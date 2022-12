Ethel Pozo reaccionó a coqueteos de Gisela Valcárcel y Facundo González en 'El Gran Show'

(América TV)

En la última edición del programa ‘El Gran Show’, la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, llegó al set como una de las invitadas de honor. Mientras ella saludaba a todos los participantes, Facundo González llamó su atención llamándola “hija mía”. La reacción de la joven conductora de televisión sorprendió a todos.

La esposa de Julián Alexander no pudo ser ajena a los coqueteos de su mamá con el chico reality. El modelo argentino, fiel a su estilo, se despabiló y le gritó: “¡hija mía!”. Ante esto, Ethel Pozo se mostró bastante incómoda, y contó que desde que llegó a Pachacámac ha recibido esos comentarios por parte de Facundo González.

“Así me ha recibido y yo me he volteado, no lo he escuchado”, contó.

Tras ello, Gisela Valcárcel intentó calmar el tenso momento: “Te dije. Anda despacio, Facundo”, dijo.

Ethel Pozo se reencontró con Melissa Paredes

La semifinal del programa del último sábado tuvo un reencuentro que fue bastante comentado en redes sociales. Se trata del abrazo que se dieron Melissa Paredes y Ethel Pozo luego del polémico ampay de la actriz y la pelea por la custodia de su menor hija con su exesposo Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, Melissa dejó de formar parte de la composición de conductores del programa ‘América Hoy’ al ser acusada de infidelidad con el bailarín Anthony Aranda. Luego de esto, la actriz habría dejado entrever que no consideraba una amiga a Ethel Pozo por lo que no le contó los problemas que tenía en su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Al verse nuevamente en el set de ‘El Gran Show’, ambas se abrazaron e incluso Paredes terminó derramando algunas lágrimas por el momento. Gisela Valcárcel no pudo evitar referirse a lo sucedido y aseguró que era algo que esperaba desde hace algún tiempo, especialmente porque siempre las vio unidas y compartiendo sus experiencias de vida.

“He esperado mucho este momento. La última imagen que tengo de ellas dos es comiendo anticuchos en un auto y se contaban planes de vida, y solo ellas decidirán todo. Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda”, expresó la mamá de Ethel Pozo.

La popular ‘Señito’ invitó a su hija a decidir sobre si saludar a Melissa Paredes. Por lo que la decisión fue totalmente de Pozo. “Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, indicó.

Tras bajar las escaleras, Melissa fue a su reencuentro y ambas protagonizaron el sensible momento.

“Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí”, finalizó la rubia.

