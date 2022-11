Rodrigo González arremete contra Dalia Durán tras encuentro con John Kelvin: “Es una burla”

Rodrigo González se refiere a imágenes de Dalia Durán con John Kelvin.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se mostró indignado con las imágenes que difundirá este lunes 20 de noviembre su programa. Como se sabe, su espacio de Willax TV publicó un adelanto a través de sus redes. Aquí podemos ver a Dalia Durán con John Kelvin, en una encuentro donde el artista canta, ella le aplaude y ambos se unen en un abrazo.

“¡Paren todo! Si una foto los impactó, aún no han visto nada. Este lunes en ‘Amor y Fuego’, el encuentro que nos dejó fríos: John Kelvin con Dalia Duran por Willax Televisión”, señala la promoción.

Lejos de esperar a que inicie su programa, como lo suele hacer en muchas ocasiones, Rodrigo González no pudo contener las ganas de opinar y lanzar una frase que encierra todo lo que siente al ver estas imágenes.

“Esto es una burla”, escribió el presentador en su cuenta de Instagram, adjuntando el avance de ‘Amor y Fuego’.

Como se sabe, John Kelvin salió recientemente de prisión luego que el Poder Judicial fallara a su favor en el recurso de apelación que presentó su abogado. El cantante había sido sentenciado a 21 años de cárcel por violar y golpear a Dalia Durán.

Después que el intérprete fue puesto en libertad, la cubana se mostró insatisfecha e indicó que el padre de sus hijos no estaba preparado para reintegrarse a la sociedad, ya que no estaba arrepentido de sus actos.

Sin embargo, unas imágenes dejaron sorprendidos a muchos. ‘Amor y Fuego’ muestra detalles de la cena que John Kelvin y Dalia Durán tuvieron. Aquí la rubia luce tranquila y sonriente, mientras el artista canta. Incluso, la cubana le aplaude. En otra imagen se ve como ambos se abrazan.

Dalia Durán y John Kelvin se abrazaron y se fueron a cenar, luego de firmar su divorcio | Amor y Fuego

Dalia Durán se defiende

La cubana respondió a las críticas que viene recibiendo tras exponerse este encuentro con el padre de sus hijos. Aquí Dalia Durán señala que está tratando de llevar una buena relación por el padre de sus hijos.

“Sí, efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de John. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio, explicó al diario El Popular.

“Imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. No me interesa lo que piense la gente, sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes”, señaló.

Rodrigo González arremete contra Dalia Durán y John Kelvin tras reunirse para cenar. Instagram

