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Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret: “Son bien diferentes”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ destacó que Luciana “es bien desenvuelta y lo hace bien” y señaló que ambas tienen estilos distintos en pasarela.

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Magaly Medina comentó el desempeño de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Luciana “es bien desenvuelta y lo hace bien” y señaló que ambas tienen estilos distintos en pasarela

Magaly Medina comparó las pasarelas de Luciana Fuster y Natalie Vértiz tras su participación en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado en un mall de Miami.

En 'Magaly TV: la firme’, la conductora destacó el desempeño de la ex Miss Grand International 2023: “Luciana es bien desenvuelta y lo hace bien”, aunque aclaró que se trata de “dos estilos diferentes”.

El comentario se dio después de que ambas modelos peruanas compartieran en redes sociales videos y detalles del proceso en Estados Unidos, donde fueron evaluadas frente a un jurado que incluyó a la supermodelo Gigi Hadid. La conversación televisiva giró en torno a la experiencia en pasarela, la trayectoria de cada una y las posibilidades de avanzar dentro de un proceso altamente competitivo.

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La opinión de Magaly Medina: “Dos estilos diferentes”

En su análisis, Medina mencionó primero a Natalie Vértiz y sugirió que su perfil se asocia más a campañas y marcas que a pasarela constante. “Natalie Vértiz en la pasarela también. Creo que ella últimamente no se ha subido a muchas pasarelas. Ella es más una modelo, digamos, de rostro, de marcas, no una modelo de pasarela”, comentó.

Aun con esa diferencia, Magaly reconoció que Vértiz se desenvolvió bien dentro del formato. “Yo la vi bien como ella, ella sabe desenvolverse”, indicó, al remarcar que, dentro de su estilo, la influencer supo sostener su presencia escénica durante la audición.

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Luego, la conductora explicó por qué evitó un contrapunto directo entre ambas, aunque terminó destacando una ventaja técnica de Fuster. “No quiero comparar a Natalie con Luciana Fuster porque creo que son dos estilos diferentes”, dijo, antes de sostener que Luciana llega con un recorrido reciente intenso de pasarela.

Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret. IG
Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret. IG

La ventaja de Luciana Fuster, según Magaly: experiencia reciente en pasarela

Magaly Medina puso el énfasis en el momento profesional de Luciana Fuster y en el entrenamiento que, a su juicio, le dejó su etapa como reina internacional.

“Tiene a su favor Luciana que acaba de estar paseándose por veinte mil pasarelas cuando llevó la corona de Miss Grand Internacional”, afirmó.

Bajo ese argumento, la conductora resaltó un punto que, según dijo, el programa suele mencionar cuando habla de desfiles y certámenes: la técnica. “Siempre, algo que acá siempre destacamos, es que su paseo por pasarela es muy bueno. O sea, tiene un estilo para desfilar que destaca de entre el resto”, sostuvo.

La frase que se volvió el centro del comentario televisivo llegó cuando Magaly valoró el desenvolvimiento de Fuster frente a cámaras y público. “A mí me parece que la chica es bien desenvuelta en una pasarela. Es bien desenvuelta y lo hace bien”, señaló.

El casting en Miami y el formato presencial: pasarela ante jurado

El proceso que comentaron en televisión se desarrolló en un mall de Miami, donde las aspirantes caminaron por una pasarela como parte del casting presencial. Según lo compartido en redes por las propias participantes, se trató de una audición con evaluación en vivo y exposición directa ante figuras del mundo de la moda.

En el caso de Luciana Fuster, la modelo peruana contó que recibió un correo en el que se confirmaba que pasó el primer filtro y fue invitada a presentarse de manera presencial. Luego compartió un video del desfile y un mensaje breve tras su participación: “Lo logré. Un paso más cerca”.

Natalie Vértiz también difundió contenido de su paso por el casting, en el que se le vio con un look sobrio en negro y una presentación al natural. La participación de ambas encendió conversación en redes por tratarse de dos perfiles peruanos con carreras y rutas distintas dentro del modelaje y el entretenimiento.

Luciana Fuster reveló que Victoria’s Secret la invitó a un casting presencial tras pasar el primer filtro del proceso para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Natalie Vértiz y el momento con Gigi Hadid: la entrevista tras su pasarela

Uno de los detalles que dio más conversación en redes fue el breve intercambio entre Natalie Vértiz y Gigi Hadid después de su pasarela. En esa conversación, la supermodelo le preguntó por su vida cotidiana fuera del modelaje.

Vértiz respondió con una escena doméstica que incluyó a sus hijos: “Oh, Dios mío. Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”, según se difundió.

Luego, la modelo peruana mencionó que es madre de dos niños, Liam y Leo, y se mostró cómoda al hablar de esa faceta personal en el marco de un evento profesional de alto perfil.

La ex Miss Perú sorprendió al mostrar su belleza natural ante el jurado de la firma estadounidense. La esposa ade Yaco Eskenazi deslumbró en la pasarela, Ric Latorre

El cierre de Magaly: un deseo para las dos peruanas

Más allá del análisis, Magaly Medina cerró su comentario con un deseo que apuntó al orgullo nacional más que al enfrentamiento entre candidatas. “Ojalá eso le sirva. Ojalá alguna de las dos se quede como elegida como ángel. Es lo que vale”, dijo.

Con ese cierre, la conductora sintetizó su postura: reconoció el desempeño de ambas, marcó diferencias de estilo y experiencia, y destacó la ventaja que, según ella, tiene Luciana Fuster por el entrenamiento reciente en pasarela.

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