Aaron Picasso, ex Jaimito de AFHS, le reclama a Mónica Sánchez: “Mamá, ¿por qué me olvidaste?”

Al Fondo Hay Sitio: Aaron Picasso, ex Jaimito, le reclama a Mónica Sánchez por "olvidarlo"

Una vez más, Aaron Picasso vuelve a estar en las portadas de los medios de comunicación. El joven actor, quien es recordado por interpretar al primer ‘Jaimito’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’, compartió un vídeo en sus redes sociales involucrando a Mónica Sánchez y en pocas horas se volvió viral.

Como se sabe, la popular ‘Charito’ fue su madre en las primeras temporadas de la teleserie; sin embargo, Picasso fue retirado de este proyecto debido a su inesperado crecimiento y porque ya no encajaba con su personaje. Por ello, a lo largo de la serie se han visto a varios actores darle vida a ‘Jaimito’.

En más de una oportunidad, Aaron Picasso ha expresado sus deseos de volver a trabajar en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y esta vez hizo un reclamo a Mónica Sánchez. A través de su cuenta oficial de Instagram y TikTok, el joven difundió un clip, donde se le observa sentado en su cama derramando algunas lágrimas y recordando su etapa en la producción nacional. De pronto, agarra su teléfono y abre la conversación con la artista.

“Mamá, ¿por qué me has olvidado?”, escribió, para luego hacerse el sorprendido.

‘Siempre le pasa esto a mi celular cuando se moja’, fue la descripción de su vídeo y el cual ya tiene más de medio millón de reproducciones en las plataformas digitales. Además, ha generado múltiples reacciones por parte de los usuarios. Mientras que unos se burlaron asegurando que ‘Charo’ ya lo olvidó, otros pedían su regreso.

“No solo se olvidó de ti, sino que te reemplazó dos veces”, “No te cambió, te cambió”, “Deben hacer un capítulo donde el Jimmy actual se duerme y aparece el Jaimito original por un capítulo”, “Qué tal: Jimmy se opera y apareces tú”, “No veo esta temporada, pero si tú regresas, lo haré”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Aaron Picasso: ¿Cuánto ganaba por interpretar a Jaimito en Al Fondo Hay Sitio?

Aaron Picasso y su emotivo mensaje a Mónica Sánchez. (Instagram)

Te puede interesar: ‘Jaimito’ de Al Fondo Hay Sitio elogió el trabajo que hizo Aaron Picasso y habla sobre sus comparaciones

Jorge Guerra respeta el trabajo de los primeros Jaimitos

En una entrevista con Infobae, Jorge Guerra señaló que respeta mucho a los anteriores Jaimitos de Al Fondo Hay Sitio, y que su trabajo es dar lo mejor al público.

“Quiero dejar claro que yo respeto el trabajo de los dos actores que ya han interpretado el papel, me parece que cada uno dio su cuota y lo que yo he intentado es dar la mía, dar mi propuesta de llevar el personaje por los años que no lo han podido ver, he intentado expresar cómo ha podido cambiar. Yo estoy feliz de poder tener esta oportunidad, de poder demostrarle al mundo, a toda la gente que ve la serie que esto es algo nuevo. Estoy feliz de tener este papel”, indicó.

Asimismo, contó que nunca imaginó que tendría tantas escenas en la serie. “No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente, vi que había más escenas, vi que tenía más participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho”, confesó.

“Leyendo los capítulos ya me di cuenta de que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO