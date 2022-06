Aaron Picasso se autodenomina el mejor Jaimito de Al Fondo Hay Sitio y minimiza a Jorge Guerra

Aaron Picasso se refirió al papel de Jaimito que no consiguió. (Foto: Instagram)

Tras el estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio y con la llegada de un nuevo Jaimito a la serie, los usuarios de las redes sociales pidieron encarecidamente que este sea reemplazado por Aaron Picasso, quien fue el primero en darle vida a este carismático personaje.

Debo al debate que se generó entre los fans de la serie de América Televisión, el programa Amor y Fuego se puso en contacto con el ahora influencer. Durante la conversación que tuvieron, el reportero le consultó si él se consideraba un mejor Jaimito que Jorge Guerra.

Para Aaron Picasso, haber encarnado este personaje en las primeras temporadas le han dado la suficiente experiencia para ser el mejor en este papel, por lo que no dudó ni un segundo en decir que él hubiera hecho mejor este papel.

“ ¿Han visto cuando a Cristiano Ronaldo le preguntan quién es el mejor futbolista? (…) Indudablemente, voy a decir yo porque soy yo, no es que sea egoísta. La gente se ha encariñado y es lo que me hacen ver ”, expresó.

Asimismo, el influencer señaló que cuando el guionista Gigio Aranda inició este proyecto de volver a traer a Al Fondo Hay Sitio a las pantallas, lo llamó para que pase un casting, el cual en un primer momento fue vía online, para luego ir presencialmente.

Sin embargo, esperó durante varios meses ser llamado, pero esto nunca sucedió, pues el papel finalmente se lo dieron al actor Jorge Guerra, con quien no tiene ningún tipo de problema ya que la decisión la tomó la producción y no su colega de trabajo.

“Esto de Al Fondo Hay Sitio se venía cosechando desde hace medio año aproximadamente, y se comunicaron para el casting, lo hice virtual, pasó febrero y me llamaron, y me dijeron que iba a ser presencial, fueron como dos o tres castings, y después ya escogieron y no salí elegido ”, manifestó.

Aaron Picasso lamentó no haber convencido al guionista de Al Fondo Hay Sitio para retomar el papel de Jaimito.

LE HUBIERA GUSTADO ESTAR EN LA NUEVA TEMPORADA

Aunque no fue considerado para estar en la nueva producción de Al Fondo Hay Sitio, Aaron Picasso sostuvo que este personaje no le pertenece exclusivamente a él, sino al guionista, quien es el encargado de relatar la historia.

“El personaje no es de nadie, el personaje lo interpreta el que, el guionista, considera que es mejor (..) Me hubiese gustado estar, creo que a cada persona que está ahí, le está gustando estar ahí , entonces creo que es algo especial formar parte de una gran familia”, indicó.

