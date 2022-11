Brunella Horna encaró a Ethel Pozo por revelar que Richard Acuña está en Qatar

Después que Ethel Pozo dijera en televisión nacional que Richard Acuña estaba en Qatar, secreto que Brunella Horna le confesó en los camerinos; la rubia no dudó en expresar su malestar. Un día después del incidente, 30 de noviembre, la conductora de TV le reprochó una vez más, quedando sorprendida por la inesperada respuesta de su compañera.

Brunella Horna le contó a Ethel Pozo que su novio se encontraba en Qatar disfrutando de los partidos del Mundial. Lo que nunca imaginó este que la hija de Gisela Valcárcel lo difundiría en ‘América Hoy’ el pasado 29 de noviembre. “Ethel, pero yo nunca lo había dicho”, le reprochó una vez más la rubia a Ethel Pozo, el día siguiente de lo ocurrido.

Esta vez, Pozo sí respondió y aclaró que a ella nadie le dijo que se trataba de un secreto. Además, no ofreció ninguna disculpa a su compañera.

“Ayer yo no sabía que era oculto, un secreto, no sabía. Pero yo no sabía, tú me dijiste eso en Trujillo, no sabía que era privado, no me dijiste que no lo diga. Si usted me dice secreto, yo no lo cuento”, indicó Ethel Pozo ante el rostro sorprendido de Brunella Horna.

Brunella Horna encaró a Ethel Pozo tras cometer infidencia.

Ethel Pozo revela secreto de Brunella Horna

Todo ocurrió cuando las conductoras hablaban de lo fácil que es viajar a Qatar para algunas figuras de televisión. Ante ello, Brunella Horna contó que le gustaría ir a Doha, pero sabía que el presupuesto era muy alto. De pronto, Ethel Pozo interviene con un inesperado comentario.

“Me impresiona qué tan rápido van a Qatar”, indicó Ethel. “Qué tal presupuesto”, acotó Brunella. “Todos se van a Qatar como si nada”, añadió la hija de Gisela Valcárcel. “Yo también quiero ir”, continuó Brunella. Es ahí cuando llega el comentario que dejó perpleja la rubia. “Pero, tu novio está ahí”, indicó Pozo.

“Ethel, nadie sabe eso”, dijo rápidamente Brunella para que su compañera no hable más al respecto. Al notar esto, Janet Barboza rápidamente preguntó sobre Richard. “¿Está en Qatar?”, dijo. “No, no está, no”, dijo Ethel al darse cuenta que había cometido un error.

Sin embargo, no es la primera vez que los conductores de América Hoy cometen infidencias entre ellos, ya ha habido otras ocasiones. Como en día en que Brunella Horna confirmó que Ethel Pozo se casaría en Pachacamac, cuando la novia no había hablado al respecto. Edson Pozo fue mucho más allá, pues reveló que Nilver Huarac vive en la misma casa de Janet Barboza, pese a estar separados desde hace varios años.

