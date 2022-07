Jorge Guerra sobre Jaimito en Al Fondo Hay Sitio: “Al principio pensé que no iba a tener muchas escenas” | ENTREVISTA

Jorge Guerra habla de su nuevo personaje Jaimito en AFHS. (Foto: Composición)

Jorge Guerra Wiesse, el nuevo Jaimito de Al Fondo Hay Sitio ha generado gran sorpresa entre los seguidores de la serie. La versión joven del menor de los Gonzales llega con un giro en la historia. Ahora tiene más protagonismo, se ha convertido en una especie de nuevo Joel y se llevó los halagos de Gustavo Bueno.

El actor Jorge Guerra habló para Infobae y contó los pormenores de esta nueva experiencia en su carrera como actor, la cual lo llena de grandes satisfacciones, aunque sabe que el camino es largo.

¿Cómo ha sido estas primera semanas de Al Fondo Hay Sitio para ti? ¿cómo van las grabaciones?

Bueno, ya vamos más de un par de meses grabando. Entrar a este proyecto ha sido bellísimo, todos los miembros del equipo me han recibido con mucho cariño y me han dejado las cosas bien fáciles porque me han dado mucha libertad de expresarme y trabajar feliz diariamente.

¿Sentiste algún temor al entrar a este monstro de la televisión?

Temor nunca tuve, porque sabía que era un trabajo que valía la pena y tenía que afrontar el reto. Lo que tuve fue nervios, definitivamente, porque yo sabía que la serie iba a tener mucho éxito y el elenco ya estaba bien formado. Pero, en realidad el papel estaba bien escrito, estaba muy lindo,y siempre me dio mucho cariño leer los guiones. Estaba muy emocionado, no tenía una idea muy clara de cómo iba a entrar yo a este elenco que tenía tantos años. Sin embargo, desde el primer día que grabé con todos, me sentí parte de la familia. Ahí se me fueron los nervios, me emocioné y seguí trabajando con mucho cariño.

¿Eras consciente que tu personaje era uno de los más esperados?

Para serte sincero, no. No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente vi que había más escenas, vi que tenía mas participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho. Leyendo los capítulos ya me di cuenta que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento.

Eres como el nuevo Joel...

(Risas) Quiero creer que sí y que no. Sé que la historia se está repitiendo, pero definitivamente quisiera que el personaje sea singular. Lo que tienen en común son las relaciones con las chicas adineradas, pero de cierto modo tiene similitudes. Para Jaimito, Joel es su mentor, su mejor amigo, la persona a la que admira más que a cualquier otra. Definitivamente, son muy parecidos, podría llamarse el nuevo Joel, pero es bien difícil saberlo ahora.

En redes sociales has recibido halagos, pero también críticas, ¿cómo tomas estas reacciones?

Ha pasado de todo, la verdad es que desde el comienzo he tenido la grata sorpresa y me he sentido muy feliz de que hay gente que me ha acompañado y ha estado contenta con mi trabajo y me han dado la oportunidad. Ahora que ha progresado la serie, esto se ha incrementado. Yo siempre me quedo con los comentarios que me sirvan y me ayuden a crecer como actor, para que el personaje siga progresando. Me encanta cuando la gente me habla de forma respetuosa, porque no se trata solo de recibir halagos sino también de críticas constructivas con respeto y con cariño, y ya he tenido eso. Yo estoy feliz y estoy para entregarles mi amor y mi trabajo a todas las personas que lo quieran recibir.

Gustavo Bueno ha halagado tu actuación. ¿Viniendo de él, resulta alentador para ti?

Totalmente. Gustavo (Bueno), desde antes de grabar me dio mucha seguridad, siempre fue bueno conmigo, me dio mucha energía, mucha seguridad de que yo podía entregar algo nuevo a la serie, de dar mi cuota. Ahora que trabajo con él, lo admiro muchísimo más porque es una increíble persona y tan profesional. Estoy más que honrado de haber leído sus palabras hacia mí. Cada día que voy al set está ahí para darme aliento y ayudarme.

Erick Elera también tuvo comentarios positivos hacia ti...

Yo lo quiero un montón a Erick, es un gran amigo. Me ha dado muchísima seguridad todos los días. Me propone muchas cosas, me ayuda todo el tiempo, no hay día en el que Erick Elera no me ayude. He recibido mucho apoyo de todos, lo que tiene Al Fondo Hay Sitio es el trabajo colectivo y la seguridad que nos damos unos a otros porque finalmente, yo creo que los actores tienen que apoyarse para mejorar el proyecto. Estoy honrado y feliz de desempeñarme con gente talentosa y tan buena.

A Jaimito le ha tocado sufrir mucho en los últimos días y tus seguidores han sufrido en las redes...

(jajaja) Sí, realmente nos gusta mucho eso. Yo estoy feliz si alguien puede sentirse tocado con mi trabajo, si alguien puede sentirse relacionado o simplemente se conmueve, es algo extraño porque nunca he tenido esta experiencia. Es la primera vez que mi trabajo llega a tanta gente y desde hace unas semanas he leído cosas parecidas. Es muy bonito saber que mi trabajo puede tocar a alguien.

Muchos criticaban al nuevo cambio de Jaimito, pero has logrado convencer al público...

Quiero dejar claro que yo respeto el trabajo de los dos actores que ya han interpretado el papel, me parece que cada uno dio su cuota y lo que yo he intentado es dar la mía, dar mi propuesta de llevar el personaje por los años que no lo han podido ver, he intentado expresar cómo ha podido cambiar. Yo estoy feliz de poder tener esta oportunidad, de poder demostrarle al mundo, a toda la gente que ve la serie que esto es algo nuevo. Estoy feliz de tener este papel.

¿Sientes que lograste convencerlos de que el personaje es tuyo?

Sí, no sé si sea la misma gente que tuvo una respuesta negativa, la que ahora está feliz, pero sea de cualquier modo yo estoy feliz con las personas que aceptan mi trabajo, y que de cierto modo lo siguen, para bien o para mal, lo único que siempre pido es respeto. Si uno quiere dar su opinión, sea positiva o negativa, que siempre haya respeto. Estoy en contra de comentarios inútiles que estén dirigidos al ataque, todos los comentarios con respeto serán bienvenidos.

Estabas dedicado al teatro, ¿cómo ha sido tu incursión en la TV, respecto a la interacción con el público y las grabaciones?

Es algo nuevo para mí. Solamente he hecho dos obras, pero sí he tenido más experiencia en teatro. Este año comencé a actuar en teatro profesionalmente y ahora he actuado en una obra en paralelo a las grabaciones, entonces sí pude ver los dos mundos. Son dos realidades completamente distintas, cada uno tiene lo suyo. El publico de TV es mucho más masivo, me quedo sorprendido todavía.

Respecto a las grabaciones también es muy diferente el ritmo. Para poder actuar en una obra, ensayas una cantidad de meses y te toca toda la temporada. Pero los ensayos son por horas. En cambio, en la tele tenemos que trabajar mañana tarde y noche, es más matador, demanda mucho tiempo y presencia porque no podemos dormirnos. Ha sido difícil pero lo he logrado. Es totalmente distinto el ritmo, pero cada uno tiene su belleza y su magia.

