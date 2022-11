Gisela Valcárcel preocupada por ausencia de Facundo González en ‘El Gran Show’: “¡Es mi colágeno!”

Gisela Valcárcel preocupada por ausencia de Facundo González | América TV

En la última gala del programa ‘El Gran Show’, la ausencia de Facundo González preocupó a la conductora Gisela Valcárcel. La rubia se mostró sumamente asombrada porque el chico reality no estaba junto a los demás participantes en la pista de baile.

La popular ‘Señito’ continúa en coqueteos con el ex de Paloma Fiuza y no tiene temor en demostrarlo. Esta vez, no dudó en llamar: “¡Mi colágeno!” al modelo argentino quien en varias oportunidades le ha manifestado que tiene algún interés o atracción hacia ella.

Gino Pesaressi reveló que Facundo González tampoco se ha presentado en los ensayos previos al programa del último sábado. “Yo solo voy a comentar que acá tenemos una gala de salsa, inclusive Melissa (Paredes) que ha estado muy mal ha estado yendo todos los días a ensayar... ¿y Facu? No sabemos”.

De inmediato, Gisela Valcárcel respondió con un pedido a Pesaressi: “Yo le pido un favor, Gino. ¡Hágalo por mí, hágalo por mí, porque es mi colágeno”, atinó a decir la rubia y pensó que la ausencia del chico reality se debería a las palabras que tuvo Milena Zárate en la anterior edición del show.

