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Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

El exchico reality confirmó en Instagram la muerte de su primo Gonzalo y compartió un mensaje en el que recordó su vínculo desde la infancia.

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Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa. IG
Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa. IG

Nicola Porcella anunció la muerte de su primo Gonzalo y compartió un extenso mensaje de despedida en redes sociales. Radicado en México, el actor peruano publicó fotografías de su infancia y adolescencia junto a su familiar y expresó que aún no logra asimilar la pérdida. En su texto, también hizo una promesa dirigida a la familia que deja su primo.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ acompañó la publicación con palabras de dolor, gratitud y recuerdos íntimos. En particular, puso el foco en la cercanía que mantuvieron desde niños y en cómo Gonzalo fue una figura de apoyo constante en diferentes etapas de su vida.

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El anuncio en redes: “Todavía no lo asimilo”

Nicola Porcella explicó que escribió su despedida en medio del impacto emocional que le dejó la noticia. “Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás”, señaló en su mensaje, en el que además expresó su deseo de comprender el sentido de lo ocurrido.

En esa misma línea, el actor mencionó su fe y habló de la dificultad de encontrar respuestas ante una partida que describió como inesperada y dolorosa para su familia. “Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran”, escribió al compartir su sentir con sus seguidores.

La publicación tuvo rápida repercusión: usuarios y figuras del espectáculo reaccionaron con mensajes de apoyo, condolencias y solidaridad, en una cadena de comentarios que acompañó el duelo público del actor.

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Nicola Porcella publicó fotos de su infancia, habló del dolor que atraviesa y cerró con una promesa a la familia de su primo Gonzalo. IG
Nicola Porcella publicó fotos de su infancia, habló del dolor que atraviesa y cerró con una promesa a la familia de su primo Gonzalo. IG

“Fuiste un hermano más para mí”: recuerdos de infancia y gratitud

En su despedida, Porcella no se limitó a anunciar la pérdida. También reconstruyó escenas de la vida cotidiana que, según contó, marcaron el vínculo con su primo Gonzalo desde la niñez.

“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí”, escribió. En esa enumeración, sumó un recuerdo específico que conectó con su adolescencia: “Por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo”.

El actor también agradeció lo que interpretó como una presencia constante de Gonzalo incluso en los momentos más recientes. “Por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”, agregó, al destacar que lo acompañó a lo largo del tiempo y no solo en una etapa.

Nicola Porcella anunció en Instagram la muerte de su primo Gonzalo y compartió fotos de infancia y adolescencia juntos. IG
Nicola Porcella anunció en Instagram la muerte de su primo Gonzalo y compartió fotos de infancia y adolescencia juntos. IG

La promesa: apoyo a su esposa e hijos

El tramo final del mensaje se convirtió en el centro emocional de la publicación. Nicola Porcella prometió apoyar a la familia de su primo Gonzalo, con una mención directa a su esposa e hijos.

“Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza”, escribió, al plantear un compromiso personal de protección y acompañamiento. En el mismo párrafo, afirmó que hará lo posible para que no les falte apoyo a otros miembros de su entorno familiar.

Además, el actor resumió el impacto que, según su mirada, deja la partida de su primo en la familia. “Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar”, expresó, antes de cerrar con una despedida directa: “Descansa en paz”.

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Reacciones en el espectáculo: mensajes de condolencias

La despedida pública de Porcella generó una rápida respuesta de colegas y figuras del entretenimiento que dejaron comentarios en redes. Entre los nombres que se pronunciaron con mensajes de pésame y solidaridad se mencionaron Mathías Brivio, Raysa Ortíz y Andrea Legarreta.

También se registraron reacciones de otras personalidades vinculadas a la televisión y al circuito mediático peruano y mexicano, en un contexto en el que Nicola mantiene actividad pública desde México y suele compartir momentos de su vida profesional en plataformas digitales.

El apoyo colectivo se expresó en comentarios breves, mensajes de fuerza y condolencias a la familia, que se sumaron a la publicación original del actor.

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