Poca cultura de donación en Perú: casi el 90 % de ciudadanos eligió no donar sus órganos en su DNI

Esta imagen conceptual ilustra un corazón humano transparente lleno de figuras humanas, y una tarjeta oficial que indica 'Donación de órganos: NO', simbolizando la elección individual frente a la donación de órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos, que se conmemora este 23 de mayo, EsSalud alertó que el 87 % de los peruanos consignó en su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no desea donar órganos, situación que mantiene al Perú en el último lugar de América Latina en donación de órganos y tejidos.

El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, doctor Martín Padilla Machaca, señaló que la baja cultura de donación representa un problema crítico debido a que miles de pacientes permanecen en lista de espera para acceder a un trasplante que podría salvarles la vida. Según explicó, el país registra apenas 1.5 donantes por millón de habitantes, muy por debajo del promedio regional.

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“Lamentablemente estamos en el último lugar en Latinoamérica. La media regional es de cinco donantes por millón de habitantes y nosotros estamos en 1.5. Uruguay está en 18, Argentina por encima de 15 y Brasil en 17”, indicó el especialista en declaraciones al programa Andina al día.

Un médico muestra su rechazo a la donación de órganos, presentando un documento que indica "NO" para tal fin, mientras una intervención quirúrgica se desarrolla en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta de diálogo familiar dificulta la donación

Padilla explicó que una de las principales barreras para concretar la donación de órganos es la negativa de los familiares, situación que generalmente ocurre porque la persona fallecida nunca expresó en vida su voluntad sobre este tema.

El especialista indicó que, aunque las familias suelen conversar sobre preferencias personales o decisiones cotidianas, pocas veces abordan la posibilidad de donar órganos en caso de fallecimiento. Esta falta de comunicación genera incertidumbre entre los familiares al momento de tomar una decisión. “Es importante compartir esa decisión con la familia. Cuando una persona nunca habló del tema, sus seres queridos quedan en una encrucijada y, por temor o duda, la primera reacción suele ser decir no”, sostuvo.

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Padilla recordó además que desde 2023 se encuentra vigente la ley de “donante presunto”, mediante la cual toda persona mayor de edad es considerada donante si en su DNI figura el “sí”. Sin embargo, precisó que en la práctica los equipos médicos continúan consultando y respetando la decisión final de los familiares.

La tasa de donación de órganos ha disminuido considerablemente en el país. - Créditos: Andina

Especialista desmiente mitos

Durante la entrevista, el médico también rechazó algunos de los principales mitos y prejuicios que existen alrededor de la donación de órganos en el país. Aclaró que no existe comercio ilegal de órganos dentro del sistema formal de trasplantes y remarcó que todos los procedimientos son supervisados por el Ministerio de Salud.

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Asimismo, señaló que la extracción de órganos no altera la integridad corporal de la persona fallecida. “No hay alteración del cuerpo de la persona fallecida, la integridad corporal es plena y no se ve absolutamente nada”, afirmó.

El especialista también indicó que algunas creencias religiosas influyen en la negativa a donar. No obstante, precisó que las principales religiones del mundo, incluida la Iglesia católica, respaldan la donación de órganos por considerarla un acto solidario que contribuye a salvar vidas.

La tasa de donación de órganos ha disminuido considerablemente en el país. - Créditos: Andina

Campañas buscan impulsar donación

Padilla destacó además el trabajo conjunto que realizan EsSalud, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para trasladar órganos desde distintas regiones del país y concretar trasplantes en tiempos reducidos.

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Explicó que algunos órganos tienen un tiempo limitado para ser trasplantados. En el caso del corazón, por ejemplo, este procedimiento debe realizarse hasta cuatro horas después de la extracción del donante.

Unas manos sostienen un modelo luminoso en forma de corazón con órganos internos, mientras personas interactúan en un puesto de información sobre la donación de órganos bajo un banner que promueve "Dona Vida". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, EsSalud informó que desarrollará campañas de sensibilización y difusión por el Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos, con el objetivo de promover que más ciudadanos acepten la donación y conversen previamente con sus familias sobre esta decisión.