Magaly Medina tildó de falso el encuentro entre Ethel Pozo y Melissa Paredes: “Qué nivel de hipocresía”

Magaly Medina criticó duramente el encuentro que tuvieron Ethel Pozo y Melissa Paredes en el programa del fin de semana pasado de ‘El Gran Show’. La popular ‘urraca’ comentó en su espacio de la noche del 5 de diciembre que el abrazo entre la presentadora TV y la actriz fue planificado por Gisela Valcárcel y totalmente falso.

La conductora de ATV presentó un informe en su formato de espectáculos, donde se podía constatar que Pozo y Paredes ya se habían visto en otras oportunidades durante este año.

“Una vez más la protagonista del show de Gisela ha sido la hipocresía, digo una vez más porque el programa es de una hipocresía... ella no tiene escrúpulos, pone a su propia hija a humillarse, cuando la otra le mando a la zona de no amigos, cuando eran pinkys. Ahora manda a su hija y a Melissa que se abracen como hermana peleada”, indicó.

El informe detalló que Ethel Pozo y Melissa Paredes tuvieron tres encuentros durante el año. Primero se vieron luego de siete meses en el concierto de Raw Alejandro en mayo de este año, inclusive, Ethel reveló algunos detalles de lo que sucedió aquella vez, en su magazine matutino.

“Luego de siete meses nos encontramos. Encontré a una Melissa super dulce, nos saludamos, se saludaron todos y tuvo que presentarnos a su pareja” dijo en ese entonces.

Luego de ello, Ethel fue a entrevistar a Melissa en su departamento, luego de que su exesposo Rodrigo Cuba dio una entrevista bastante larga a ‘Magaly TV: La Firme’ dejándola muy mal parada como esposa y como madre de su pequeña.

Pero, la hija de Gisela Valcárcel argumentó cada encuentro que tuvo con la modelo, como si no se hubieran visto, en su programa de ‘América Hoy’.

“En el momento de la entrevista, como le dije a Papá Armando que no iba a hablar ninguna palabra con nadie, hasta hacer la entrevista y luego me retiré”, puntualizó.

Y hace mes y medio la vio de manera muy cercana porque fue invitada al programa ‘En la cocina mando yo’, donde los conductores son Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

“Nunca hice un programa tan incómodo como ese, me dijeron, vamos a grabar con Melissa y Leysi Suárez... ¿Cómo voy a grabar alguien con quien no hablo hace un año? No la mire y no le hable... estuve del lado de los hombres, las grabaciones terminaron y me retiré”, dijo la esposa de Julián Alexander también su programa del último lunes.

Magaly Medina criticó la hipocresía de Ethel Pozo

Magaly Medina criticó no solo la hipocresía de Gisela Valcárcel sino la de Ethel, quien luego de decir por varios meses que no le gustaría ver en su programa de América TV, inclusive ya no la consideraba una amiga y ahora se abraza como si nada hubiera pasado en TV nacional a pedido de su madre.

“Y abrazarse, después de que se apuñalaron mutuamente, después de que Ethel dijo que: ‘Yo ya no quiere saber nada de ella, jamás la invitaría mi casa y no volveria a ser su amiga’ y ahi bien abrazadas... porque pueden ser tan mentirosas”, expresó la comunicadora

“Ethel todavía dice: ‘yo no soy hipócrita, la hipocresía no va conmigo’ y ¿qué haces todos los días en el programa?, hipocresía dura y pura ... Lo que hacen”, continuó.

Finalmente, la pelirroja explicó que en televisión nada es espontáneo y que todo es planificado, demostrando que lo que dijo la popular ‘Señito’ es mentira.

“¿Va a ir todo su equipo de sobonas de casualidad?... ¿Fueron a aplaudirla, bien maquilladas y preparadas a saludarlas?...no pues, todo el mundo sabe que estaba planificado. En televisión nada de lo que parece espontáneo, realmente lo es, todo está planificado, todo está marcado, para eso, hay un productor”, afirmó Medina Vela.

