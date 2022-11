Dalia Durán hace mea culpa por irse a cenar con John Kelvin: “Fue un exceso de mi parte”

Dalia Durán hace mea culpa por irse a cenar con John Kelvin | Amor y Fuego

Dalia Durán rompió su silencio y se comunicó con ‘Amor y Fuego’ para dar su versión de los hechos, luego de que fuera captada muy cómoda en una cena con su agresor, John Kelvin. La cubana pidió su derecho a réplica e intentó aclarar lo que había sucedido la tarde del viernes 18 de noviembre.

Desde un inicio, los conductores señalaron que se encontraban decepcionados de la actitud que había tomado. Ante ello, la modelo señaló que no pretendía justificar lo que hizo e incluso se mostró arrepentida de haber aceptado la comida, tras firmar la conciliación y el divorcio.

“Yo no voy a justificar las imágenes, en absoluto. Creo que fue un exceso de mi parte ir a esa cena. Debió quedar en la notaría todo y yo retirarme, pero bueno, acá no estoy para justificar nada”, comentó al inicio.

Te puede interesar: Rodrigo González y Gigi Mitre explotan contra Dalia Durán por su encuentro con John Kelvin

Dalia Durán hace mea culpa por su encuentro con John Kelvin. (Instagram)

Luego, decidió referirse a dos críticas que hizo Gigi Mitre sobre ella. La presentadora se había mostrado en desacuerdo con el vestuario que llevó la expareja del cumbiambero a ver a su verdugo, pues le parecía provocador y para otra ocasión. Esta opinión no fue del agrado de Dalia, quien decidió refutar.

“Simplemente, quiero aclarar unos puntos. A Gigi decirle que no me gustan las cosas fáciles, todos los días trabajo en una u otra cosa, me saco la mugre durante todo este tiempo para sacar adelante a mis hijos sola. Por otro lado, el tema de la ropa. Yo me visto así hasta para ir hasta a Migraciones, es parte de, siempre lo he hecho y no es porque haya estado John o no”, sentenció evidentemente incómoda.

Además, se había deslizado la posibilidad de que este encuentro se haya dado por un interés monetario de por medio. Frente a estas especulaciones, Dalia Durán señaló que eso no tiene nada que ver y que ella no hizo nada en complicidad con su expareja.

Te puede interesar: John Kelvin y Dalia Durán se abrazaron y cenaron juntos luego de firmar la conciliación

“En ningún momento supe que se estuvo grabando en ese restaurante. Yo no estoy en complicidad con esa situación, yo no sabía, ni me preste para el juego ese. Eso no fue así, pero si reconozco que estuvo de más el haber aceptado sentarme con John ese día”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO