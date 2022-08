‘Jaimito’ de Al Fondo Hay Sitio elogió el trabajo que hizo Aaron Picasso y habla sobre sus comparaciones

Jorge Guerra agradeció a Aaron Picasso por pedir respeto a su trabajo en Al Fondo Hay Sitio. (Captura)

Desde que se estrenó la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio el pasado mes de junio, se ha comentado bastante acerca del nuevo ‘Jaimito’, quien ahora es interpretado por el actor Jorge Guerra, pues muchos esperaban el retorno de Aaron Picasso.

Si bien, más de 1 persona le ha dado vida al personaje, en las redes sociales no dejó de sonar el nombre de Aaron Picasso como el único rostro del menor de los Gonzales en la serie. Por ello, el joven actor que ahora demuestra su talento en la pantalla chica, recibió múltiples críticas.

Sin embargo, Aaron Picasso no tardó en salir en su defensa y pedir que se respete su trabajo en la teleserie. Sus palabras fueron reconocidas por Jorge Guerra durante una entrevista con un medio local. Además, elogió al joven por todo lo que hizo durante las primeras temporadas de Al Fondo Hay Sitio.

“Él comenzó todo, así que, sin su trabajo, yo no estaría trabajando ahora. Lo que puedo decir es gracias por haber dicho eso. Yo respeto su trabajo y espero que le vaya bien. Aaron creó un papel que igual la gente va a querer. Eso hay que apreciarlo y admirarlo porque no es fácil crear un papel y que la gente lo recuerde, no es sencillo”, dijo para La República.

Jaimito (Jorge Guerra) sufrió una decepción amorosa en el primer episodio de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura de América TV)

Asimismo, aseguró que está dando lo mejor de sí para que el público disfrute de su actuación y señaló que no existe un punto de comparación con Aaron Picasso, ya que cada cumplió con hacer su rol con ‘Jaimito’.

“Si él hizo un trabajo particular, eso es suyo. Yo estoy haciendo mi trabajo ahora. Entonces, jamás uno es mejor que otro. No hay comparaciones ni manera de saber quién es mejor o peor”, expresó.

“Es como preguntarte cuál es el mejor Spider-Man. Para mucha gente, es mejor Tom Holland, para otros es Tobey Maguire y Andrew Garfield. A mí me encantan los tres, pero cada uno hizo algo distinto. Acá es lo mismo. Igual, es difícil poder llenar los zapatos de otra persona, siempre habrá críticas. Por eso, me parece sin sentido las comparaciones”, añadió.

Aaron Picasso se refirió al papel de Jaimito que no consiguió. (Foto: Instagram)

Jorge Guerra pensó que no tendría muchas escenas

Jorge Guerra habló para Infobae y contó los pormenores de su nueva experiencia como actor de televisión, la cual lo llena de grandes satisfacciones, aunque sabe que el camino es largo. “Entrar a este proyecto (Al Fondo Hay Sitio) ha sido bellísimo, todos los miembros del equipo me han recibido con mucho cariño y me han dejado las cosas bien fáciles porque me han dado mucha libertad de expresarme y trabajar feliz diariamente”.

“No tenía una idea muy clara de hacia dónde iba a ir mi personaje, ni tampoco la importancia que tenía. Progresivamente vi que había más escenas, vi que tenía mas participación en la serie, porque al principio pensaba que no iba a salir mucho. Leyendo los capítulos ya me di cuenta que lo querían llevar por esta dirección y me sentí más que feliz. Para mi grabar es increíble, y mientras más escenas tenga, yo estoy más contento”, agregó.

