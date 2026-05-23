Perú

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Decana del Colegio de Abogados de Lima advirtió que magistrado había adelantado opinión sobre su caso durante la audiencia donde se debatió el habeas corpus de Vladimir Cerrón

Guardar
Google icon
Delia Espinoza con lentes y blazer oscuro, mirando a la derecha. A la izquierda, un círculo naranja sobrepuesto muestra el rostro de Gustavo Gutiérrez Ticse con gafas.
La fiscal Delia Espinoza mira atentamente, mientras la imagen de Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, aparece en un círculo sobrepuesto en esta importante reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, para que el magistrado Gustavo Gutiérrez se abstenga de intervenir en el caso de la demanda competencial de la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.

Según informó el secretario relator Víctor Alzamora Cárdenas, el pedido de Espinoza fue declarado improcedente y “ya se notificará la resolución” con los fundamentos.

Lo más seguro es que el TC desestimó el pedido debido a que la exfiscal de la Nación no es parte del proceso competencial, sino “tercero con interés en el resultado del proceso”.

PUBLICIDAD

La jurisprudencia del Tribunal ya ha establecido que la participación de los terceros incorporados se limita a presentar escritos e informar oralmente en la audiencia del caso. Estos no pueden interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados.

Y, efectivamente, el abogado de Delia Espinoza sí pudo exponer sus argumentos ante los magistrados, aunque de manera virtual ya que la audiencia se llevó a cabo en Huánuco, un punto que la exfiscal de la Nación también cuestionó al pedir la abstención de Gustavo Gutiérrez.

Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL
Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL

¿Por qué se pidió la asbtención de Gustavo Gutiérrez?

El pedido de abstención se sustentó en declaraciones que Gutiérrez Ticse realizó durante la audiencia del habeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón. En esa sesión, el magistrado preguntó al abogado Humberto Abanto si la conducta de Espinoza —quien supuestamente no acató una resolución de la JNJ — podía equipararse al “derecho a la resistencia” que habría ejercido Cerrón frente a resoluciones judiciales.

PUBLICIDAD

La pregunta textual del magistrado fue: “¿Cómo se podría enfocar este punto de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza, que pese a que había un mandato, una orden de la Junta Nacional de Justicia —que es un órgano constitucional autónomo, no es un órgano administrativo como está tratando de decir, es un Poder del Estado, prácticamente—; sin embargo, la señora consideró que no debía cumplir ese mandato porque le faltaba A o B razones. Entonces, ella también ejerció un derecho de resistencia”.

Durante una audiencia pública remota del Pleno del Tribunal Constitucional, el magistrado Gutiérrez Ticse compara la situación de Vladimir Cerrón con el de Delia Espinoza

Para la decana del CAL, esa intervención no fue una pregunta neutral sino una toma de posición. En su escrito, señaló que la formulación de Gutiérrez Ticse presupone “la validez del mandato de la JNJ, la improcedencia de cuestionarlo en sede judicial y una lectura reprochable de mi conducta como un ‘desacato’ a una orden legítima”.

Espinoza pidió que el magistrado se aparte del caso, se abstenga de participar en la audiencia pública y no intervenga en la resolución final. Advirtió que su presencia “generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado y afectaría la confianza en la decisión que se adopte”.

Al voto

El último jueves 21, el TC dejó al voto la demanda competencial de la JNJ contra el PJ por resoluciones judiciales que supuestamente interferirían en las competencias de la Junta.

Según la JNJ, las demandas del IDL para anular el concurso público donde se eligió a los miembros de la JNJ y la demanda de Delia Espinoza para anular el proceso disciplinario por la reposición de Patricia Benavides, vulneran sus competencias.

El procurador del Poder Judicial refutó a la Junta y aseveró que el TC ya estableció que las resoluciones sobre procesos disciplinarios sí pueden ser revisadas en sede constitucional vía demanda de amparo.

Temas Relacionados

Delia EspinozaGustavo Gutiérrez TicseTCJNJPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

El tenista nacional le dedicó conmovedoras palabras a todos los peruanos luego de ganarle a Tommy Paul en la gran final de la competencia. Su amor por el país fue resaltado por comentarista de ESPN

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Leodán y Edwin Guerrero se pronunciaron en redes sociales ante la polémica por su ausencia del festival en 28 de julio y el anuncio de un nuevo concierto

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum. “Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho. Cómo extraño Perú”, dijo el campeón antes de cerrar su discurso con un “¡Viva Perú!” que detuvo el tiempo en el estadio

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

El tenista peruano disputó un gran partido y se llevó su primer título frente al estadounidense por 7-6, 4-6 y 6-3 en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum.

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final

El tenista peruano logró vencer al estadounidense por 7-6, 4-6 y 6-3 y alcanzó la gloria en la cancha central del Rothenbaum. El primer campeón a nivel de gira de Perú desde Luis Horna en 2007

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

ENTRETENIMIENTO

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

DEPORTES

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final