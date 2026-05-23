El futuro de Sekou Gassama en Universitario tras ser titular ante CD Moquegua: “Se está avanzando por un volante extranjero”

El senegalés jugó de titular ante CD Moquegua. Créditos: L1 Max / X.

Héctor Cúper sorprendió al alinear a Sekou Gassama como titular en el partido entre Universitario de Deportes y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El entrenador argentino brindó al delantero senegalés la oportunidad que venía solicitando.

Gassama mostró aspectos positivos en un escenario exigente y en altura. El delantero extranjero ganó varias pelotas de espaldas y logró asociarse con sus compañeros, manteniendo la posesión durante los 77 minutos en los que permaneció en el campo.

Antes del encuentro, durante el calentamiento, Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, se refirió a la situación de Gassama y su posible continuidad en Universitario con miras al Torneo Clausura. Hasta antes de la llegada de Cúper, se daba por hecho que el atacante no seguiría en el club.

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“A ver, en el fútbol nada está escrito en piedra. La información que hemos venido dando siempre ha sido con Rabanal de técnico, con Coco Araujo de técnico y ahora Cúper le ha dado, diría yo, más protagonismo, incluso a pesar de los pocos minutos que tuvo ante Nacional y hoy titularidad, que el técnico que lo trajo y el interino que fue Coco Araujo”, señaló.

Se reveló el futuro de Sekou Gassama en Universitario tras ser titular ante CD Moquegua.

Peralta dejó abierta la posibilidad de que el delantero africano continúe en el equipo, según el rendimiento que muestre en los partidos restantes, ya que Héctor Cúper planea brindarle minutos para que demuestre sus capacidades. Añadió que la dirigencia evalúa alternativas para reforzar el ataque en el próximo mercado de fichajes.

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“Sin embargo, también hay que señalar que desde hace tiempo la ‘U’ viene analizando perfiles, posibilidades en el ataque. Yo no sé si hoy Gassama haga un gran partido, cambien algo, y habría que preguntarle porque su situación puede cambiar con Cúper como técnico. Yo creo que dentro de la administración tienen claro algo, pero Cúper es el técnico y veamos después del partido qué análisis se puede hacer al respecto”, agregó.

Finalmente, el periodista informó que Universitario avanza en las gestiones para incorporar a un mediocampista extranjero, lo que podría liberar un cupo para nuevas incorporaciones. En este contexto, la situación de Gassama, así como la de otros jugadores como Miguel Silveira y Héctor Fértoli, permanece en evaluación.

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“Lo que sí sé es que la ‘U’ está avanzando y lo habíamos contado, pero ahora mucho más fuerte por el volante central en el extranjero”, concluyó.

El cuadro 'crema' empató sin goles de visita y se aleja de los primeros lugares del Acumulado - Crédito: L1MAX.

Las últimas dos oportunidades de Gassama

Sekou Gassama podría disputar su último encuentro con Universitario de Deportes en la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, prevista para el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate. El delantero senegalés tendría la oportunidad de despedirse de la afición en el recinto de Ate.

Previo a ese compromiso, Gassama y el resto del plantel afrontarán un partido clave en su objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario recibirá a Deportes Tolima el martes 26 de mayo a las 19:30 horas, en el cierre de la fase de grupos.

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El equipo crema necesita una victoria ante el conjunto colombiano para asegurar el segundo lugar del Grupo B y avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. Gassama contará con dos partidos para ingresar y demostrar su capacidad antes del cierre de la primera parte de la temporada.