de acceso equitativo, la PUCP implementará desde 2027 las Becas Mac Gregor, orientadas a estudiantes provenientes de familias con bajos ingresos. Según la información publicada oficialmente por la universidad y detallada por Vocacción Podcast, el otorgamiento de estas becas dependerá de una rigurosa evaluación socioeconómica posterior a la admisión universitaria.

PUBLICIDAD

Las Mac Gregor presentan dos modalidades:

B1 : cobertura aproximada del 60% del costo real de los estudios , lo que conlleva un pago mensual estimado de S/ 1.600 para 20 créditos.

: cobertura aproximada del , lo que conlleva un pago mensual estimado de para 20 créditos. B2: cobertura cercana al 50% del costo, fijando la mensualidad en S/ 2.000 en iguales condiciones.

PUBLICIDAD

El proceso considera como requisito haber sido preadmitido por cualquier canal establecido y no contar con otro beneficio económico dentro de la universidad. El beneficio también incluye acceso a un programa de acompañamiento específico, que puede ser individual o grupal, según las necesidades del estudiante.

Estudiantes peruanos crean dispositivo para diagnóstico visual en zonas rurales.

Ambas becas Mac Gregor contemplan la continuidad del apoyo hasta dos semestres adicionales al plan de estudios, facilitando que los beneficiarios puedan culminar sus carreras pese a eventuales extensiones en la trayectoria académica.

PUBLICIDAD

El valor de las becas responde a criterios normativos de la PUCP y queda sujeto a modificaciones anuales por indicadores económicos nacionales. De este modo, desde 2027 los nuevos alumnos accederán a un esquema más acotado y rígido de escalas regulares, compensado por becas con criterios académicos y económicos precisos para responder a perfiles diversos entre los postulantes.