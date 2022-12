¿Melissa Paredes regresará a ‘América Hoy’ tras abrazo con Ethel Pozo? Esto dijo la hija de Gisela Valcárcel

Melisa Paredes y Ethel Pozo sorprendieron este sábado 3 de diciembre en la semifinal de ‘El Gran Show’, tras verse y unirse en un emotivo abrazo después de estar alejadas por más de un año. Como se recuerda, las conductoras eran amigas hasta que salió a la luz el ampay de la actriz con Anthony Aranda.

En aquel entonces, Melissa Paredes era esposa de Rodrigo Cuba, y según cuenta Ethel, esta situación las desmoronó, pues eran sus grandes amigos. Incluso, contó que siempre salían en pareja.

Ethel Pozo contó en ‘América Hoy’ que fue un momento bastante especial para ella. Además, aclaró que no le dejó de hablar de la nada. El motivo es por lo que Melissa Paredes en el fenecido programa ‘Mujeres al Mando’, donde indicó que no había sentido el apoyo de sus compañeras de conducción.

Te puede interesar: Melissa Paredes y Anthony Aranda se lucen en romántica sesión de fotos por Navidad

La hija de Ethel Pozo se sometió a unas preguntas, donde se le consultó si el abrazo que se dieron el último sábado significaba el pronto regreso de Melissa Paredes a ‘América Hoy’. Esto fue lo que dijo la conductora a sus compañeras.

“No es que acá acepto o no acepto, yo trabajo en este canal, me contratan. Así como sueño trabajar en una telenovela, yo voy a trabajar con quien me digan. Yo no soy quién. Acá hemos dicho que sí traen a los exs, trabajo es trabajo. Yo no le doy trabajo a nadie, yo soy dependiente”, resaltó la esposa de Julián Alexander.

¿Melissa Paredes regresará a 'América Hoy? GV Producciones

De inmediato, Brunella Horna pregunto, “¿pero te gustaría?”. “No voy a aceptar la pregunta”, respondió Ethel Pozo, aclarando que en ningún momento se está diciendo que va a venir a Melissa para reemplazar a alguien. “Te están metiendo candela”, indicó la hija de Gisela Valcárcel.

En otro momento, se refirió a la vez que Melissa Paredes grabó en ‘En esta cocina mando yo’, pues son muchos los usuarios que le reprocharon por decir que la actriz y ella no habían hablado antes. Ethel Pozo confesó que, efectivamente, en aquella ocasión no se hablaron, y fue uno de los momentos más incómodos que ha vivido. Además, resaltó que ni se saludaron.

Te puede interesar: Melissa Paredes no descarta conducir programa de ‘América Hoy’: “Yo feliz, nunca cerré las puertas”

Esta vez, la conductora de ‘América Hoy’ resaltó que fue diferente, pues se trató de un encuentro sincero. Contó también que se dijeron muchas cosas, las cuales quedarán en interno.

SEGUIR LEYENDO