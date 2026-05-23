Marina de Guerra potenciará capacidades operativas de su Base Naval en Iquitos

La propuesta prevé una modernización completa de la infraestructura naval, orientada a fortalecer y mejorar sus capacidades operativas en los ámbitos fluvial, aéreo y terrestre. Foto: Gobierno del Perú

El Gobierno dispuso declarar de interés nacional el desarrollo y modernización de la Base Naval de la Marina de Guerra del Perú en Iquitos, una medida orientada a fortalecer la presencia estratégica del Estado en la Amazonía y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia y defensa.

La iniciativa contempla una intervención integral sobre la infraestructura naval, con acciones enfocadas en optimizar sus capacidades fluviales, aéreas y terrestres. De esta manera, se busca garantizar condiciones adecuadas para el cumplimiento de operaciones vinculadas a la seguridad nacional y la atención de desastres naturales.

Modernización de infraestructura estratégica

La disposición aprobada establece que la modernización de la base permitirá reforzar las capacidades operativas e institucionales de la Marina en una zona considerada clave para la defensa del país. El objetivo es asegurar un funcionamiento más eficiente de las instalaciones y mejorar las condiciones para el despliegue de operaciones en la Amazonía peruana.

PUBLICIDAD

Asimismo, la medida forma parte de una estrategia más amplia para impulsar infraestructura estratégica en la región amazónica. En ese marco, se prioriza el fortalecimiento de espacios logísticos y operativos que faciliten la intervención del Estado en escenarios de emergencia, control territorial y protección de la soberanía nacional.

La medida señala que la modernización de la base fortalecerá las capacidades operativas de la Marina en una zona estratégica para la defensa nacional. Foto: Gobierno del Perú

Trabajo articulado entre sectores

La ejecución de este proceso será coordinada entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú, cada entidad dentro de sus respectivas competencias. La articulación interinstitucional busca asegurar el avance ordenado de las acciones previstas y una implementación orientada a resultados concretos.

PUBLICIDAD

La decisión se sustenta en la Ley N.° 32606, aprobada por el Congreso de la República, normativa que promueve el desarrollo de infraestructura estratégica en la Amazonía. Con ello, el Ejecutivo ratifica la relevancia de fortalecer las capacidades del sector Defensa mediante proyectos que contribuyan a mejorar la operatividad en zonas estratégicas del país.

El B.A.P. Tacna partió del Callao para participar en un nuevo ejercicio con la Armada de EEUU

En una ceremonia realizada en la Base Naval del Callao, el buque logístico B.A.P. Tacna (ARL-158) de la Marina de Guerra del Perú inició una nueva misión internacional para participar en el operativo RASEX II – 2026 y en el ejercicio Fleet Exercise 250 (FLEETEX 250), organizado por la Armada de los Estados Unidos. La nave se dirigirá hacia la costa este de ese país para integrarse a las operaciones de la Segunda Flota, con sede en Norfolk, Virginia, en una comisión que se extenderá por cerca de seis meses.

PUBLICIDAD

La actividad de despedida fue presidida por el Comandante General de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, acompañado por altos mandos navales como el vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio y el contralmirante Alfredo Osorio Bromberg. Durante la ceremonia, se resaltó la preparación de la dotación y la importancia de esta participación internacional para fortalecer las capacidades logísticas y de cooperación operativa de la institución en ejercicios combinados.

La ceremonia de despedida estuvo encabezada por el Comandante General de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado. Foto: Gobierno del Perú

La participación del B.A.P. Tacna permitirá a la Marina de Guerra del Perú desarrollar operaciones conjuntas con embarcaciones de la Armada de los Estados Unidos en contextos de alta complejidad operativa, fortaleciendo especialmente los procedimientos de abastecimiento logístico en alta mar y las maniobras navales integradas. Asimismo, el ejercicio FLEETEX 250 estará orientado a mejorar el entrenamiento coordinado y la interoperabilidad entre fuerzas aliadas, reforzando la capacidad de reacción frente a diversos escenarios vinculados a la seguridad marítima y las operaciones navales.

PUBLICIDAD