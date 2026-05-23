Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos decisivos: Alianza Lima recibe a Los Chankas en su lucha por coronarse ganador del Apertura, Universitario visita a CD Moquegua, Ignacio Buse pelea con Tommy Paul por coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo, y mucho más

Guardar
Google icon
Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 23 de mayo, la agenda deportiva está cargada de partidos decisivos: Alianza Lima y Los Chankas podrían definir al ganador del Torneo Apertura, Universitario de Deportes visita a CD Moquegua en la nueva era de Héctor Cúper, Ignacio Buse se mide con Tommy Paul por la final del ATP 500 Hamburgo, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ tienen todo a su favor para poder quedarse con el primer trofeo de la Liga 1 2026, recibirá a los ‘guerreros’ en Matute y solo necesita ganar para alcanzar el primer objetivo. El equipo de Pablo Guede tendrá el apoyo del hincha en un estadio que estará completamente lleno.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Ignacio Buse disputará su primera definición ATP frente al estadounidense Tommy Paul en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. El avance a la final representa un acontecimiento significativo para el deporte peruano. El joven tenista derrotó a Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en una actuación que, más allá del resultado, rompe una pausa de casi veinte años sin presencia nacional en instancias decisivas de este nivel.

La victoria de Buse no solo lo coloca en el centro de la escena deportiva local, sino que también despierta expectativas sobre el futuro del tenis en Perú. La última vez que un peruano alcanzó una final de estas características fue cuando Luis Horna logró ese hito, estableciendo un precedente que ahora encuentra sucesor.

PUBLICIDAD

Montaje de versus de tenis. Izquierda: Ignacio Buse gritando, gorra blanca. Derecha: Tommy Paul sonriendo y con puño en alto, gorra oscura.
Los tenistas Ignacio Buse, mostrando emoción en la cancha, y Tommy Paul, celebrando con un puño, se preparan para un emocionante duelo en este montaje de versus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Partidos de Liga 1

- CD Moquegua vs Universitario de Deportes (12:45 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- UTC Cajamarca vs Sport Boys (15:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Atlético Grau Liga (17:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Los Chankas (20:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partido final del ATP 500 Hamburgo

- Ignacio Buse vs Tommy Paul (07:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de la LaLiga

- Real Madrid vs Athletic Club (14:00 horas / DIRECTV Sports)

- Valencia vs Barcelona (14:00 horas / ESPN3, Disney+ Premium)

- Mallorca vs Real Oviedo (14:00 horas / DIRECTV Sports)

- Girona vs Elche (14:00 horas / DIRECTV Sports)

- Getafe vs Osasuna (14:00 horas / DIRECTV Sports)

- Espanyol vs Real Sociedad (14:00 horas / Disney+ Premium)

- Celta de Vigo vs Sevilla (14:00 horas / ESPN 4, Disney+ Premium)

- Real Betis vs Levante (14:00 horas / ESPN 5, Disney+ Premium)

- Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano (14:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Bologna vs Internazionale (11:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Lazio vs Pisa (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partido DFB Pokal

- Bayern München vs Stuttgart (13:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs Deportes Tolima (18:00 horas / RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play)

- Junior vs Santa Fe (20:30 horas / RCN Nuestra, Win+ Futbol, Win Play)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Torque (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Cerro Largo vs Boston River (13:00 horas / Disney+ Premium)

- Nacional vs Albion (16:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de MLS

- St. Louis City vs Austin (13:45 horas / MLS Season Pass)

- Minnesota United vs Real Salt Lake (15:30 horas / MLS Season Pass)

- Charlotte vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass)

- DC United vs CF Montréal (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Cincinnati vs Orlando City SC (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Sporting KC vs New York RB (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs Toronto FC (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Nashville SC vs New York City (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Portland Timbers vs SJ Earthquakes (20:30 horas / MLS Season Pass)

- Colorado Rapids vs Dallas (20:30 horas / MLS Season Pass)

- San Diego vs Vancouver Whitecaps (20:30 horas / MLS Season Pass)

- LA Galaxy vs Houston Dynamo (21:30 horas / MLS Season Pass)

Temas Relacionados

Partidos de hoyAlianza LimaLos ChankasUniversitario de DeportesLiga 1Ignacio BuseATP 500 HamburgoReal MadridLaLigaLionel MessiInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

El tenista peruano disputará su primera definición ATP frente al estadounidense en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Se confirmó salida de Ángela Leyva del Besiktas de Turquía: ¿fichará por Alianza Lima la próxima Liga Peruana de Vóley?

El club turco hizo oficial la partida de la atacante nacional, y su futuro es incierto pese a interés conocido de Cenaida Uribe por tenerla en el equipo ‘blanquiazul’ para la siguiente temporada, donde disputará Sudamericano y torneo nacional

Se confirmó salida de Ángela Leyva del Besiktas de Turquía: ¿fichará por Alianza Lima la próxima Liga Peruana de Vóley?

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley

Se conoció que ‘Chabelita’ no formará parte de la delegación de la ‘blanquirroja’ rumbo a la Copa América 2026. Decidió dar un paso al costo igual que Flavia Montes, Ángela Leyva, Maguilaura Frías, entre otras

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Sigue la jornada crucial que podría definir al ganador del campeonato: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute, Universitario visita a CD Moquegua, Sporting Cristal hará lo suyo con ADT, y mucho más

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

Tras vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic en semifinales, ‘Nacho’ buscará coronarse campeón de la competencia frente Tommy Paul este sábado 23 de mayo

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse en el ATP 500 Hamburgo: Así fue su camino para llegar a la final