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La sinceridad de Samahara Lobatón sobre ofertas de ‘Amor y Fuego’: “Rodrigo González me detesta porque siempre cobro por entrevista”

La influencer sorprendió a todos en 'La Granja VIP' al confesar que siempre exige pago para hablar en programas de espectáculos, contando detalles inéditos sobre su relación con 'Peluchín'

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Imagen dividida: Samahara Lobatón con cabello recogido y blusa marrón a la izquierda; Rodrigo González con barba y suéter amarillo a la derecha
Samahara Lobatón acusa a 'Amor y Fuego' de atacarla por cobrar siempre por entrevistas y critica directamente a Rodrigo González.

Samahara Lobatón generó revuelo dentro de ‘La Granja VIP’ al revelarle a sus compañeros del Team Víboras que el programa ‘Amor y Fuego’ la ataca constantemente porque ella siempre cobra por dar entrevistas. La influencer no se guardó nada y lanzó una frase directa contra el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’: “Rodrigo me odia, me detesta con su vida”.

La hija de Melissa Klug relató que en una oportunidad el equipo del programa la contactó y acordaron pagarle por una entrevista, ofreciéndole 15 mil soles. Sin embargo, la situación terminó generando incomodidad.

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“Un día antes me dicen: ‘ya te conseguí la plata, mañana vienes’. Yo estaba en Asia y me tuve que regresar a Lima. Eran 15 000 soles… después de eso no les volví a dar ni una sola entrevista, ni siquiera con micrófono“, contó.

Samahara explicó que, tras negarse a continuar con ese tipo de acuerdos, empezaron a atacarla constantemente en el espacio televisivo. Según su versión, cuando atravesó un problema personal, el programa volvió a ofrecerle la misma suma por una entrevista, propuesta que también rechazó.

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Samahara Lobatón asegura que el programa 'Amor y Fuego' la critica constantemente porque ella siempre cobra por las entrevistas, afirmando que su conductor, Rodrigo González, la "odia con su vida" por esta razón. Video: TikTok @farandula.lorcha

“Le dije no, porque lo que me ha pasado no es lucrativo y porque me hacen mier todos los días que pueden. ¿Qué chu*** voy a ir por 15 mil soles para que pasado mañana se olviden y me hagan mier**?“, expresó.

La influencer fue directa al señalar al conductor del programa como la persona que le tendría mayor animadversión. “Me hacen mier** como siempre les cobro por ir. Me odia el hue***, me odia, Rodrigo González me detesta con mi vida. Yo sí soy cara“, afirmó sin filtros.

La reacción de otros participantes de ‘La Granja VIP’

Las declaraciones de Samahara abrieron la conversación entre los participantes del reality que son parte de su team, sobre todo por el tema de los pagos por entrevistas en programas de espectáculos.

Renato Rossini Jr. fue claro al señalar que sus ingresos por este tipo de apariciones no son elevados: “Los bolos que he cobrado han sido bien misios… no soy caro, mil soles”, comentó.

Imagen dividida mostrando a Renato Rossini Jr. a la izquierda con un sombrero y a Samahara Lobatón a la derecha con una sonrisa, ambos en primer plano
Renato Rossini Jr., con un sombrero vaquero, y Samahara Lobatón sonríen en una imagen dividida, tras las declaraciones del modelo sobre un posible romance con la influencer. (Panamericana TV)

Pablo Heredia, por su parte, confesó que en ocasiones ha tenido que asistir incluso sin muchas ganas: “A veces he cobrado poco o me han obligado a ir… no me gusta ir a esas entrevistas“.

Samahara Lobatón se encuentra nominada esta semana

Las declaraciones de Samahara se producen en un momento en que la influencer se encuentra en la placa de nominados de ‘La Granja VIP’. Esta semana, junto a Pablo Heredia, Shirley Arica y Mónica Torres, Samahara quedó en riesgo de eliminación tras la asamblea de nominación del miércoles.

Uno de los cuatro nominados tendrá la oportunidad de salvarse en la próxima gala de competencia, mientras el resto dependerá del voto del público. El reality también atraviesa cambios importantes: Adolfo Aguilar se incorporó como nuevo conductor junto a Ethel Pozo tras la salida de Yaco Eskenazi, y el programa anunció un cambio de horario a partir del 18 de mayo, cuando las galas de lunes a viernes se emitirán de 7:00 a 8:30 p.m.

Hasta el momento, ni Rodrigo González ni el equipo de ‘Amor y Fuego’ se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones de Samahara Lobatón.

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