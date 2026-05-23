Fiscal integraba banda de tráfico de drogas: la doble vida de la abogada Carmen López

La increíble historia de Carmen López Chávez, la fiscal que juró combatir el crimen, pero que presuntamente terminó liderando una red de narcotráfico internacional tras enamorarse de un conocido delincuente. Conoce los detalles de esta investigación. - ATV

Una exfiscal que juró combatir la delincuencia en el distrito más poblado de Lima se encuentra hoy en condición de prófuga, acusada de formar parte de una red internacional de narcotráfico con destino a Europa.

El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra Carmen López Chávez, una medida drástica que también alcanza a su madre, a su hermano y a otros supuestos miembros de una banda dedicada a la captación de “burriers” para transportar cocaína al extranjero.

Según la tesis del Ministerio Público, los nexos de la exmagistrada con las mafias iniciaron en el año 2022 a raíz de su relación sentimental con Juan Bonifacio Muñoz Tarazona, alias “Narizón”, un presunto narcotraficante que operaba en San Juan de Lurigancho.

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Esta vinculación quedó al descubierto de forma violenta en abril de 2024, cuando la pareja fue interceptada por sicarios en un ataque armado. Muñoz Tarazona murió en el acto tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que López Chávez logró sobrevivir ocultándose de las balas, identificándose posteriormente ante la policía como la pareja del fallecido.

La exfiscal Carmen López, acusada de narcotráfico, aparece en un retrato oficial luciendo un traje oscuro, camisa blanca y medallas en su pecho. (Fiscalía )

Lejos de alejarse del entorno delictivo tras el asesinato de su conviviente, las investigaciones policiales apuntan a que la entonces fiscal de flagrancia asumió un rol protagónico en la estructura criminal.

Antes del atentado, ella presuntamente coordinaba de la mano de su pareja la logística y la compra de pasajes hacia destinos como España e Italia para las mulas humanas. Sin embargo, tras la muerte del capo, López Chávez se habría volcado por completo al lavado de dinero, arrastrando e involucrando en el negocio ilícito a su propio núcleo familiar.

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Actualmente, tras ser destituida de la Segunda Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este, la abogada permanece inubicable y las autoridades continúan con su búsqueda.

Por su parte, el Ministerio Público ha optado por mantener la reserva y no emitir declaraciones oficiales sobre este caso que quiebra la confianza institucional.

La policía la buscó en la Fiscalía y no la encontró

El intento de captura ocurrió la tarde del pasado 14 de mayo, cuando efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con un representante de la Fiscalía, acudieron al despacho de la magistrada para hacer efectiva su detención en el marco de una investigación penal. Sin embargo, López Chávez ya no se encontraba en su puesto laboral.

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Estrategia de fuga

Según fuentes institucionales, la fiscal intentó asegurar su huida ese mismo día presentando una solicitud de vacaciones urgentes del 15 al 23 de mayo. A pesar de que la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este declaró improcedente su requerimiento, la investigada decidió no presentarse a trabajar, consumando así su paso a la clandestinidad.

Ante esta situación de flagrante abandono de funciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este reportó formalmente la falta el pasado 15 de mayo y solicitó la conclusión inmediata del nombramiento de López Chávez en el cargo.

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Carmen López Chávez había sido nombrada en su cargo el 6 de septiembre de 2024, teniendo bajo su responsabilidad la resolución de casos de alta peligrosidad, incluyendo a detenidos acusados de integrar organizaciones criminales.