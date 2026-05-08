León XIV no figuraba en ninguna previsión: cardenal Carlos Castillo detalla la sorpresiva elección de Robert Prevost como sumo pontífice

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, revela detalles inéditos del cónclave que eligió a León XIV como nuevo sumo pontífice. En entrevista, cuenta cómo Robert Prevost no figuraba en las previsiones iniciales y cómo su nombre terminó sorprendiendo desde la primera votación. Además, describe el ambiente de reflexión, sorpresa y deliberación que marcó el proceso de elección en el Vaticano. Fuente: Canal N

Hoy, viernes 8 de mayo, se cumple un año desde la elección de Robert Prevost como el papa León XIV, un acontecimiento que marcó la historia reciente de la Iglesia Católica y que ha permitido al Perú revivir la jornada a través de los recuerdos del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú. La designación de Prevost representó no solo un hito por ser el primer pontífice nacido en Estados Unidos, sino también un motivo de orgullo para el país sudamericano debido a su extensa labor pastoral en tierras peruanas.

El cardenal Castillo, testigo directo del cónclave realizado en el Vaticano, compartió detalles inéditos sobre el proceso de elección. Según relató, la jornada estuvo marcada por la expectativa y la sorpresa, ya que Prevost no figuraba entre los favoritos ni en las previsiones iniciales. La histórica fumata blanca del 8 de mayo de 2025 selló la designación y desató celebraciones tanto en Roma como en diversas ciudades peruanas, donde la figura de León XIV mantiene un profundo vínculo.

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La elección de Robert Prevost como papa León XIV fue confirmada el 8 de mayo de 2025, al cabo de dos días de deliberaciones en el cónclave. De acuerdo con el cardenal Carlos Castillo, el proceso requirió un mínimo de 89 votos de los 133 cardenales presentes. Ningún candidato alcanzó ese umbral en la primera votación. Sin embargo, Prevost sorprendió al obtener la mayoría inicial de votos, lo que lo posicionó desde el inicio como el principal contendiente. Esta situación, inesperada y fuera de las proyecciones habituales, marcó el tono de una elección que rápidamente adquirió carácter histórico para la Iglesia y para el Perú.

El papa León XIV. EFE/EPA/CESARE ABBATE

Cardenal Castillo revela la sorpresa total que significó la elección del papa León XIV en el cónclave

Durante una entrevista con Canal N, el cardenal Carlos Castillo describió el ambiente de sorpresa que rodeó la candidatura de Robert Prevost en el cónclave que lo eligió como papa León XIV. Según explicó, el nombre de Prevost no aparecía en ninguna de las previsiones previas ni en los cálculos de los cardenales. “Monseñor Prevost estaba en una situación de ocultamiento. Él no aparecía en ninguna de las previsiones que se tenía. Muchos habían corrido voces, además, los números fueron un poco exagerados”, detalló Castillo.

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La primera votación reveló la magnitud de la sorpresa: “El último voto que se emite es con el nombre de Prevost, leído por el propio cardenal Parolin. Esa lectura situaba al ahora papa León XIV en el primer lugar, aunque no tenía la cantidad adecuada. Pero la cantidad mayoritaria desde el primer momento fue para Prevost. Esa fue la sorpresa más grande que nos dimos”, relató el arzobispo de Lima.

El proceso, que combinó liturgia, reflexión y deliberaciones, se vivió como una experiencia intensa y solemne. Castillo subrayó que la jornada del cónclave fue similar a un retiro espiritual, marcada por cantos, rezos y momentos de meditación. Al caer la noche, la expectativa se mantuvo alta entre los cardenales.

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“Entonces nos fuimos a dormir y se me acercó uno de los cardenales y me dijo: ‘Carlos, tenemos que reunirnos para analizar esta sorpresa’. Yo le respondí: ‘No sé, ya lo sabían’, porque algunos decían que yo estaba moviendo algo. Pero yo no estaba haciendo nada”, recordó el cardenal.

Se cumple un año del papado de León XIV, el pontífice con fuerte vínculo peruano

El ascenso de León XIV al trono de San Pedro consolidó un lazo especial entre el pontífice y el Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955, llegó al Perú en 1985 como parte de una misión agustiniana en Chulucanas, Piura, y posteriormente asumió la dirección del seminario agustiniano de Trujillo. En 2014, fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, un año después, obispo de esa jurisdicción.

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Un sacerdote peruano es entrevistado en exteriores frente a un edificio. "Papa León XIV", y su posible vínculo con el club deportivo Alianza Lima trasciende fronteras.

El impacto de su trabajo en Lambayeque fue ampliamente reconocido por la comunidad local y nacional. Diversos testimonios destacan que durante casi una década, Prevost recorrió personalmente parroquias y comunidades rurales, impulsó proyectos sociales y mantuvo una presencia constante en situaciones de emergencia, como el fenómeno de El Niño y la pandemia de la COVID-19. Reniec confirmó que el actual papa se naturalizó peruano en 2015 y mantiene vigente su Documento Nacional de Identidad.

Durante su primer mensaje como papa, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, León XIV dedicó palabras en español a Chiclayo y al Perú, gesto que fue celebrado por miles de fieles y por autoridades peruanas. Instituciones estatales y organizaciones sociales reconocieron públicamente su identificación con el país, mientras que en las redes sociales, el saludo papal se volvió tendencia, reafirmando el orgullo nacional por su elección.

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