Perú

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

Excandidato presidencial sostiene que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez significan la “continuación de la polarización política en el país”. Invita a que escriban “queremos un buen gobierno” en la cédula de votación

Guardar
Google icon
Excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno anuncia que viciará su voto al considerar que ambas opciones significan continuar con la polarización en el país. Video: Canal N

El excandidato presidencial Jorge Nieto anunció que el Partido de Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta: no apoyará ni a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez e invitó a sus electores a también viciar su voto.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, con una discusión también prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestro punto de vista en relación a la segunda vuelta. El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, dijo Nieto Montesinos en conferencia de prensa.

En esa línea, el expostulante propuso a sus electores a también viciar su voto, aunque precisó que respetará si ellos deciden respaldar a Fuerza Popular o Juntos por el Perú en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

“Hay un millon 850 mil personas que han votado por nosotros, 50% son mujeres y 50% son jóvenes. A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que cada uno de ellos tome porque son gente que tiene pleno ejercicio libre de su conciencia”, apuntó.

Jorge Nieto Montesinos hablando en un podio. Rostros en blanco y negro de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, en círculos con borde naranja, superpuestos.
Ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser consultado sobre una eventual participación de diputados o senadores del Partido de Buen Gobierno en el próximo Gobierno, sea de Fujimori o Sánchez, Jorge Nieto respondió que su agrupación será “oposición a cualquiera que salga elegido y seremos oposición responsable”. “Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos, peruanas y del Perú”, señaló.

PUBLICIDAD

“Continuación de la polarización”

En la conferencia de prensa, Jorge Nieto dijo que tomaron la decisión de viciar su voto tras seguir a detalle la evolución de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y escuchar sus puntos de vista sobre temas “que en el pasado han sostenido o que en el presente sostienen”.

“Estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas, que ambas solo significan la continuación de la polarización política en el país que nos tiene en un franco proceso de decadencia. Hay que mirar los indicadores nacionales e internacionales que nos dicen que ese juego perverso de la polarización nos tiene donde estamos”, dijo.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Nieto Montesinos afirmó que el Partido del Buen Gobierno se ha puesto la meta de acabar con la polarización y ser “una alternativa seria y responsable ante el país”.

“Y queremos preservar no solamente en lo inmediato nuestra capacidad de acción en el Congreso con nuestros congresistas, sino también preservar en el futuro la posibilidad de sostener una fuerza política, de construir una fuerza política que llegue con entereza, con decencia y con mirada de largo plazo en beneficio de todos los peruanos y de todas las peruanas”, indicó.

Finalmente, el excandidato presidencial indicó que por un tema de agenda no se pudo concretar una reunión con Roberto Sánchez, mientras que en el caso de Keiko Fujimori no tomaron conocimiento de algún pedido de Fuerza Popular para sostener un encuentro de cara a la segunda vuelta.

Temas Relacionados

Jorge NietoPartido de Buen GobiernoKeiko FujimoriRoberto SánchezSegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

El tenista nacional le dedicó conmovedoras palabras a todos los peruanos luego de ganarle a Tommy Paul en la gran final de la competencia. Su amor por el país fue resaltado por comentarista de ESPN

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse? Su debut en Roland Garros y el calendario de torneos de la temporada

Ignacio Buse no tendrá descanso tras conquistar el Bitpanda Hamburg Open. El campeón peruano debuta este lunes en Roland Garros y, si avanza en el Grand Slam parisino, continuará en junio con la temporada de hierba: Halle, Queen’s y Wimbledon esperan a ‘Nacho’

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse? Su debut en Roland Garros y el calendario de torneos de la temporada

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias bajas, los ‘cremas’ buscarán sumar de visita pensando en el Clausura. Este duelo marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Leodán y Edwin Guerrero se pronunciaron en redes sociales ante la polémica por su ausencia del festival en 28 de julio y el anuncio de un nuevo concierto

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum. “Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho. Cómo extraño Perú”, dijo el campeón antes de cerrar su discurso con un “¡Viva Perú!” que detuvo el tiempo en el estadio

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

ENTRETENIMIENTO

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

DEPORTES

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse? Su debut en Roland Garros y el calendario de torneos de la temporada

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo