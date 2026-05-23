Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 23 de mayo, la agenda deportiva está cargada de partidos decisivos: Alianza Lima y Los Chankas podrían definir al ganador del Torneo Apertura, Universitario de Deportes visita a CD Moquegua en la nueva era de Héctor Cúper, Ignacio Buse se mide con Tommy Paul por la final del ATP 500 Hamburgo, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ tienen todo a su favor para poder quedarse con el primer trofeo de la Liga 1 2026, recibirá a los ‘guerreros’ en Matute y solo necesita ganar para alcanzar el primer objetivo. El equipo de Pablo Guede tendrá el apoyo del hincha en un estadio que estará completamente lleno.
Por otro lado, Ignacio Buse disputará su primera definición ATP frente al estadounidense Tommy Paul en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. El avance a la final representa un acontecimiento significativo para el deporte peruano. El joven tenista derrotó a Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en una actuación que, más allá del resultado, rompe una pausa de casi veinte años sin presencia nacional en instancias decisivas de este nivel.
La victoria de Buse no solo lo coloca en el centro de la escena deportiva local, sino que también despierta expectativas sobre el futuro del tenis en Perú. La última vez que un peruano alcanzó una final de estas características fue cuando Luis Horna logró ese hito, estableciendo un precedente que ahora encuentra sucesor.
Partidos de Liga 1
- UTC Cajamarca vs Sport Boys (15:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Cusco FC vs Atlético Grau Liga (17:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partido final del ATP 500 Hamburgo
Partidos de la LaLiga
- Real Madrid vs Athletic Club (14:00 horas / DIRECTV Sports)
- Valencia vs Barcelona (14:00 horas / ESPN3, Disney+ Premium)
- Mallorca vs Real Oviedo (14:00 horas / DIRECTV Sports)
- Girona vs Elche (14:00 horas / DIRECTV Sports)
- Getafe vs Osasuna (14:00 horas / DIRECTV Sports)
- Espanyol vs Real Sociedad (14:00 horas / Disney+ Premium)
- Celta de Vigo vs Sevilla (14:00 horas / ESPN 4, Disney+ Premium)
- Real Betis vs Levante (14:00 horas / ESPN 5, Disney+ Premium)
- Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano (14:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Serie A
- Bologna vs Internazionale (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
- Lazio vs Pisa (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partido DFB Pokal
- Bayern München vs Stuttgart (13:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol colombiano
- Atlético Nacional vs Deportes Tolima (18:00 horas / RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play)
- Junior vs Santa Fe (20:30 horas / RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play)
Partidos de fútbol uruguayo
- Progreso vs Torque (08:00 horas / Disney+ Premium)
- Cerro Largo vs Boston River (13:00 horas / Disney+ Premium)
- Nacional vs Albion (16:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de MLS
- St. Louis City vs Austin (13:45 horas / MLS Season Pass)
- Minnesota United vs Real Salt Lake (15:30 horas / MLS Season Pass)
- Charlotte vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass)
- DC United vs CF Montréal (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Cincinnati vs Orlando City SC (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Sporting KC vs New York RB (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Chicago Fire vs Toronto FC (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Nashville SC vs New York City (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Portland Timbers vs SJ Earthquakes (20:30 horas / MLS Season Pass)
- Colorado Rapids vs Dallas (20:30 horas / MLS Season Pass)
- San Diego vs Vancouver Whitecaps (20:30 horas / MLS Season Pass)
- LA Galaxy vs Houston Dynamo (21:30 horas / MLS Season Pass)