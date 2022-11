Ethel Pozo visitó a Natalia Salas en el teatro, luego de varios meses sin verse | Instagram

Ethel Pozo compartió en sus redes sociales la experiencia de volver a ver a Natalia Salas en una obra de teatro, luego de que la actriz fuera diagnosticada con cáncer de mama. Las excompañeras de televisión se habían distanciado debido a los pendientes que tenía cada una en su vida personal, pero demostrarían que su amistad aún se mantiene.

La hija de Gisela Valcárcel mostró en su cuenta de Instagram su emoción luego de volver al teatro Pirandello para ver a la actriz en la obra ‘Las chicas del 4to C’, en la que continúa trabajando, en medio de su tratamiento oncológico.

Ante ello, la esposa de Julián Alexander expresó su emoción luego de ver la puesta en escena y no hizo más que elogiar el trabajo de todas las actrices. “Acabo de salir del teatro con el corazón estallando a mil de emoción. Vine a ver a mi amiga Natalia Salas, que está triunfando en Las Chicas del 4to C, junto a unas súper actrices que cantan, bailan, todo increíble”, comentó al inicio.

Además, recalcó la lucha de Natalia en este proceso importante para su salud. También, invitó a todos sus seguidores a asistir a la obra. Incluso, compartió una parte del final del show, en el que la artista se lleva los aplausos de la gente.

Ethel Pozo y Natalia Salas. (Instagram)

“Qué alegría de verdad, es una mujer tan fuerte, tan luchadora, ustedes saben como es ella, pero verla en el escenario, ha sido increíble. Ya la había venido a ver aquí en el Pirandello en el verano, pero hoy tiene otra connotación y de verdad que quiero compartir con ustedes el final, cuando todo el público la aplaudió. Tienen que venir a verla”, comentó feliz Ethel Pozo.

Ethel Pozo reveló que Natalia Salas le habló de su estado de salud antes de hacerlo público

En septiembre del 2022, Natalia Salas usó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Esta noticia sorprendió a sus seguidores y compañeros de televisión, pues muchos se enteraron a través de la publicación.

Una de ellas fue Ethel Pozo, quien en su programa ‘América Hoy’ contó que había tenido una conversación con la actriz tiempo atrás, pero ella no había ahondado en lo que pasaba. “Yo cuando veo el video (de Natalia Salas) tomo conciencia porque es amiga personal de la casa. Hemos estado hablando de la boda y voy a la última conversación en el que ella me dice que se estaba haciendo una biopsia y le digo: ‘amiga, biopsia de qué’. Me dijo no te preocupes, es un ganglio, es lo último que yo leo”, confesó al inicio.

Tras ello, señaló que ella se encontraba ‘en otro momento de su vida’, razón por la que no hizo más preguntas sobre lo que había sucedido. “Después han pasado días en los que yo estoy en otro momento de mi vida y no hemos podido hablar y lamentablemente ayer (6 de septiembre), nos ha contado a todo el mundo que ha sido diagnosticada con cáncer de mama”, acotó la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo le dedicó un mensaje a Natalia Salas e hizo confesión. | América Hoy

