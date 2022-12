Melissa Paredes y Ethel Pozo se dieron un emotivo abrazo al reencontrarse en El Gran Show. (América TV)

Un inesperado momento se vivió durante la semifinal de ‘El Gran Show’, cuando los conductores de ‘América Hoy’ hicieron su ingreso y llamaron la atención de Melissa Paredes, quien en el pasado formó parte de este grupo.

Lamentablemente, la exchica reality ya no forma parte del magazine de América Televisión debido a que fue despedida del programa por su polémica ampay al lado del bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, pese a que ya no trabajan juntas, al parecer el cariño que hay entre Melissa Paredes y Ethel Pozo no ha desaparecido y esto se pudo ver evidenciado cuando ambas se abrazaron fuertemente al verse y rompieron en llanto.

Esta escena no pudo evitar ser comentada por la mismísima Gisela Valcárcel, señalando que la última vez que vio a ambas conductoras de televisión fue dentro de un auto, contándose los planes que tenían a futuro.

“He esperado mucho este momento. La última imagen que tengo de ellas dos es comiendo anticuchos en un auto y se contaban planes de vida, y solo ellas decidirán todo. Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda”, indicó la ‘Señito’.

Asimismo, Ethel Pozo explicó que no tenía pensado llorar, pues la última que ellas se reunieron también rompieron en llanto, por lo que le pidió en ese instante a Melissa Paredes que no haga lo mismo.

“Le digo que no llore, porque la última vez que nos vimos yo lloré mucho. A veces la realidad supera todo y creo que no pensábamos vernos hoy”, expresó entre lágrimas la hija de Gisela.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna realizaron una campaña para el retorno de Melissa Paredes.

No se siente la favorita

Tras haber llegado a la semifinal de ‘El Gran Show’, Melissa Paredes aseguró no sentirse la ganadora del reality, esto pese a que sus compañeros la han calificado como la ‘favorita y engreída’ de la producción de Gisela Valcárcel.

“Creo que ese apelativo es un recurso que están usando los compañeros como estrategia, así, quieren presionar, pero, al final, esto no funciona. Yo no me siento favorita o engreída, yo estoy llegando a la semifinal con mi esfuerzo, y llegaré a la final trabajando mucho”, indicó.

