Perú

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

La medición ubicó a Hernán Sifuentes en 10% y a Susel Paredes y Francis Allison en 9%, en un segundo pelotón cercano. El volumen de respuestas sin definición y el voto inválido sumó 32%, un factor central para la campaña municipal

Guardar
Google icon
Imagen horizontal dividida en cuatro, mostrando a los candidatos políticos Carlos Bruce, Daniel Urresti, Hernán Sifuentes y Susel Paredes.
Los candidatos Carlos Bruce (13%), Daniel Urresti (12%), Hernán Sifuentes (10%) y Susel Paredes (9%) lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima, según un reciente sondeo de Ipsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de cuatro meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, una medición de intención de voto municipal en Lima Metropolitana reordenó la competencia entre los principales aspirantes. El sondeo, realizado por Ipsos y publicado hoy sábado por Perú21, también midió la aprobación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la evaluación presidencial.

Si las elecciones municipales en Lima fueran mañana, Carlos Bruce encabezó la preferencia con 13%, seguido por Daniel Urresti con 12%, según la tarjeta de respuesta del estudio. El escenario incluyó un 21% de ciudadanos que no precisó su voto y un 11% de blanco/viciado, dos segmentos que, por su tamaño, podrían inclinar la balanza en una campaña todavía abierta hacia octubre. Las nuevas autoridades electas asumirán funciones el 1 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario previsto.

PUBLICIDAD

Intención de voto municipal: así quedó el primer tramo de la contienda

El primer bloque de resultados mostró una competencia estrecha en la parte alta y un segundo pelotón que se mantuvo a poca distancia. Estos fueron los porcentajes de intención de voto para la Alcaldía de Lima:

  • Carlos Bruce (Somos Perú): 13%
  • Daniel Urresti (Podemos Perú): 12%
  • Hernán Sifuentes (Renovación Popular): 10%
  • Susel Paredes (Ahora Nación): 9%
  • Francis Allison (Avanza País): 9%
  • Alberto Tejada (Acción Popular): 6%
  • Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 3%
  • Yehude Simon (Tierra Verde): 2%
  • Otros: 4%
  • Blanco/viciado: 11%
  • No precisa: 21%
Hombre mayor con barba, casco blanco y gafas, mirando a la derecha. Detrás, la fachada amarilla de la Municipalidad de Lima con balcones y banderas flameando.
Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la lectura del tablero, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de un punto porcentual, mientras que el tercer puesto se ubicó a tres puntos del liderazgo. También destacó el tamaño del grupo que no definió preferencia (no precisa) y el voto blanco/viciado, que en conjunto sumaron 32%, un volumen decisivo para cualquier estrategia de segunda etapa.

PUBLICIDAD

Aprobación del alcalde de Lima: Renzo Reggiardo en mayo de 2026

La encuesta también preguntó por la evaluación de la gestión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En mayo de 2026, la serie mostró:

  • Aprueba: 41%
  • Desaprueba: 46%
  • No precisa: 13%

En comparación con los meses previos incluidos en el gráfico, la desaprobación se mantuvo por encima de la aprobación en el último registro presentado. El dato es relevante porque la percepción sobre la gestión municipal suele influir en el clima electoral y en la disposición a respaldar opciones de continuidad o cambio dentro del escenario limeño.

Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML
Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML

Aprobación presidencial: evaluación de José María Balcázar

En el plano nacional, el sondeo midió la evaluación del presidente José María Balcázar. En mayo de 2026, los resultados generales fueron:

  • Aprueba: 19%
  • Desaprueba: 65%
  • No precisa: 16%

El gráfico también presentó el detalle por territorio:

  • Lima: Aprueba 14%Desaprueba 75%No precisa 11%
  • Interior: Aprueba 22%Desaprueba 59%No precisa 19%

La brecha entre Lima y el interior se reflejó en la aprobación (14% vs 22%) y, sobre todo, en la desaprobación (75% vs 59%), con un registro de No precisa más alto fuera de la capital.

Fichas técnicas: La Ficha Técnica (1) correspondió a una encuesta en Lima: universo de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los NSE; muestra de 466 entrevistados en zonas urbanas y rurales; margen de error ± 4.5%; técnica cuantitativa con encuestas cara a cara en hogares con dispositivos móviles; trabajo de campo del 16 al 17 de mayo de 2026.

La Ficha Técnica (2) correspondió a una encuesta en Perú urbano y rural: mismo universo (mayores de 18 años, todos los NSE); muestra de 1210 entrevistados; margen de error ± 2.8%; técnica cuantitativa cara a cara con dispositivos móviles; campo del 16 al 17 de mayo de 2026.

Temas Relacionados

Carlos BruceDaniel UrrestiIpsosperu-politica

Más Noticias

¿Alejandro Aramburú de Santos Bravos en ‘De vuelta al Barrio’? La vez que el cantante estuvo en la telenovela nacional

Antes de su inesperado éxito en Santos Bravos, el cantante participó en proyectos actorales y apareció en televisión nacional

¿Alejandro Aramburú de Santos Bravos en ‘De vuelta al Barrio’? La vez que el cantante estuvo en la telenovela nacional

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias bajas, los ‘cremas’ buscarán sumar de visita pensando en el Clausura. Este duelo marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos decisivos: Alianza Lima recibe a Los Chankas en su lucha por coronarse ganador del Apertura, Universitario visita a CD Moquegua, Ignacio Buse pelea con Tommy Paul por coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio: No hay fecha exacta, pero sí dos opciones

Atención, trabajadores CAS. No se dejen confundir: aún no hay fecha exacta para el pago de la ‘grati’. Infobae Perú conversó con fuentes gremiales para conocer las dos posibilidades: el cronograma de pagos del Banco de la Nación es una de ellas

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio: No hay fecha exacta, pero sí dos opciones

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo

Cayó sobre la arcilla del Rothenbaum, corrió a abrazar a su equipo y lloró con sus padres al borde de la pista. Ignacio Buse venció a Tommy Paul por 7-6 (8), 4-6 y 6-3 y conquistó el primer título ATP 500 de un peruano en la historia. “Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya”, dijo con el trofeo en las manos.

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza inicia acciones legales contra Amor y Fuego por relacionarla con Christian Cueva: “Nos veremos en el juicio”

Rosángela Espinoza inicia acciones legales contra Amor y Fuego por relacionarla con Christian Cueva: “Nos veremos en el juicio”

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

DEPORTES

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo

“Ignacio Buse, el tenis que seduce”, las reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título en el ATP 500 Hamburgo

“Nace una estrella”: el elogio del ATP Tour a Ignacio Buse tras su título en Hamburgo