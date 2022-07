Aaron Picasso: ¿Cuánto ganaba por interpretar a Jaimito en Al Fondo Hay Sitio?

Aaron Picasso cuenta cuánto ganaba en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

Aunque para la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio no fue convocado, Aaron Picasso es recordado por los fans de la serie por haber encarnado al primer Jaimito de la familia Gonzales. Asimismo, cuando se estrenó la nueva temporada de esta producción de América Televisión, muchos pidieron que vuelva a ingresar.

Sin embargo, lamentablemente el joven artista no cumplió las expectativas de la producción y no fue llamado, pero eso no impidió que siga con su carrera en las redes sociales, donde tiene una gran legión de seguidores que lo sigue apoyando con el contenido que sube todas las semanas.

Asimismo, luego de conocerse que no estaría en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, Aaron Picasso empezó a dar entrevistas a diferentes medios de comunicación, así como canales de YouTube que estaban interesados en sus inicios en la televisión.

En conversación con los integrantes del canal “Sin Presupuesto”, el popular influencer se animó a contar cómo fue su vida mientras interpretaba a Jaimito y acudía a la escuela, pues como se recuerda, cuando recién empezó la serie, solo iba a grabar dos veces por semana.

Sin embargo, no fue la única pregunta que le hicieron durante su estancia en este programa, al igual que otras figuras de Al Fondo Hay Sitio, le consultaron sobre las ganancias que obtuvo por haber participado en una de las series más exitosas de la televisión peruana.

“¿Puedes revelar cuánto ganabas en la tele?”, fue la pregunta que le hicieron al intérprete. Lejos de negarse a responder dicha consulta por tratarse de un tema privado, Aaron Picasso no tuvo problemas en decir la cantidad de dinero que recibía siendo menor de edad.

De acuerdo al mismo actor de televisión, cuando recién inició su participación en AFHS le pagan 1500 soles, lo equivalente a casi 3 sueldos mínimos en aquel entonces (2009). Además, el actor también dio a conocer en qué se gastaba dicho dinero.

“ Y más si era chibolo yo... lo que me compraba eran caramelos, me compré un Play Station, ropa ”, comentó, además de señalar que estuvo ahorrando para poder estudiar en ese entonces.

ASEGURA QUE INCURSIONARÍA EN LA INDUSTRIA PORNOGRÁFICA

Para sorpresa de más de uno, Aaron Picasso dio a conocer que se encontraría dispuesto a incursionar en el mundo del cine para adultos, pues el sueldo que perciben los actores es bastante elevado, por lo que le interesa ingresar a trabajar en algún momento.

“ Aceptaría 1.000 dólares. Se gana bien. ¿Sabías que es una de las industrias que más paga? Paga más que el cine ”, comentó el actor a los entrevistadores del canal “Sin presupuesto”.

