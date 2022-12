Samuel Sunderland confesó que Mónica Sánchez fue su amor platónico y así reaccionó al conocerla

Samuel Sunderland confesó que Mónica Sánchez fue su amor platónico | Youtube. Soy Gianotti.

El recordado Pedrito de ‘De Vuelta al Barrio’, interpretado por Samuel Sunderland, confesó en una reciente entrevista que Mónica Sánchez fue uno de sus crushes. Ambos llegaron a conocerse en las grabaciones de la teleserie de América TV, en donde la reconocida actriz dio vida a Malena Elvira.

Dicha revelación se dio en el espacio de entrevistas de Christopher Gianotti, llamado ‘Preguntas que arden’. El joven actor respondió que no solo ha tenido un amor platónico, sino varios a lo largo de sus cortos 18 años. “Si son actrices de Hollywood, entonces 20 mil. ¿Pero quién no? Uno ve a Scarlett Johansson y dice ‘wao’”, dijo.

“Pero no solo es que sea bonito, para que yo lo considere un crush me debe gustar la persona. Si veo entrevistas o algo por el estilo, es una buena persona y me cae bien, entonces es mi crush. Ana de Armas, por ejemplo”, añadió Samuel Sunderland, quien también se desempeña como influencer.

Samuel Sunderland y Mónica Sánchez coincidieron en las grabaciones de 'De Vuelta al Barrio'.

En cuanto a actrices nacionales, el artista reveló que Mónica Sánchez ha sido uno de sus grandes amores platónicos. Según relató, conocerla en persona fue una experiencia bastante agradable. “Mónica Sánchez me parece hermosa, ella sí pudo haber sido mi crush. La conocí y es una hermosa persona. Sí, Mónica es mi crush en actriz peruana”.

Samuel Sunderland y Mónica Sánchez trabajaron juntos en ‘De Vuelta al Barrio’, teleserie que se estrenó en el 2017 por la señal de América TV. En aquel entonces, el actor tenía 13 años, mientras que su compañera de reparto 47. Curiosamente, Sánchez interpretó al interés amoroso de ‘Pichón’, padre de Pedrito.

'De Vuelta al Barrio' dejó de emitirse en diciembre de 2021. Fue reemplazada por la nueva temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Faceta como director

Además de desempeñarse como actor e influencer, Samuel Sunderland busca abrirse un camino en el mundo de la dirección de cine. “Puñalada” es un cortometraje escrito y dirigido por él mismo, luego de su debut como director en el último capítulo de la exitosa serie web “Atrapados”.

“Estoy nervioso y muy emocionado con este proyecto. Si bien no es mi primer corto, es la primera vez que voy a dirigir uno escrito por mí y con más actores involucrados. Ya conozco al equipo de producción por la serie ‘Atrapados’ que nos fue súper bien, así que sé que a este también le irá igual y espero que sea el inicio de algo aún más grande”, comentó el actor en un comunicado de prensa.

Samuel Sunderland ha participado en películas como “Guerrero” (2016), “Gemelos sin cura” (2017) y “Sí, mi amor” (2019). Escribió y dirigió su primer cortometraje “Distancia” (2020), que cuenta con más de 50 mil vistas en YouTube.

Samuel Sunderland se mudó a Estados Unidos para dedicarse a sus estudios.

