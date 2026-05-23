Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Alianza Lima y Los Chankas se miden hoy, sábado 23 de mayo, por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, comenzará a las 20:30 horas de Perú y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Alianza Lima obtuvo una victoria clave ante Cienciano en Cusco, con un gol de Marco Huamán que definió el encuentro. Este resultado dejó al equipo a un paso de conquistar el Torneo Apertura.
Con 36 puntos, los ‘blanquiazules’ lideran la tabla de la Liga 1. Un triunfo ante Los Chankas, actuales escoltas, les aseguraría el primer puesto de la fase inicial y la clasificación a los playoffs del campeonato peruano.
Pablo Guede contará con el plantel completo y alineará su mejor equipo en busca de los tres puntos y el primer objetivo de la temporada, tras la eliminación temprana en el certamen internacional.
¿Cómo llega Los Chankas?
Los Chankas también sumaron una victoria en su partido más reciente, imponiéndose 1-0 a CD Moquegua con gol de Oshiro Takeuchi. Este resultado les permitió mantenerse cerca de Alianza Lima en la tabla.
El conjunto de Andahuaylas necesita ganar en Matute para igualar en puntos con los ‘blanquiazules’ y dejar la definición del Torneo Apertura abierta para la última jornada, en la que recibirán a UTC, mientras que Alianza visitará a FC Cajamarca.
El equipo dirigido por Walter Paolella afrontará el partido con dos ausencias. Carlos Pimienta fue expulsado ante Moquegua y Jorge Palomino quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Horarios del Alianza Lima vs Los Chankas
El partido está programado para iniciar a las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:30 horas de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.
Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas
El partido de la fecha 16 se emitirá en directo y de forma exclusiva por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de todos los partidos de la jornada. Este canal se encuentra disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite acceso en todo el país.
Para quienes optan por opciones digitales, el encuentro se podrá ver mediante la aplicación Liga 1 Play, que permite la transmisión en línea en dispositivos móviles y computadoras como opción alternativa a la televisión convencional.
Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial del enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores, para mantener informados a los seguidores sobre cada detalle de la jornada.
Posibles alineaciones
- Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.
- Los Chankas: José Camacho, Oshiro Takeuchi, Gonzalo Risso, Michael Kaufman, David Gonzáles, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Jarlin Quintero, Junior Torres, Janio Pósito y Nicolás Torres. DT: Walter Paolella.