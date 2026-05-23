Ignacio Buse, asombrado por la gesta del ATP 500 Hamburgo: “Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida; no soy consciente de lo que hice”

Ignacio Buse, desde la Qualy al cielo de Hamburgo. - Crédito: IMAGO

De la Qualy al cielo de Hamburgo. Ignacio Buse coronó su semana de ensueño con su primer título ATP 500, con el que ha conseguido un alza exponencial en la clasificación mundial acercándose a la frontera de los mejores 30 clasificados. Con una personalidad arrolladora, el peruano se sacó de encima a Tommy Paul en un partido de más de tres horas, poniendo a Alemania a sus pies.

Al momento que el enfrentamiento terminó, sobre las 17:46 horas europeas, ‘Nacho’ tan solo atinó a desplomarse, con la mirada hacia arriba, como señal de triunfo toda vez que los cerca de 10 mil espectadores explotaron de júbilo por el espléndido tenis que produjo el nuevo monarca del circuito de Hamburgo.

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El tenista Ignacio Buse sonríe victorioso mientras sostiene un trofeo y luce la bandera de Perú sobre sus hombros, en una imagen vibrante que evoca el orgullo nacional tras su logro deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una ceremonia histórica y de llantos de alegría incontrolables, Ignacio Buse se dio un moderado espacio para rememorar la gesta realizada en una entrevista con Juan Diego Llosa, jefe de prensa de la Federación Peruana de Tenis e integrante de su núcleo duro de trabajo.

“Se me vienen tantas cosas a la mente. Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida en 30 segundos. Desde que iba con mi papá al club hasta todo el proceso. Pensaba mucho en mis papás y todos los sacrificios que han hecho para que pueda estar aquí. Se los dedico a ellos y a todo el Perú”, partió diciendo con emoción el ‘Colo’.

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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.

Con relación al trámite del lance, que presentó un intercambio brutal de golpes en cada una de las parcelas, Buse admitió que el factor climatológico le jugó una mala pasada, aunque pudo rehacerse inmediatamente por la sagacidad de su cuerpo de entrenamiento.

“En el partido hacía mucho calor comparado con otros días. No estaba a más de 30° grados, pero pega porque en los otros días hacía frío. Al principio estaba bastante bien, pero después se me comenzó a secar la boca y coincidió que no habían traído el agua, lo que necesitaba. Después, vino el fisio y me dio electrolitos y alcohol para oler y me sentí bastante mejor”, profundizó.

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Tenis - ATP 500 - Abierto de Hamburgo - Am Rothenbaum, Hamburgo, Alemania - 23 de mayo de 2026. El ganador, el peruano Ignacio Buse, y el subcampeón, el estadounidense Tommy Paul, celebran con champán tras la final. REUTERS/Fabian Bimmer

Aunque las dificultades se presentaron en el Hamburgo Open, Ignacio Buse nunca hincó la rodilla y demostró una fiereza descomunal, con la que llevó al límite a Tommy Paul en una parcela definitiva que se resolvió con maestrías: “En el 3er set estaba tranquilo. Cuando estaba por arriba es difícil de gestionar, pero incluso fue uno de los mejores días de gestión en cuanto a tranquilidad mental”.

El embajador peruano en Alemania piensa que todo es un cuento de hadas hasta que se percata que en sus manos sostiene su primer galardón ATP, ese que se lo entrega con amor a su entorno y al país. “Sinceramente, todavía no me lo puedo creer. No soy consciente de lo que he hecho, pero me levantaré mañana y diré ‘lo hice de verdad’. Quiero mandar un mensaje a todo el Perú. Trato de representar la cultura peruana siempre a donde voy”, cerró.

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Tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse ofreció un emotivo discurso dedicado a su país, expresando cuánto extraña su tierra y gritando "¡Arriba Perú!" ante un público emocionado.

Hamburgo, plaza adorada

El recorrido de Ignacio Buse en el Abierto de Hamburgo inició con un error de inscripción, una situación inesperada que resolvió al superar con éxito la fase de clasificación.

Ya instalado en el cuadro principal, el ‘Colorado’ exhibió su tenis intenso y brillante, eliminando en sucesivos partidos a Flavio Cobolli, vigente monarca del certamen, seguido por Jakub Mensik y Ugo Humbert.

El tenista peruano Ignacio Buse celebra con entusiasmo, envuelto en la bandera de su país y alzando un trofeo, en este dinámico collage de acuarela que captura su victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las semifinales, Ignacio Buse se enfrentó a Aleksandar Kovacevic. El peruano logró superarlo con mucha solvencia y autoridad, lo que le permitió clasificar a su primera final de un torneo ATP 500. En la definición, se deshizo de Tommy Paul, alcanzando la gloria deportiva en el circuito profesional.

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Con este resultado, ‘Nacho’ Buse ingresa a la selecta lista de los mejores tenistas peruanos de la historia, junto a nombres como Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna. La hazaña cobra aún mayor relevancia considerando que el ‘Colo’ apenas cuenta con 22 años.