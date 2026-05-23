Marta Fort contó la apuesta sexual que cumplió en Alemania y su método de seducción: “Somos los Kardashian de Argentina”

La hija de Ricardo Fort abrió la puerta de su intimidad y contó un encuentro sexual en su reciente viaje

Desde sensuales producciones de fotos a declararse bisexual, en numerosas ocasiones, Marta Fort abrió la puerta de su intimidad para relatar aspectos privados de su vida. En ese marco, en las últimas horas, la hija del famoso chocolatero relató una experiencia personal durante su reciente viaje a Alemania, donde asistió a una convención vinculada a la industria del chocolate. Aunque el motivo principal de su visita fue laboral, la joven también aprovechó su estadía para vivir situaciones fuera del ámbito profesional.

En el programa de streaming Blender at Night, Marta compartió con franqueza varios episodios de su paso por Alemania. Al momento de hablar sobre la vida nocturna, sus compañeros le consultaron si había salido a divertirse. Ella respondió que no frecuentó bares ni discotecas, y ante la sorpresa de los presentes, aclaró: “No hace falta salir para divertirse”.

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José María Listorti fue quien la interpeló directamente: “¿Hiciste chongo a domicilio?”, le preguntó. Marta admitió entre risas que sí, y comenzó a relatar cómo se dio ese episodio. Explicó que la mayoría de los asistentes a la convención “eran todos viejos de 60”, por lo que no encontró allí oportunidades para conocer a alguien. “Yo fui con un grupo muy morboso, fui con mi abogado César Carozza y otro personaje que es como César. Y un día hicimos una especie de apuesta: el que no cog... pierde. Y yo no perdí”.

Respecto a cómo conoció al joven con el que tuvo el encuentro, detalló que nunca había utilizado aplicaciones de citas, pero en esa ocasión decidió probar esa alternativa. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, contó. Relató que la persona con quien se encontró tenía 27 años y que la interacción comenzó a través de mensajes en inglés.

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Marta Fort habló sin filtro sobre su encuentro en Alemania y respondió si pagaría por sexo

Marta recordó el momento en que se presentó ante su cita virtual. “Hablé en inglés con todos y dije una pelotudez que me encanta para presentarme: ‘I’m like an Argentinian Willy Wonka’ (soy la Willy Wonka argentina)”, expresó, haciendo referencia al famoso personaje de la literatura y el cine asociado al chocolate. Luego sumó otra frase que suele utilizar en estos contextos: “Otra cosa que digo para presentarme es que mi familia es como los Kardashian de Argentina”.

Durante la charla, Listorti le consultó si el hombre con el que se encontró cobraba por sexo. La respuesta de Marta fue contundente y desató la risa en el estudio: “¿Mirá si voy a pagar por sexo? Tengo 22 años y algo linda me siento”.

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El relato de Marta Fort generó reacciones en el programa, tanto por la espontaneidad con la que compartió su experiencia como por las frases que eligió para describirse y romper el hielo con desconocidos en el exterior.

Marta Fort contó la apuesta que hizo en Alemania y por qué dijo que no necesitaba salir para divertirse

Meses atrás, Marta había causado furor entre sus seguidores al publicar una sensual producción de fotos al desnudo. Las imágenes destacan la presencia de varios tatuajes en el costado izquierdo de su torso, entre los que sobresale el número “1964” en una tipografía llamativa, acompañado de diseños curvos y estilizados que recorren su abdomen y parte de la espalda. El fondo neutro elegido para la sesión realza la figura de la modelo y pone en primer plano los detalles de la pose y los accesorios, como una pulsera de cuentas negras y uñas largas con manicura clara.

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Al compartir las imágenes, Marta Fort acompañó la publicación con una frase que captó la atención de sus seguidores: “Qué criminales estás fotos”, escribió la influencer, dejando en claro la intención transgresora y llamativa del trabajo.

El estilo mostrado en la sesión pone de relieve la personalidad de Marta, quien desde su adolescencia ha apostado por una presencia fuerte y original en redes sociales, consolidándose como referente de las nuevas generaciones en el mundo digital y la moda.

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