Dalia Durán olvidó abrazo con John Kelvin y arremetió contra él: “Descarado, mitómano, delincuente”

Dalia Durán despotrica contra John Kelvin por sus últimas declaraciones en Amor y Fuego.

Dalia Durán dejó atrás aquel abrazo que se dio con John Kelvin hace unos días como muestra de paz entre ellos y desató toda su furia contra él. La cubana usó su cuenta de Instagram para mostrar su indignación por la reciente entrevista que le hizo ‘Amor y Fuego’ al cantante, donde negó que haya abusado de la madre de sus hijos.

Asimismo, lamentó que John Kelvin haya usado la pantalla de Rodrigo González y Gigi Mitre para victimizarse, en lugar de contar lo que realmente pasó el día que la agredió sexualmente, tal como lo asegura Dalia Durán.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena de verdad”, escribió en su historia de Instagram.

Además, aprovechó para enviar un mensaje al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer, indicando que el cantante se ha burlado de ambas entidades.

“Se han burlado en sus caras, pero sé que muchísima gente que me apoya y conoce jamás asistirá a uno de sus conciertos porque yo no necesito ni un centavo de él, todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés”, dijo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en su siguiente historia usó calificativos mucho más fuertes contra el padre de sus hijos, a quien acusa de haberla agredido física y sexualmente.

“Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas, no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz”, se puede leer.

“Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad”, concluyó Dalia, que muestra la foto de un carro de policía afuera del lugar donde vive.

John Kelvin asegura que no golpeó a Dalia Durán

El pasado jueves, 24 de noviembre, Rodrigo González entrevistó a John Kelvin, donde le preguntó si había identificado el motivo por el cuál era violento con su expareja. Además, le recordó que Dalia Durán declaró que había sufrido de violencia durante muchos años, pero la golpiza que le propinó en el 2021 fue la más fuerte que vivió.

Ante ello, el cantante sorprendió al negar esta versión, asegurando que jamás le levantó la mano a alguna de sus parejas. “Yo nunca le he puesto una mano, ni a ella (Dalia), ni a ninguna mujer. En el transcurso de la vida (nunca), fue esa vez sí. (Esa fue la primera vez que le pegas a alguien), así es y pagué”, expresó.

Respecto a la acusación de Dalia Durán señaló: “Es su versión y ustedes la están escuchando. Nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio”, dijo John Kelvin. Como se recuerda, esta es la fecha en que la cubana aseguró que el padre de sus hijos la violó y golpeó salvajemente.

