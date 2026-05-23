Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

Excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno anuncia que viciará su voto al considerar que ambas opciones significan continuar con la polarización en el país. Video: Canal N

El excandidato presidencial Jorge Nieto anunció que el Partido de Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta: no apoyará ni a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez e invitó a sus electores a también viciar su voto.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, con una discusión también prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestro punto de vista en relación a la segunda vuelta. El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, dijo Nieto Montesinos en conferencia de prensa.

En esa línea, el expostulante propuso a sus electores a también viciar su voto, aunque precisó que respetará si ellos deciden respaldar a Fuerza Popular o Juntos por el Perú en la segunda vuelta.

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“Hay un millon 850 mil personas que han votado por nosotros, 50% son mujeres y 50% son jóvenes. A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que cada uno de ellos tome porque son gente que tiene pleno ejercicio libre de su conciencia”, apuntó.

Ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser consultado sobre una eventual participación de diputados o senadores del Partido de Buen Gobierno en el próximo Gobierno, sea de Fujimori o Sánchez, Jorge Nieto respondió que su agrupación será “oposición a cualquiera que salga elegido y seremos oposición responsable”. “Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos, peruanas y del Perú”, señaló.

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“Continuación de la polarización”

En la conferencia de prensa, Jorge Nieto dijo que tomaron la decisión de viciar su voto tras seguir a detalle la evolución de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y escuchar sus puntos de vista sobre temas “que en el pasado han sostenido o que en el presente sostienen”.

“Estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas, que ambas solo significan la continuación de la polarización política en el país que nos tiene en un franco proceso de decadencia. Hay que mirar los indicadores nacionales e internacionales que nos dicen que ese juego perverso de la polarización nos tiene donde estamos”, dijo.

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Nieto Montesinos afirmó que el Partido del Buen Gobierno se ha puesto la meta de acabar con la polarización y ser “una alternativa seria y responsable ante el país”.

“Y queremos preservar no solamente en lo inmediato nuestra capacidad de acción en el Congreso con nuestros congresistas, sino también preservar en el futuro la posibilidad de sostener una fuerza política, de construir una fuerza política que llegue con entereza, con decencia y con mirada de largo plazo en beneficio de todos los peruanos y de todas las peruanas”, indicó.

Finalmente, el excandidato presidencial indicó que por un tema de agenda no se pudo concretar una reunión con Roberto Sánchez, mientras que en el caso de Keiko Fujimori no tomaron conocimiento de algún pedido de Fuerza Popular para sostener un encuentro de cara a la segunda vuelta.

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