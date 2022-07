Aaron Picasso se despide de Jaimito cantando ‘Ven’, la canción de su hermano Joel en Al Fondo Hay Sitio

Aaron Picasso emociona a sus fans al cantar la canción de Joel, de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

En más de una ocasión, Aaron Picasso ha expresado su deseo de regresar a la serie Al Fondo Hay Sitio, producción donde encarnó a Jaimito. Como se recuerda, el joven fue retirado de este exitoso proyecto debido a su inesperado crecimiento, el cual ya no encajaba con su personaje.

En varias oportunidad ha dedicado sus Tiktoks a aquellos recuerdos de su niñez. Incluso, ha participado en los castings de Al Fondo Hay Sitio, con el fin de ser elegido como el Jaimito joven, sin embargo, el papel recayó en Jorge Guerra.

Tras hacer varios videos sobre sus deseos de volver, al parecer, decidió cerrar este capítulo de su vida con una canción. Aaron Picasso interpretó el tema Ven, música que usan de fondo cuando su hermano Joel sufre recordando a Fernanda de la Casas. Esta canción se ha vuelto bastante emblemática en esta producción de América TV.

PUEDES LEER: Jorge Guerra sobre Jaimito en Al Fondo Hay Sitio: “Al principio pensé que no iba a tener muchas escenas”

Cabe indicar que en la vida real es interpretada por Erick Elera, a quien Aarón admira mucho. “Yo admiro a Erick Elera, mucho, lo admiro demasiado, pata mi es una persona muy talentosa” , indicó en un anterior video de Tiktok.

Esta vez publicó un conmovedor video donde se le ve cuando era niño, actuando de Jaimito. Éste empalma con la interpretación del joven actor.

“Esto es una despedida a una parte de mí, espero que sea el inicio de algo grande, los amo mucho y gracias por estar siempre conmigo”, escribió, etiquetando a Al Fondo Hay Sitio.

Este video logró la rápida reacción de sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos y señalaron que para ellos será siempre el único Jaimito.

Aaron Picasso se despide de Jaimito cantando ‘Ven’, tema que interpreta Erick Elera. (Foto: TikTok)

Picasso ha expresado también su deseo de cantar sus propios temas. En otra publicación cedió al pedido del público y cantó otra canción de la serie. Antela gran acogida, indicó que muy pronto cantaría su propio tema.

“Los quiero mucho, pronto cantaré mi canción propia”, escribió Aaron, quien cuenta con 469 mil seguidores.

JORGE GUERRA ACLARA QUE RESPETA EL TRABAJO DE LOS PRIMEROS JAIMITOS

En una reciente entrevista con Jorge Guerra, el actor señaló a Infobae que respeta mucho a los anteriores Jaimito de Al Fondo Hay Sitio, y que su trabajo es dar lo mejor al público.

“Quiero dejar claro que yo respeto el trabajo de los dos actores que ya han interpretado el papel, me parece que cada uno dio su cuota y lo que yo he intentado es dar la mía , dar mi propuesta de llevar el personaje por los años que no lo han podido ver, he intentado expresar cómo ha podido cambiar. Yo estoy feliz de poder tener esta oportunidad, de poder demostrarle al mundo, a toda la gente que ve la serie que esto es algo nuevo. Estoy feliz de tener este papel”, indicó.

Asimismo, contó que nunca imaginó que tendría tantas escenas en la serie. “No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente vi que había más escenas, vi que tenía mas participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho”, confesó.

“Leyendo los capítulos ya me di cuenta que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento”, sentenció.

Jorge Guerra, el nuevo Jaimito de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Captura

SEGUIR LEYENDO: