Ciencia

La observación de un experto argentino tras los cuestionamientos a la colonoscopia por un estudio global de cáncer de colon

El gastroenterólogo Luis Caro, presidente de la Fundación Gedyt, objetó las lecturas simplificadas de la actualización del ensayo NordICC publicada en The Lancet y sostuvo que el estudio midió una estrategia de invitación con 42% de adherencia, por lo que no refleja el impacto de la colonoscopia en quienes efectivamente se la realizaron

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Un médico con mascarilla y guantes realiza una colonoscopia a un paciente acostado, mientras un monitor muestra el interior del colon con pólipos.
Los gastroenterólogos defienden el valor de la detección precoz del cáncer de colon y de la colonoscopia como herramienta clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de nuevos resultados del ensayo NordICC generó debate en la comunidad médica internacional. El estudio, que analizó la evolución de más de 84.000 personas en Europa durante trece años, puso en discusión el verdadero alcance de la colonoscopia como herramienta de prevención del cáncer colorrectal. El gastroenterólogo Luis Caro, presidente de la Fundación Gedyt, cuestionó la lectura que minimiza el valor del procedimiento: “Es una interpretación científicamente incorrecta y potencialmente peligrosa para la salud pública”.

La actualización del ensayo NordICC, publicada en The Lancet, concluyó que la estrategia de invitación a una colonoscopia se asoció con una reducción relativa de 19% en la incidencia de cáncer colorrectal.

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El estudio aclaró, no obstante, que solo 42% de las personas invitadas aceptó realizarse el procedimiento. Bajo una proyección en la que todas las personas convocadas hubieran completado la colonoscopia, la reducción relativa de la incidencia habría sido de aproximadamente 45%.

En mortalidad, el riesgo fue de 0,41% en el grupo de cribado y de 0,47% en el grupo sin cribado, una diferencia absoluta de 0,06 puntos porcentuales. El equipo de Michal F. Kaminski -jefe del Departamento de Prevención del Cáncer y Jefe de la Unidad de Endoscopia del Departamento de Oncología Gastroenterológica del Centro Oncológico e Instituto de Oncología Maria Sklodowska- también indicó que apenas 16% de los cánceres del grupo de cribado se detectó por colonoscopia u otra prueba de detección temprana y que la mayoría se diagnosticó tras la aparición de síntomas en ambos grupos.

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Cómo se midió el estudio

El estudio NordICC nunca concluyó que la colonoscopia sea inútil. Por el contrario, demostró reducción de incidencia de cáncer colorrectal. Lo que evaluó fue una estrategia de invitación poblacional a screening, donde apenas el 42% de las personas aceptaron realizarse la colonoscopia”, explicó el Dr. Caro, director de la Carrera de Especialista en Endoscopia Digestiva Diagnóstica y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la UBA, en diálogo con Infobae.

doctor Luis Caro
El Dr. Luis Caro afirmó que la colonoscopia "continúa siendo el único método que simultáneamente detecta y previene cáncer mediante la resección de adenomas y lesiones serradas premalignas”

Según el Dr. Caro, esto limita la validez de las conclusiones sobre el impacto real del método. De acuerdo con el especialista, “confundir ‘invitar a hacerse una colonoscopia’ con ‘hacerse efectivamente una colonoscopia’ constituye un grave error epidemiológico”. Cuando los investigadores analizaron exclusivamente a quienes sí realizaron el procedimiento, la reducción del riesgo de muerte por cáncer de colon fue considerablemente mayor.

“Detectar inicialmente más cánceres durante un programa de screening no representa fracaso del método sino precisamente uno de sus objetivos: descubrir lesiones ocultas y cáncer temprano antes de estadios avanzados”, agregó.

La Organización Mundial de Endoscopia (WEO) resaltó que la colonoscopia puede prevenir el cáncer, no solo detectarlo, al identificar y extirpar pólipos precancerosos antes de que evolucionen hacia tumores malignos. En ambos grupos del estudio, la mortalidad por cáncer colorrectal fue baja y no mostró diferencias estadísticamente significativas, lo que refleja los avances en los tratamientos oncológicos en las últimas dos décadas.

Evitar mensajes que desalienten la prevención

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio europeo de 13 años con 84.000 participantes mostró que la colonoscopía reduce la incidencia, pero no tanto la mortalidad por cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Caro advirtió sobre el riesgo de difundir mensajes reduccionistas o alarmistas que puedan desalentar el screening. “La colonoscopia continúa siendo el único método que simultáneamente detecta y previene cáncer mediante la resección de adenomas y lesiones serradas premalignas”, remarcó. Además, subrayó que la discusión científica no se centra en la utilidad de la colonoscopia, sino en cómo aumentar la adherencia poblacional y organizar programas eficientes de prevención.

Finalmente, el Dr. Caro alertó que “reducir un debate científico complejo a un título simplista puede ser periodísticamente atractivo, pero médicamente irresponsable”. El especialista en Gastroenterología, Endoscopía Digestiva y Medicina del Trabajo reiteró que la verdadera cuestión está en mejorar la participación de la población en los programas de prevención, en un contexto donde el cáncer colorrectal sigue aumentando, incluso en personas jóvenes.

En momentos donde el cáncer colorrectal continúa creciendo —particularmente en población joven— la colonoscopia es uno de los procedimientos médicos más importantes para la detección temprana y la prevención.

Se trata de un examen que permite al equipo médico observar directamente el interior del intestino grueso mediante un tubo largo y flexible llamado colonoscopio, que cuenta con una pequeña cámara en su extremo. Gracias a esta tecnología, es posibleidentificar inflamaciones, sangrados, pólipos y otros cambios anormales que podrían pasar desapercibidos con otros métodos diagnósticos.

Vista interna del intestino humano con varios virus y bacterias, observados por cámara tipo colonoscopia.
The Lancet y el New England Journal of Medicine publicaron los datos que ponían en discusión reevaluar el impacto poblacional de la colonoscopía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento cobra especial relevancia en la prevención del cáncer colorrectal, una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo y cuyo desarrollo, en muchas ocasiones, ocurre a partir de los pólipos (crecimientos anormales del revestimiento del colon). Durante la colonoscopia, estos pólipos pueden detectarse y extirparse en el mismo acto médico, lo que reduce de forma significativa el riesgo de que evolucionen hacia un tumor maligno. Por este motivo, la colonoscopia no solo cumple una función diagnóstica, sino también preventiva.

La colonoscopia suele recomendarse como prueba de cribado a partir de los 45 o 50 años en personas sin factores de riesgo, y a edades más tempranas en quienes tienen antecedentes familiares de cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales o síntomas persistentes como sangrado rectal, dolor abdominal o cambios en el hábito intestinal.

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