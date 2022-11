Gisela Valcárcel asegura que sus coqueteos con Facundo González en ‘El Gran Show’ son reales

Gisela Valcárcel habla de su acercamiento con Facundo González.

Gisela Valcárcel ha causado gran sorpresa con Facundo González en ‘El Gran Show’, y es que la conductora y el chico reality han demostrado tener una química y gran cercanía que muchos lo han catalogado como un coqueteo en cada gala.

En más de una ocasión, el integrante de ‘Esto es Guerra’ ha tenido palabras halagadoras para la presentadora de televisión y ella no ha dudado en responderle de la misma forma. Además, se ha mostrado muy feliz de tenerlo en su programa, aunque esto le ha traído diversas críticas.

En una de las recientes galas, Facundo González tomó la iniciativa de desafiar a la ‘Señito’ en un reto de miradas por 30 segundos, para ver que tanto sostenían su acercamiento. Aunque la conductora al inicio se mostró un poco lejana, poco a poco terminó aceptando, aunque solo aguantó unos cuantos segundos frente al popular ‘Guacho’.

Ante ello, diversos usuarios han calificado de que este tipo de acercamiento son ‘armados’ como parte del show del programa de la mamá de Ethel Pozo. Sin embargo, la ‘Señito’ se ha encargado de aclarar que todo lo que se ve en su espacio televisivo es verdad.

“Siempre, lo que ves al aire es verdad. Siempre me pone nerviosa el que alguien me diga lo que él dice, como a cualquier mujer supongo”, comentó en conversación con Trome.

Por otro lado, aseguró que en las anteriores ediciones del programa no hubo un participante como él, por lo que se siente muy feliz de que sea parte de su show. “En realidad, el año pasado no hubo nadie ni creo que en el 2019. La verdad, Facundo apareció y me encanta que sea tan atrevido y desenfadado. Nos divertimos y la gente se divierte”, comentó.

Facundo González y Gisela Valcárcel protagonizaron escena del Titanic

En la sexta gala de ‘El Gran Show’, Facundo González protagonizó la recordada escena del Titanic junto a su bailarina, en la que se despide de su amada Rose DeWitt., como parte de su presentación del sábado para continuar en la competencia. Sin embargo, se tomó unos minutos para recrear la misma escena pero ahora con la conductora del programa.

La presentadora de ‘El Gran Show’, incluso se cambió de zapatos para sentirse más cómoda y así poder subir al escenario y comenzar a interpretar a la novia de Jack. Facundo, envolvió en sus brazos a Gisela Valcárcel, ante todos los suspiros de los asistentes.

Incluso, la propia ‘Señito’ se encargó de mencionar toda la parte del libreto de Rose. “Quédate ahí... Jack, ¿tú sabes cuál es la frase que más me gusta de esta película? Es una que es verdad, pero acércate. Ya lo deben saber, el corazón de una mujer esconde más secretos que lo profundo del océano”, señaló coqueta para luego huir de los brazos del argentino.

