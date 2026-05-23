Carolina Braedt se casó con Javier Millership y mostró su matrimonio civil: vestido, torta y fotos con su esposo

Carolina Braedt se casó por civil con el empresario Javier Millership y compartió en redes sociales fotos y videos de su matrimonio, con detalles de su look y de la celebración.

La influencer peruana mostró parte de la sesión de fotos con su esposo, su vestido de tres piezas, sus zapatos bordados con tela del mismo diseño y una torta con acabados que replicaron el tejido de su atuendo.

“Dije que sí. ¿Están listas para el recap del día más hermoso del mundo?”, escribió Braedt en sus historias de Instagram, donde dejó ver fragmentos del evento y adelantó que publicará más contenido. “Tengo demasiado que subirles bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo”, añadió.

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Carolina Braedt se casó con Javier Millership y mostró su matrimonio civil: vestido, torta y fotos con su esposo. IG

Las primeras imágenes del matrimonio civil: fotos, videos y un “recap”

La boda civil se conoció a través de las publicaciones de la propia Carolina Braedt, quien decidió contar el anuncio con un formato de “recap” en stories: clips breves, detalles del estilismo y tomas de la sesión fotográfica junto a Javier Millership.

En sus publicaciones, la creadora de contenido dejó claro que este fue un momento esperado por su comunidad digital, a la que prometió más material en los próximos días, incluyendo un vlog completo. El adelanto incluyó planos del vestido, close ups de accesorios y la torta.

El tono del anuncio se mantuvo emocional, con frases cortas y énfasis en lo vivido: “Todo fue hermoso”, repitió en más de una historia, sugiriendo que todavía queda contenido por revelar.

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El look de Carolina Braedt: vestido de tres piezas y zapatos bordados

Uno de los puntos que más llamó la atención del contenido fue el estilismo. Carolina Braedt mostró que eligió un vestido de tres piezas y se detuvo en el detalle de sus zapatos, que —según explicó— fueron bordados con la tela de su vestido.

“Mis zapatos bordados con la tela de mi vestido. Los amo… estuve comodísima toda la noche”, escribió en una historia, subrayando que el look no solo fue estético, sino también práctico para disfrutar la celebración.

En el mismo tono, compartió imágenes del peinado y de tomas cerradas del outfit, con énfasis en acabados y texturas. Ese tipo de detalles se alineó con el contenido que su audiencia suele consumir: moda, belleza y estilo de vida.

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La influencer mostró un vestido de tres piezas y contó que se sintió “comodísima toda la noche”. IG

La torta y los detalles de la celebración: el hilo conductor del diseño

Braedt también compartió una foto de la torta y resaltó que el diseño mantuvo el concepto visual del vestido. “Mi torta hermosa que también tiene los detalles de la tela de mi vestido”, escribió, conectando ambos elementos como parte de una misma idea estética.

El dato funcionó como una clave de la ceremonia: no se trató solo de un acto civil, sino de una celebración con una narrativa visual cuidada, en la que el vestido y la decoración dialogaron entre sí.

Aunque no detalló públicamente todos los proveedores o el lugar exacto, el contenido sugiere una celebración planificada con énfasis en fotografía y puesta en escena, algo coherente con una influencer acostumbrada a documentar hitos personales.

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Braedt enseñó sus zapatos bordados con tela del vestido y una torta con detalles a juego. IG

Javier Millership: el empresario con el que se comprometió en Escocia

El matrimonio civil llegó meses después de un episodio que ya había dado que hablar en redes: el compromiso de la pareja en Escocia, anunciado en septiembre de 2025. En ese momento, la influencer compartió fotos del paisaje y del anillo, y escribió “Forever” junto a las imágenes.

Javier Millership es presentado en el entorno mediático como empresario y socio impulsor de la marca de vodka peruano 14 Inkas. En el anuncio del matrimonio civil, Braedt compartió imágenes junto a él, manteniendo el foco en la celebración y sin ampliar con declaraciones extensas.

El romance con Millership se hizo público a mediados de 2024, aunque la influencer no precisó una fecha exacta de inicio. Desde entonces, su relación se volvió un tema recurrente en su contenido, sobre todo en viajes y momentos especiales.

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Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

El antecedente personal de Carolina Braedt: divorcio en 2023 y nueva etapa

La boda civil también se leyó en clave de nueva etapa personal. Carolina Braedt se divorció de su primer esposo, Bruno Vega, en 2023. Tras ello, inició una relación con Anders Partouche, vínculo que terminó en poco tiempo.

Con Javier Millership, la influencer volvió a comprometerse en 2025 y ahora formalizó su matrimonio civil, un paso que ella presentó como un momento de alegría y cierre de ciclo.

El anuncio se movió entre el romanticismo y el formato de contenido que domina en redes: clips cortos, detalles de moda, y promesa de un video largo con la historia completa.

La separación entre Braedt y Vega dejó conflictos empresariales aún recordados, con denuncias, cuestionamientos y una pugna que excedió lo personal para instalarse con fuerza en el ámbito legal. (Instagram)

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