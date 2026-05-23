Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Este video presenta un segmento de un programa noticioso. Se observa a un hombre, identificado como Roberto Sánchez, en un evento público rodeado de micrófonos y personas. También se incluye un informe sobre un incidente vehicular con una placa modificada para despistar a la policía, mostrado a través de imágenes de cámaras de seguridad. Una presentadora de noticias dirige el programa desde un estudio.

La sede principal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María, será el escenario del esperado debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El evento, confirmado para el domingo 24 de mayo de 2026 a las 20:00 (hora local), forma parte de las actividades oficiales previas a la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio. El JNE detalló que la duración del encuentro será de aproximadamente 1 hora 40 minutos y que el formato permitirá una exposición ampliada de propuestas concretas, distribuidas en bloques temáticos.

El debate técnico, según el JNE, busca ofrecer a la ciudadanía un espacio donde los especialistas de ambas agrupaciones expliquen en profundidad sus planes de gobierno. El encuentro contará con la participación de un experto por bloque temático y hasta tres asesores por mesa de trabajo para cada partido, lo que permitirá un análisis detallado en cada eje de discusión.

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Formato y organización del evento

Fuerza Popular y Juntos por el Perú tendrán la oportunidad de presentar a sus especialistas en seis áreas previamente definidas por el JNE: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud, y juventud y deportes. El formato, que prioriza la exposición técnica, busca que los ciudadanos puedan comparar propuestas y enfoques sobre los principales desafíos del país.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducción del debate estará en manos de los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez, quienes tendrán la responsabilidad de guiar las intervenciones y ordenar las rondas de preguntas y respuestas. Según informó el JNE, la elección de estos moderadores responde a su experiencia en la cobertura política y su capacidad para garantizar la equidad y la fluidez en el desarrollo del evento.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación de expertos y asesores

Cada bloque temático contará con la presencia de un especialista por agrupación, lo que permitirá exponer propuestas sectoriales con respaldo técnico. Además, cada partido podrá incorporar hasta tres asesores por mesa de trabajo, encargados de coordinar y respaldar las intervenciones. El JNE explicó que esta estructura busca asegurar el rigor y la representatividad de las posiciones presentadas, mientras que la dinámica del evento favorecerá la claridad en la exposición de los temas.

Candidatos expondrán sus planes y responder{a preguntas ciudadanas en el debate presidencial, bajo un formato de cuatro bloques definidos por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

La presencia de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú permitirá que la discusión trascienda la confrontación política, enfocándose en la viabilidad y el alcance de las propuestas. El organismo electoral recalcó que el formato busca un intercambio respetuoso y argumentado, en el que los especialistas respondan tanto a las preguntas de los moderadores como a las inquietudes que surjan a partir de las exposiciones de la contraparte.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estudian un mapa del Perú con datos electorales proyectados, planificando su estrategia de campaña regional para la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas en agenda y dinámica de la discusión

El JNE dividió el debate en seis bloques temáticos, priorizando áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional. Los temas seleccionados son infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud, y juventud y deportes. Cada bloque otorgará un tiempo determinado para la exposición de propuestas, seguido de réplicas y contrarréplicas entre los equipos.

Cuatro figuras silueteadas participan en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones 2026 en Perú, con cámaras y público observando atentamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según fuentes oficiales, la dinámica del debate permitirá que los especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expongan sus planes y respondan a preguntas planteadas por los moderadores. Esta mecánica busca que los ciudadanos conozcan no solo los objetivos generales de cada propuesta, sino también los detalles operativos, las fuentes de financiamiento y los mecanismos de implementación.

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Una ilustración acuarelada representa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez flanqueando a votantes rurales en los Andes peruanos, depositando su sufragio en urnas con los logos de sus respectivos partidos, simbolizando la importancia del voto en áreas andinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión y acceso público

El debate técnico se transmitirá en señal abierta a través de TV Perú y en las redes sociales del JNE, facilitando el acceso de la ciudadanía a la información. El organismo electoral remarcó que la cobertura en plataformas digitales permitirá llegar a un público amplio, mientras que la transmisión en televisión abierta garantizará que el evento pueda ser seguido en todo el territorio nacional. Además, se prevé la publicación posterior del debate en los canales oficiales del JNE, para que los ciudadanos puedan revisarlo en cualquier momento.

El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura a los medios y la disponibilidad en redes sociales forman parte de la estrategia del JNE para asegurar la transparencia, la equidad y el acceso a la información durante el proceso electoral. Voceros del organismo señalaron para Canal N que: “la finalidad del debate técnico es que la ciudadanía conozca en detalle las propuestas de gobierno y pueda contrastar la viabilidad de cada plan sectorial”.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan en un debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con banderas peruanas de fondo y el logo institucional visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto electoral y próximos eventos

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realiza pocos días antes del debate presidencial, programado para el 31 de mayo, en el marco de la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Esta instancia técnica se suma a la agenda de actividades promovidas por el JNE para fortalecer el voto informado y transparentar los planes de gobierno de ambas agrupaciones.

En experiencias anteriores, el JNE ha mantenido un formato similar para los debates técnicos, lo que ha permitido abordar en profundidad los principales desafíos nacionales. La proximidad al debate presidencial otorga a esta jornada un carácter estratégico, ya que permitirá a la ciudadanía evaluar la solidez de los equipos técnicos y las propuestas sectoriales antes del encuentro entre los candidatos.

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Candidatos presidenciales participan en un debate crucial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Perú, con la bandera nacional y el logo del JNE visibles en el escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Logística y expectativas

El acceso a la sede principal del JNE estará restringido a los representantes de los partidos políticos, los equipos técnicos acreditados y los medios de comunicación previamente registrados. El organismo electoral explicó que esta medida busca asegurar el orden y la concentración de los participantes durante la jornada, así como facilitar la cobertura informativa sin interrupciones.

La expectativa en torno al debate es alta, ya que se considera una instancia clave para comparar enfoques, prioridades y capacidades de gestión de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han valorado la realización de estos debates como un aporte fundamental a la transparencia y la formación de un voto responsable.

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