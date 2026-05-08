Orgullo del Perú: Kimberly García se proclama bicampeona en el Poděbrady Race Walking de República Checa

Kimberly García ganó el Podebrady Race Walking 2026 en República Checa. Canal N

Kimberly García logró su segundo título en el Poděbrady Race Walking, en República Checa, al imponerse en la modalidad de media maratón marcha atlética con un tiempo de 1h 31min 44s. La atleta, que forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue la única representante peruana en la competencia, donde se estrenó la distancia de 21 km.

Este resultado refuerza el respaldo institucional que recibe García de parte de la actual gestión del IPD, presidida por Sergio Ludeña Visalot, y del Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer la preparación de los deportistas peruanos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

PUBLICIDAD

La media maratón marcha, introducida por primera vez en este certamen europeo, es la misma prueba en la que García obtuvo la medalla de oro en el reciente Mundial de Marcha Atlética realizado en Brasil, consolidando su posición entre las mejores del circuito internacional.

El respaldo técnico y logístico del Instituto Peruano del Deporte acompaña a Kimberly García en su camino hacia Lima 2027 y Los Ángeles 2028, con enfoque en el alto rendimiento. (Andina)

Kimberly García suma un nuevo título internacional

Con este triunfo, García alcanzó su segundo título en Poděbrady. En la edición de 2024, se adjudicó el primer lugar en los 20 km con una marca de 1h 27min 08s, fortaleciendo así su trayectoria en pruebas de fondo.

PUBLICIDAD

Su siguiente compromiso será el Gran Premio Cantones de A Coruña de Marcha, previsto para junio en España, donde buscará mantener el nivel competitivo que la ha posicionado como referente de la marcha atlética.

Tras su victoria en el Mundial de Marcha Atlética en Brasil, García recibió un reconocimiento oficial por parte del Instituto Peruano del Deporte, destacando el apoyo institucional a los atletas de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

Kimberly García volverá a competir en Poděbrady tras su reciente consagración mundial, en una edición que reunirá a figuras olímpicas y ampliará la relevancia internacional de la marcha femenina. (Andina)

Ciclo olímpico

Kimberly García cuenta con el respaldo técnico y logístico del Instituto Peruano del Deporte en su preparación hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. La atleta nacional forma parte del Programa Ciclo Olímpico, una iniciativa del IPD que busca potenciar a deportistas con gran proyección internacional. Esta gestión, liderada por Sergio Ludeña Visalot junto al Ministerio de Educación, asegura soporte constante para quienes apuntan al éxito en el alto rendimiento deportivo.

Desde el IPD señalan que el apoyo institucional resulta vital para que los atletas mantengan la concentración en sus metas y asistan a torneos en condiciones ideales. Esta política incluye el financiamiento para viajes a certámenes clave y la entrega de recursos para sesiones de entrenamiento especializado. De esta manera, el estado garantiza que la élite del deporte peruano cuente con las herramientas necesarias para competir al más alto nivel.

PUBLICIDAD

La planificación de García para este nuevo ciclo olímpico contempla un calendario detallado de competencias y la adopción de técnicas modernas en recuperación física. El propósito central es asegurar la regularidad competitiva de la marchista, permitiendo que la representante peruana logre afianzarse definitivamente entre las mejores exponentes de la marcha atlética mundial. El acompañamiento técnico busca optimizar cada fase de su preparación para las citas más importantes del calendario global.

La marchista peruana regresa a Poděbrady para defender su título en la media maratón, enfrentando el reto internacional de Antonella Palmisano y Paula Torres, en un nuevo capítulo de la elite mundial de la marcha atlética (Andina)

Palmarés

Kimberly García ostenta cuatro títulos mundiales que la consagran como la máxima referente del atletismo peruano. Sus hazañas más recordadas ocurrieron en el Mundial de Atletismo Oregón 2022, donde logró un histórico doblete de oro en las distancias de 20 km y 35 km marcha, siendo las primeras preseas doradas de Perú en este certamen. A estos éxitos sumó el primer lugar en el Mundial de Marcha por Equipos de Antalya 2024 y, recientemente, su cuarta corona mundial en Brasilia 2026, donde se impuso en la nueva modalidad de media maratón de marcha con un tiempo récord de 1h 35:00.

PUBLICIDAD

Además de sus coronas globales, su palmarés incluye la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y múltiples victorias en el circuito mundial, destacando su bicampeonato en Poděbrady (2024 y 2026). Su regularidad en la élite le ha permitido liderar el ranking internacional de la marcha atlética y asegurar su clasificación a los torneos más exigentes del ciclo olímpico. Actualmente, la deportista huancaína enfoca su preparación en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, respaldada por un programa de alto rendimiento que busca mantener su dominio en las principales rutas del mundo.