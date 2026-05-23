Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial del enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas , con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores, para mantener informados a los seguidores sobre cada detalle de la jornada.

Para quienes optan por opciones digitales, el encuentro se podrá ver mediante la aplicación Liga 1 Play , que permite la transmisión en línea en dispositivos móviles y computadoras como opción alternativa a la televisión convencional.

El partido de la fecha 16 se emitirá en directo y de forma exclusiva por L1 Max , canal que cuenta con los derechos de todos los partidos de la jornada. Este canal se encuentra disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite acceso en todo el país.

El partido está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:30 horas de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

El equipo dirigido por Walter Paolella afrontará el partido con dos ausencias. Carlos Pimienta fue expulsado ante Moquegua y Jorge Palomino quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El conjunto de Andahuaylas necesita ganar en Matute para igualar en puntos con los ‘blanquiazules’ y dejar la definición del Torneo Apertura abierta para la última jornada, en la que recibirán a UTC , mientras que Alianza visitará a FC Cajamarca.

Los Chankas también sumaron una victoria en su partido más reciente, imponiéndose 1-0 a CD Moquegua con gol de Oshiro Takeuchi . Este resultado les permitió mantenerse cerca de Alianza Lima en la tabla.

Pablo Guede contará con el plantel completo y alineará su mejor equipo en busca de los tres puntos y el primer objetivo de la temporada, tras la eliminación temprana en el certamen internacional.

Con 36 puntos, los ‘blanquiazules’ lideran la tabla de la Liga 1 . Un triunfo ante Los Chankas , actuales escoltas, les aseguraría el primer puesto de la fase inicial y la clasificación a los playoffs del campeonato peruano.

Alianza Lima obtuvo una victoria clave ante Cienciano en Cusco , con un gol de Marco Huamán que definió el encuentro. Este resultado dejó al equipo a un paso de conquistar el Torneo Apertura .

¡Día de partido! Alianza Lima y Los Chankas se miden hoy, sábado 23 de mayo, por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El encuentro, correspondiente a la fecha 16, comenzará a las 20:30 horas de Perú y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

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