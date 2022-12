Gisela Valcárcel sobre abrazo entre Melissa y Ethel: “He esperado mucho este momento”

Melissa Paredes y Ethel Pozo se dieron un emotivo abrazo al reencontrarse en El Gran Show. (América TV)

Espera que puedan ser amigas nuevamente. Uno de los momentos más comentados de ‘El Gran Show’ fue el abrazo que se dieron Melissa Paredes y Ethel Pozo luego de haber reencontrado en el reality de baile.

Al ver esta escena, Gisela Valcárcel no pudo evitar referirse a lo sucedido y aseguró que era algo que esperaba desde hace algún tiempo, especialmente porque siempre las vio unidas y compartiendo sus experiencias de vida.

“He esperado mucho este momento. La última imagen que tengo de ellas dos es comiendo anticuchos en un auto y se contaban planes de vida, y solo ellas decidirán todo. Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda”, expresó.

Asimismo, la conductora de televisión dejó en claro que su hija el libre de tomar la decisión que ella crea conveniente, por lo que la idea de ir a saludar a Melissa Paredes con un abrazo fue exclusivamente de su engreída. “No la veo de siempre, ni todos los días, no es la pequeña que vive conmigo”, indicó.

“Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, indicó.

En ese sentido, Gisela Valcárcel intentó explicar el abrazo entre Melissa Paredes y Ethel Pozo, señalando que el cariño que se mostraron frente a cámaras lo hicieron debido a que realmente sintieron que era el momento indicado para ellas para expresar lo que se tenían guardado.

“Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí”, finalizó la rubia.

Ethel Pozo y Melissa Paredes se abrazaron. (América Tv)

Explica por qué no fue a boda de Tilsa Lozano

Gisela Valcárcel se animó a explicar los motivos por el que no asistió a la boda de Tilsa Lozano, quien la invitó para que pudiera celebrar al lado de ella. De acuerdo a la ‘Señito’, ella no fue porque Facundo González nunca le respondió el mensaje para ir juntos a este evento.

“No pude ir al matrimonio, porque yo en televisión nacional dije ‘Facu’ vamos y saben lo que me han dicho ‘... pero no me llamaste’”, reveló la conductora de televisión ante la sorpresa de los participantes.

SEGUIR LEYENDO