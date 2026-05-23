Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

El fiscal de la Nación da detalles de los pedidos del excandidato presidencial de Renovación Popular para que el Ministerio Público intervenga en el conteo de votos. Video: Panamericana

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reveló que el excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lo llamó en distintas oportunidades solicitando que el Ministerio Público intervenga en el conteo de votos de la primera vuelta electoral.

En entrevista con Milagros Leiva, Gálvez aseguró que el argumento de López Aliaga para exigir la intervención de los fiscales es una supuesta manipulación de la votación.

“El señor López Aliaga efectivamente me ha llamado infinidad de veces diciendo que, primero, que los fiscales intervengan en el proceso de conteo de los votos porque se está manipulando la votación. Eso es lo que él pedía. Eso es imposible. La gente tiene que entender. El Ministerio Público no interviene en el conteo de votos”, dijo.

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Tomás Gálvez precisó que la participación del Ministerio Público en las elecciones se limita, inicialmente, a los fiscales de prevención de delito, quienes únicamente intervienen si advierten la presunta comisión de un ilícito penal

Tomás Gálvez revela reiteradas comunicaciones de Rafael López Aliaga.

“Si nosotros actuamos con los fiscales de prevención del delito es porque se está advirtiendo indicios de la comisión de un delito. Y si eso fuera así e intervenimos, significa que estamos descalificando al propio proceso electoral y eso no podemos hacer jamás. Lo que pasa es que la gente que opina no necesariamente conoce de las competencias del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones”, cuestionó.

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En otro punto, el fiscal de la Nación también se le preguntó sobre la falsa narrativa de que las mesas de sufragio de la serie 900 mil habrían sido manipuladas para perjudicar a López Aliaga. Indicó que evitaría pronunciarse al respecto porque “es una cuestión netamente política”, pero sí afirmó que esas mesas “se han estado utilizando siempre”. “Y no solo eso, sino que en este proceso lo han admitido incluso ambos partidos que están en competencia en este momento”, agregó.

Como se recuerda, el candidato de Renovación Popular intentó mediante múltiples recursos anular los votos de las denominadas mesas de la serie 900 mil alegando un inexistente fraude electoral.

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Se considera amigo de Pedro Castillo

En la entrevista, Tomás Gálvez también precisó su vínculo con el golpista expresidente Pedro Castillo, ante rumores propalados por Renovación Popular sobre una supuesta simpatía política con la izquierda.

Gálvez indicó que trabajaron juntos en rondas campesinas en “al menos cinco o seis oportunidades”. Ello porque en su momento fue director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público. Agregó que Castillo también lo buscó cuando hizo su huelga magisterial, para “alguna orientación porque trabajamos en la ronda conjuntamente con el Sutep”.

Ante la pregunta de si lo considera su amigo, respondió que “sí”, pero eso no significa que simpatice políticamente con Castillo. “Si has leído mi ideario (de su partido político) vas a encontrar que es una postura de centro clara e indiscutible. Centro, ni centro izquierda ni centro derecha, centro. definitivamente un punto de equilibrio entre la defensa de la democracia, el régimen económico y la atención a las necesidades sociales de las capas desposeídas”, dijo.

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