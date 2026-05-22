Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP: “No merezco ser burla”

Youna confirmó que terminó su relación con Samahara Lobatón por el acercamiento de ella con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP. “No merezco ser burla”, dijo al explicar por qué decidió “dar un paso al costado”. TikTok.

Youna terminó su relación con Samahara Lobatón tras el acercamiento de ella con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP Perú, según contó en un video en vivo difundido en sus redes sociales. El influencer sostuvo que la cercanía mostrada en el reality lo expuso a burlas y afirmó: “No merezco ser burla”.

En la transmisión, Youna explicó que su decisión no buscó controlar lo que Samahara haga dentro del programa, sino marcar distancia frente a la forma en la que, aseguró, se instaló una narrativa pública sobre él.

“Ustedes pueden decir: ‘Son amigos, está trabajando, es un reality’. Pero yo creo que yo no merezco ser burla”, expresó.

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El influencer insistió en que su incomodidad no se limitó a un clip específico, sino a cómo el contenido del reality empezó a impactar en la percepción de terceros. “Las acciones de Samahara, lastimosamente, están siendo que la gente se burla de mí, porque siempre la he estado apoyando”, sostuvo.

El anuncio en vivo: “Doy un paso al costado”

El barbero detalló que tomó la determinación de terminar el vínculo sentimental y pidió que no se le vincule públicamente como pareja de Samahara Lobatón.

“Hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara”, señaló, al precisar que su límite fue “la manera con la que me estoy sintiendo”.

En su mensaje, el influencer hizo una distinción entre el quiebre amoroso y su rol como padre. Dijo que mantiene afecto por Samahara y que su prioridad es la convivencia por su hija. “Yo la amo a Samara, nunca la voy a dejar de amar. Es la mamá de mi hija y espero siempre llevarnos bien por eso”, remarcó.

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A la vez, Youna dejó claro que su pedido apunta al terreno sentimental y mediático: no quiere que lo presenten como pareja ni como parte de una relación en curso. “Nada, que me vincule con relación, porque siento que ella está que… Sus acciones, lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo”, agregó.

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP.

“No tiene nada que ver con Renato”: la precisión de Youna

En otro tramo del vivo, Youna subrayó que no pretende responsabilizar a Renato Rossini Jr. ni condicionar las decisiones de Samahara Lobatón dentro del reality. “Eso no tiene nada que ver con Renato, no tiene nada que ver con Samara. Ellos pueden decidir hacer lo que ellos quieran”, sostuvo.

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También reconoció que parte del público disfruta de verlos juntos y que incluso hay espectadores que esperan un giro romántico. “Hay mucha gente que les gusta hasta incluso la complicidad y la confianza que se tienen. Les gusta mucho verlos juntos”, dijo antes de insistir en que su punto es el impacto sobre él.

Youna volvió a la idea central de su comunicado: la exposición pública y la burla. “Yo siento que yo no merezco ser… O sea, no tendrían por qué burlarse de mí, ¿me entiendes?”, expresó, y reafirmó que su decisión busca “dejarla ser feliz a ella y que haga lo que ella tenga que hacer”.

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Youna reaccionó con molestia tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr. en La Granja VIP Perú.

La conversación en ‘La Granja VIP’ que detonó el conflicto

El anuncio llegó luego de que en La Granja VIP se emitieran imágenes de Samahara Lobatón conversando con Renato Rossini Jr. En esa charla, ella se refirió a Youna como un “bache” que, según su propia lectura, habría evitado que ingresara soltera al reality y abriera la puerta a un posible romance dentro del programa.

“Yo misma cometí el error. Yo misma me puse el bache”, dijo Samahara, mientras Renato intervenía con preguntas sobre por qué habría formalizado una relación en esas condiciones. En la misma secuencia, ella respondió “Libre” cuando él planteó el escenario de haber entrado sin vínculos.

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La conversación giró hacia la idea de “formalizar algo” sin una instancia presencial: “Formalizar algo que no había formalizado”, afirmó Samahara, mientras Renato cuestionó: “¿Cómo vas a formalizarlo sin estar con la persona, o sea, sin hablar cara a cara?”.

En ese intercambio, ella recordó que él le pidió matrimonio mediante una avioneta con mensaje romántico leído en voz alta: “Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos”, según se escuchó en la escena comentada por los participantes.

Samahara Lobatón y la conversación con Renato Rossini Jr en ‘La Granja VIP’ que detonó el conflicto

La incomodidad dentro del reality y el foco en los gestos

En el mismo diálogo, Samahara explicó por qué, según su versión, se mide cada gesto en pantalla. “No lo digo porque no quiera estar con él. Sino porque lo mínimo que dices se malinterpreta. O sea, la mínima risa está mal. El mínimo gesto está mal”, señaló.

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Renato retomó esa línea al apuntar que, sin “el bache”, ella habría estado “tranquila” y “sin deberle nada a nadie”, y que así “nadie te podría juzgar”, en referencia a la presión externa por su situación sentimental.

Para Youna, ese tipo de comentarios y la forma en la que se editan o circulan en redes alimentaron el motivo de su decisión: no seguir vinculado públicamente como pareja, aunque insistió en que no busca impedir que Samahara continúe con su experiencia en el formato.

El momento nocturno: guardia y abrazo en el patio

Además de la conversación, el reality mostró otra escena que sumó atención en redes: Samahara y Renato durmieron juntos abrazados al costado de Pati Lorena en medio del patio de la granja, mientras hacían guardia ante el posible parto de una yegua.

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Esa imagen reforzó el debate entre quienes lo interpretaron como un gesto de cercanía por el contexto del programa y quienes lo leyeron como un coqueteo. En ese marco, Youna insistió en su postura: su salida, dijo, busca cortar el vínculo amoroso y evitar que lo conviertan en objeto de burla.