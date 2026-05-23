Brevetes 2026: conductores que superen esta edad ya no podrán renovar su licencia de conducir según el MTC

La norma indica que, a medida que aumenta la edad del conductor, la vigencia de los brevetes se acorta y depende de evaluaciones médicas y psicológicas. Foto: NIH

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantiene vigentes los límites de edad para la emisión y revalidación de licencias de conducir en el Perú, tanto para conductores profesionales como no profesionales. La disposición forma parte del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir y establece condiciones específicas para quienes superan los 70 años.

La normativa señala que, conforme avanza la edad del conductor, los períodos de vigencia de los brevetes se reducen progresivamente y quedan sujetos a evaluaciones médicas y psicológicas. Además, en el caso de las licencias profesionales, se fija una edad máxima para seguir siendo titular del documento.

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Edad máxima para licencias profesionales

De acuerdo con el artículo 20 del reglamento, la edad máxima para ser titular de una licencia de conducir de categoría profesional es de 80 años. Esto aplica a los conductores de vehículos destinados al transporte terrestre y otras actividades profesionales.

La norma también indica que, desde los 70 años, la obtención, recategorización y revalidación de las licencias profesionales de clase A solo podrá realizarse tras una evaluación médica y psicológica favorable emitida por una ECSAL. En estos casos, la vigencia del brevete se reduce según la edad del conductor.

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Vigencia de los brevetes para mayores de 70 años

El reglamento establece que las licencias profesionales tendrán una vigencia de un año para los conductores de entre 70 y 76 años. Posteriormente, entre los 76 y 81 años, la renovación se otorgará únicamente por seis meses.

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Asimismo, la disposición precisa que este criterio modifica la edad máxima para conducir vehículos dedicados al servicio de transporte terrestre contemplada en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus modificatorias.

Reglas para licencias no profesionales

En el caso de las licencias no profesionales de clase A categoría I, el MTC también contempla restricciones y plazos diferenciados para conductores mayores de 70 años. La obtención y revalidación del documento dependerá de la edad del solicitante.

Según la norma, las licencias tendrán una vigencia de cinco años para personas de entre 70 y 75 años. Luego, el plazo se reducirá a tres años para quienes tengan entre 75 y 81 años.

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Para las licencias no profesionales de clase A categoría I, el MTC establece además condiciones y períodos de vigencia distintos para los conductores que superan los 70 años. Foto: El Peruano

¿Qué ocurre después de los 81 años?

El reglamento establece que, desde los 81 años de edad, las licencias de conducir no profesionales serán emitidas por períodos de dos años. En todos los casos, el conductor deberá cumplir con las evaluaciones exigidas para obtener o renovar el documento.

La disposición también señala que “En ambos casos, al momento de emitirse las licencias de conducir, se deberá respetar los límites de edad establecidos en el presente artículo”.

Razones por las que te podrían quitar la licencia de conducir

En el Perú, la licencia de conducir puede ser suspendida temporalmente o incluso cancelada de manera definitiva cuando un conductor comete infracciones consideradas graves o muy graves por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Una de las principales causas es manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

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Si una persona conduce en estado de ebriedad y además se ve involucrada en un accidente de tránsito, puede perder el brevete de por vida. También se aplica esta sanción a quienes se niegan a pasar las pruebas de dosaje etílico o toxicológicas. De acuerdo con cifras recientes del MTC, más de 86.000 licencias fueron canceladas entre 2015 y 2025 por este tipo de faltas, consideradas entre las más peligrosas para la seguridad vial.

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Otra razón frecuente por la que un conductor puede quedarse sin licencia es acumular demasiadas infracciones en el sistema de puntos. En el país, cada papeleta resta puntos según su gravedad y, cuando una persona llega a 100 puntos por primera vez, recibe una suspensión de seis meses. Si vuelve a alcanzar esa cifra, la sanción aumenta a un año, y si ocurre una tercera vez dentro de un periodo de 24 meses, la licencia es cancelada definitivamente.

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Asimismo, manejar con el brevete suspendido, ocasionar accidentes con lesiones graves o fallecidos, o circular sin autorización válida también puede derivar en la pérdida del permiso de conducir. Las autoridades buscan con estas medidas retirar de las vías a conductores que representen un riesgo para peatones y otros vehículos.