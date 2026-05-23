Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Los candidatos Carlos Bruce (13%), Daniel Urresti (12%), Hernán Sifuentes (10%) y Susel Paredes (9%) lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima, según un reciente sondeo de Ipsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de cuatro meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre de 2026, una medición de intención de voto municipal en Lima Metropolitana reordenó la competencia entre los principales aspirantes. El sondeo, realizado por Ipsos y publicado hoy sábado por Perú21, también midió la aprobación del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la evaluación presidencial.

Si las elecciones municipales en Lima fueran mañana, Carlos Bruce encabezó la preferencia con 13%, seguido por Daniel Urresti con 12%, según la tarjeta de respuesta del estudio. El escenario incluyó un 21% de ciudadanos que no precisó su voto y un 11% de blanco/viciado, dos segmentos que, por su tamaño, podrían inclinar la balanza en una campaña todavía abierta hacia octubre. Las nuevas autoridades electas asumirán funciones el 1 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario previsto.

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Intención de voto municipal: así quedó el primer tramo de la contienda

El primer bloque de resultados mostró una competencia estrecha en la parte alta y un segundo pelotón que se mantuvo a poca distancia. Estos fueron los porcentajes de intención de voto para la Alcaldía de Lima:

Carlos Bruce (Somos Perú): 13%

Daniel Urresti (Podemos Perú): 12%

Hernán Sifuentes (Renovación Popular): 10%

Susel Paredes (Ahora Nación): 9%

Francis Allison (Avanza País): 9%

Alberto Tejada (Acción Popular): 6%

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 3%

Yehude Simon (Tierra Verde): 2%

Otros: 4%

Blanco/viciado: 11%

No precisa: 21%

Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la lectura del tablero, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de un punto porcentual, mientras que el tercer puesto se ubicó a tres puntos del liderazgo. También destacó el tamaño del grupo que no definió preferencia (no precisa) y el voto blanco/viciado, que en conjunto sumaron 32%, un volumen decisivo para cualquier estrategia de segunda etapa.

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Aprobación del alcalde de Lima: Renzo Reggiardo en mayo de 2026

La encuesta también preguntó por la evaluación de la gestión del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En mayo de 2026, la serie mostró:

Aprueba: 41%

Desaprueba: 46%

No precisa: 13%

En comparación con los meses previos incluidos en el gráfico, la desaprobación se mantuvo por encima de la aprobación en el último registro presentado. El dato es relevante porque la percepción sobre la gestión municipal suele influir en el clima electoral y en la disposición a respaldar opciones de continuidad o cambio dentro del escenario limeño.

Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML

Aprobación presidencial: evaluación de José María Balcázar

En el plano nacional, el sondeo midió la evaluación del presidente José María Balcázar. En mayo de 2026, los resultados generales fueron:

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Aprueba: 19%

Desaprueba: 65%

No precisa: 16%

El gráfico también presentó el detalle por territorio:

Lima: Aprueba 14% , Desaprueba 75% , No precisa 11%

Interior: Aprueba 22%, Desaprueba 59%, No precisa 19%

La brecha entre Lima y el interior se reflejó en la aprobación (14% vs 22%) y, sobre todo, en la desaprobación (75% vs 59%), con un registro de No precisa más alto fuera de la capital.

Fichas técnicas: La Ficha Técnica (1) correspondió a una encuesta en Lima: universo de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los NSE; muestra de 466 entrevistados en zonas urbanas y rurales; margen de error ± 4.5%; técnica cuantitativa con encuestas cara a cara en hogares con dispositivos móviles; trabajo de campo del 16 al 17 de mayo de 2026.

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La Ficha Técnica (2) correspondió a una encuesta en Perú urbano y rural: mismo universo (mayores de 18 años, todos los NSE); muestra de 1210 entrevistados; margen de error ± 2.8%; técnica cuantitativa cara a cara con dispositivos móviles; campo del 16 al 17 de mayo de 2026.