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“Machu Picchu te espera, amigo”: la respuesta de Ignacio Buse a la felicitación de Novak Djokovic tras su consagración en Hamburgo

El ’Colorado’ extendió en redes sociales una nueva invitación al serbio de 39 años para que visite Cusco. Previamente, el máximo ganador de Grand Slams felicitó al peruano por su primer trofeo en el circuito ATP

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Ignacio Buse y su respuesta en Instagram a la felicitación de No0vak Djokovic. Crédito: X.
Ignacio Buse y su respuesta en Instagram a la felicitación de No0vak Djokovic. Crédito: X.

La histórica consagración de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo traspasó las fronteras del tenis latinoamericano y generó eco en la cúspide del deporte blanco. Novak Djokovic, leyenda viva y ganador de 24 títulos de Grand Slam, recurrió a sus redes sociales para expresar su admiración hacia el joven jugador nacional. El balcánico compartió un afectuoso saludo que refleja la estrecha relación que ambos forjaron durante las últimas semanas en el circuito profesional.

“Enhorabuena Ignacio, el primero de muchos”, escribió el balcánico, un gesto que evidencia la enorme familiaridad existente entre ambos. Este vínculo no es obra de la casualidad, pues compartieron exigentes sesiones de entrenamiento en los Masters 1000 de Indian Wells y Roma, escenarios donde el serbio pudo constatar de primera mano las condiciones y el potencial de la raqueta número uno del Perú.

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La respuesta de Buse no se hizo esperar. El tenista limeño reposteó la publicación del ex número uno del mundo y le devolvió el cumplido con una frase que causó furor: “Machu Picchu te espera, amigo”. Esta declaración guarda relación directa con las conversaciones sostenidas durante el torneo de Roma, donde el de Belgrado confesó su deseo explícito de visitar la histórica ciudadela incaica en el Cusco una vez que su calendario competitivo se lo permita.

Ignacio Buse extendió invitación a Novak Djokovic para que conozca Machu Picchu. Crédito: Instagram Ignacio Buse.
Ignacio Buse extendió invitación a Novak Djokovic para que conozca Machu Picchu. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Una semana idílica para el deporte nacional

El título conseguido por Ignacio Buse en territorio alemán representa un hito sin precedentes para el deporte peruano en las últimas dos décadas. A sus cortos 22 años, el ’Colorado’ completó una semana de ensueño sobre la arcilla germana, completando un camino perfecto desde la fase de clasificación, donde dejó en el camino a rivales como Niels McDonald y Hugo Gaston.

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En el cuadro principal, el nivel de Buse rozó la perfección. Derrotó con autoridad al italiano Flavio Cobolli —vigente campeón—, despachó al checo Jakub Mensik y batalló tres parciales para apear al francés Ugo Humbert en cuartos de final. Tras superar la semifinal frente a Aleksandar Kovacevic, el peruano ratificó su madurez al derrotar en el duelo cumbre al experimentado estadounidense Tommy Paul por 7(8)-6, 4-6 y 6-3, desatando la euforia de los aficionados nacionales.

Esta victoria otorga a Buse su primera corona en el circuito grande de la ATP y rompe una alarmante sequía de 19 años para el tenis de nuestro país, emulando las gestas conseguidas en su momento por Luis Horna. Con este trofeo bajo el brazo y el respaldo público de colosos como Djokovic, el jugador nacional pisará la arcilla de Roland Garros con la confianza al tope para encarar su estreno absoluto en el cuadro principal frente al moscovita Andrey Rublev.

El tenista peruano se lució en una sesión de alto nivel con el serbio en la previa del Masters 1000 de Roma. (Video: ATP Perú)

El encuentro en Roma de ‘Nacho’ y ‘Nole’

La relación se profundizó semanas después, en el Foro Itálico de Roma, durante la preparación del Masters 1000 italiano. Buse y Djokovic volvieron a compartir cancha en el Campo Centrale, donde protagonizaron una sesión de entrenamiento de alto nivel que generó ovaciones entre los aficionados presentes. El nivel exhibido por el peruano en ese intercambio no pasó desapercibido para el serbio ni para el público romano.

Según relató el periodista Michael Succar en el podcast Juego Cruzado, Buse le compartió extractos de su conversación con Djokovic durante esa sesión. El serbio no solo quedó satisfecho con el nivel del peruano: también le confesó su deseo de visitar Perú. “Me encantaría conocer Cusco. Sé de su energía. Es una experiencia que me gustaría vivir”, le dijo Djokovic a Buse, según el relato del periodista. El detalle habla de la cercanía que se construyó entre ambos más allá de la cancha.

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